Dezbaterile Nordic Festival te conectează cu inovațiile din țările nordice

Dezbaterile vor avea loc la POINT (Str. General Eremia Grigorescu 10) și Teatrul Odeon (Calea Victoriei 40-42), iar invitaților din țările nordice li se vor alătura experți români pe aceleași teme, care vor deschide subiectele către o perspectivă locală, facilitând dialogul cu publicul și schimbul de experiență între țările nordice și România. Continuând demersul multidisciplinar, subiectele dezbaterilor vor fi contextualizate la Nordic Festival și în cadrul unui spectacol de teatru, al unui concert sau al unei expoziții.

Intrarea la evenimentele de la POINT și concertul de la Green Hours (Calea Victoriei 120) este liberă, iar dezbaterile au loc în limba engleză. Biletele pentru spectacolul de la Teatrul Odeon vor fi puse în vânzare pe website-ul teatrul-odeon.ro.

Joi, 13 februarie, ora 11:00, POINT – Către o inteligență artificială generativă fiabilă / Towards Trustworthy Generative AI

Fredrik Heintz, șeful Diviziei de Inteligență Artificială și Sisteme Integrate de la Universitatea Linköping, Suedia, va discuta cu Dorian Hodorogea, expert Google România, despre importanța limbajelor și algoritmilor care permit mașinilor să învețe din date. Proiectul său, TrustLLM (LLM = modele lingvistice mari), urmărește să îmbunătățească și să susțină interacțiunea fiabilă om-mașină într-o lume în care inteligența artificială este din ce în ce mai prezentă.

Pe 13 și 14 februarie, între orele 11:00 și 20:00, la POINT poate fi vizitată și expoziția Research and Innovation, care prezintă aspectele colaborative din ecosistemul suedez de cercetare și inovare.

Joi, 13 februarie, ora 14:00, POINT – Gândirea critică în școli / Critical Thinking in Schools

Ari Pokka, consilier educațional, Director General al Institutului Finlandez pentru Educație și fost Președinte al Asociației Finlandeze a Directorilor Școlari, va dialoga cu Elena Lotrean, fondatoare a Școlii Româno-Finlandeze ERI Sibiu și a Finnish Teacher Training Centre, și Sorin Costreie, profesor de gândire critică la Facultatea de Filosofie, Universitatea din București, despre formele pe care le poate lua educația, cu un focus pe experiența lor în promovarea gândirii critice în școli. Pornind de la sistemul de educație finlandez, cei trei vor vorbi despre provocările dezvoltării unui sistem educațional coerent, racordat la tehnologia prezentului, atrăgător pentru noile generații.

Vineri, 14 februarie, ora 11:00, POINT – Reinventarea sustenabilă a orașelor cu ajutorul inițiativelor socio-culturale / Co-Creating the City with Social, Cultural and Sustainable Entrepreneurs and Dedicated Individuals

Jacob Hartmann, consilier municipal și activist specializat pe dezvoltare durabilă, sustenabilitate și tranziția ecologică, va povesti despre dialogul pe care îl creează între comunitățile orașului Copenhaga. Rolul său crucial în medierea și facilitarea colaborărilor dintre locuitorii capitalei daneze (ONG-uri, antreprenori independenți, companii) și municipalitate, prin intermediul programului de co-creație și bugetare participativă Sharing Copenhagen, va fi explorat alături de Teodor Frolu, arhitect cu o bogată experiență în industriile creative și sectorul neguvernamental.

Vineri, 14 februarie, ora 14:00, POINT – Arhitectura vernaculară astăzi / Vernacular Architecture in the Modern Era

Sigurjón B Hafsteinsson, profesor și cercetător la Universitatea din Islanda va discuta cu publicul, alături de Paula Popoiu, director general al Muzeului Național al Satului „Dimitrie Gusti”, despre importanța și provocările prezervării și revitalizării patrimoniului cultural, îmbinând perspectiva arhitecturală cu cea antropologică, cu accent pe tema arhitecturii vernaculare.

Vineri, 14 februarie, ora 19:30, Teatrul Odeon, Sala Studio – Spectacol de teatru „Eu sunt Luli”, urmat de dezbaterea Despre marginile și limitele societății / The Margins vs. The Limits of Society

Spectacolul, realizat în cadrul proiectului LIBER SĂ DECID derulat de Centrul de Resurse Juridice, prezintă o poveste documentată pe baza unor fapte reale, cu accent pe istoria recentă a României privind evoluția legislativă în materia respectării drepturilor persoanelor cu dizabilități intelectuale și/sau psihosociale. Cum ar fi viața noastră dacă nu am fi lăsați să luăm decizii? În România, aproape o sută de mii de oameni sunt puși sub interdicție judecătorească, aflați în „moarte civilă”: unul dintre ei e Luli, o tânără cu dizabilitate intelectuală, instituționalizată de la naștere. Din centru în centru, din mână în mână, Luli supraviețuiește. O identitate amprentată de ce dictează ceilalți – cine este, de fapt, Luli?

Spectacolul va fi urmat de o dezbatere cu regizoarea Crista Bilciu, actrițele Anda Saltelechi, Ioana Mărcoiu și Alina Berzunțeanu, alături de invitata Nordic Festival Elin Kåven, muziciană sami din Norvegia, despre asigurarea respectării drepturilor, egalității de șanse și accesului liber la justiție echitabilă pentru persoanele și grupurile dezavantajate, minoritare, vulnerabile.

Sâmbătă, 15 februarie, ora 21:00, Green Hours – Concert Elin Kåven

Elin Kåven este o solistă și compozitoare cunoscută pentru capacitatea sa de a împleti mitologia și muzica din cultura indigenă sami. De peste 20 de ani, ea este o voce importantă în muzica sami prin numeroasele sale proiecte – întâi ca artist solo, prin patru albume de folk-pop arctic, și mai apoi prin duo-ul Elin & The Woods sau formația Róhta. Concertul de la București va îmbina instrumentele indigene cu elemente electronice și joik – o veche de formă de muzică vocală a poporului sami, rezultând într-un pop ambiental care ne va face să visăm la natură.

