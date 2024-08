Dezbatere publică: Artă publică, monumente și ruina orașelor. România la cea de-a 60-a ediție a Bienalei de Artă de la Veneția

Evenimentul face parte din programul participării României la Bienala de Artă de la Veneția din acest an și va fi coordonat de Ovidiu Țichindeleanu, care îi va avea ca invitați pe Rozalinda Borcilă, Suzana Milevska și Andreas Fogarasi.

Provocarea acestei dezbateri este aceea de a transfera conceptele din analiza lui Walter Benjamin privind drama germană şi pictura barocă la eforturile de astăzi ale artei publice, referitoare la transformarea «conținutului» [Gehalt] material în «conținut» al adevărului și crearea de noi înțelesuri comune din «ruine».

"Transformarea «conținutului» material în «conținut» de adevăr face ca scăderea eficacității, prin care atracția farmecelor anterioare scade deceniu după deceniu, să devină baza unei adevărate renașteri, în care toată frumusețea efemeră este complet înlăturată, iar opera rămâne o «ruină»."

(W. Benjamin)

Invitații la dezbatere împărtășesc o multitudine de practici și experiențe teoretice, care resituează lucrarea de artă într-un domeniu socio-cultural extins, de la arta urbană intervenționistă la munca artistului și a curatorului, ca martori ai procesului de schimbare structurală, de radiere simbolică și de apropriere, dar și în calitate de creatori ai unor spații pentru învățarea alternativă.

Ovidiu Țichindeleanu este doctor în filosofie la Binghamton University, State University of New York, filosof, traducător și teoretician al culturii. Scrierile sale teoretizează critica socială, gândirea decolonială, istoria afectivității și a simțurilor și istoria culturală. Din 2012 predă la The Decolonial Summer School, University College Roosevelt, Middelburg, Olanda. Printre altele, este co-fondator al platformelor independente Indymedia Romania, CriticAtac.ro și LeftEast.

Rozalinda Borcilă este o artistă și activistă născută în România, care trăiește la Chicago, ale cărei proiecte de cercetare îmbină moduri analitice și concrete de învățare. Lucrările sale explorează colonialismul emigranților ca un proiect ce generează locuri care implică violențe complexe, coagulându-se în jurul fluxurilor extractive de capital, al formelor instituționale și regimurilor de proprietate, dar și în jurul modurilor de simțire și relaţionare. Își desfășoară activitatea în diverse cadre (anti)instituționale: muzee, universități, centre de arte, spații comunitare, spații de locuit ocupate ilegal, dar şi pe stradă.

Suzana Milevska este teoreticiană, curatoare și profesoară de artă și cultură vizuală. Interesul său se îndreaptă către critica postcolonială a regimurilor hegemonice de reprezentare, arta feministă și teoria genurilor, practicile artistice participative și colaborative. A fost curatoarea proiectului interdisciplinar The Renaming Machine și este autoarea cărții Gender Difference in the Balkans (2010).

Andreas Fogarasi este un artist care trăiește și lucrează la Viena. El analizează modul în care locurile, orașele, ideile politice ori evenimentele istorice sunt transformate în imagini și chestionează rolul culturii – al artei, arhitecturii și designului – în acest proces. Instalația sa video Kultur und Freizeit a primit premiul Leul de Aur la Bienala de la Veneția din 2007. Lucrările sale au fost prezentate în expoziții solo și de grup la instituții renumite, din Mexic la Paris.

România este prezentă la Bienala de Artă de la Veneția 2024 cu proiectul WHAT WORK IS / CE ESTE MUNCA, care se desfășoară în Pavilionul României din Giardini della Biennale și în Noua Galerie a Institutului Român de Cultură și Cercetare Umanistică de la Veneția.

Artist: Șerban Savu

Artiste invitate: Atelier Brenda (Nana Esi & Sophie Keij)

Curator: Ciprian Mureșan

Comisar: Ioana Ciocan

Proiect inițiat de Fundația IDEA

Manager de proiect: Cristian Alexandru Damian

Arhitect: Gabriel Chiș

Responsabil producție: Paul Stoie

Producție: Lucian Indrei, Mihai Jula

Comunicare: Mariana Damian

Coordonator program de dezbateri publice: Ovidiu Țichindeleanu

Editori: Mihnea Mircan, Bertha Savu

Coordonatoare program de mediere: Larisa Oancea, Georgiana Buț

Design grafic: Atelier Brenda

Asistență design: Aaron David Neubauer, Mari Lebanidze

PR: Sutton Agency; Dăescu Borțun Olteanu Agency (DBO)

Fotografie: Marius Popuț

