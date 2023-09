Două galerii reprezintă România, cu sprijinul ICR Viena, la târgul de artă „viennacontemporary”

Galeria Ivan va participa la târg cu lucrările a trei artiști români: Giulia Crețulescu, Gavril Pop și Florina Coulin, iar Galeria Sandwich va prezenta lucrările artistului român Cristian Răduță, respectiv instalația „Every Flower has its own dream”, formată din 10 sculpturi din aluminiu turnat.

Prin acte meticuloase și repetitive, Gavril Pop descoperă nuanțele ascunse și explorează potențialul transformator al procesualității și al repetiției gesturale. Acumulările și variațiile obiectelor sale, de la configurații infinite cu forme geometrice la litere și puzzle-uri golite de sens, constituie un îndemn pentru sondarea propriilor subiectivități și experiențe.

Complementar, lucrările Giuliei Crețulescu devin mediatoare ale subiectivităților non-finite care caută, constant, să se definească prin relaționare, fie sub forma unor relații de la obiect la obiect, fie ca o interacțiune între obiect și privitor. Nimic nu este ce pare a fi. Obiectele imaginate de artistă devin expresive, iar contururile lor tremurătoare oglindesc o obsesie față de transformare și o acutizare a simțurilor, față de posibilitatea potențării mișcărilor corporale.

Florina Coulin a studiat între 1965-1971 în cadrul secției de pictură a Institutului de Arte Plastice Nicolae Grigorescu din București (în prezent Universitatea Națională de Arte din București), clasa prof. Octavian Angheluţă. După încheierea studiilor a participat în expoziţii de grup naționale și internaționale (la Moscova, Barcelona, Sofia, Stockholm), iar în 1975 a devenit membră a Uniunii Artiștilor Plastici din România. În 1977 emigrează în Germania, unde își continuă cariera artistică. În 1980 devine membră a Uniunii Artiştilor din Augsburg și participă în expoziții personale și de grup în Franța, Germania, Austria, Turcia și SUA.

Galeria Ivan a fost deschisă în anul 2007 ca o inițiativă privată în scena artei contemporane românești încă tânără pe atunci. Programarea curatorială a Galeriei a început cu artiști locali și din Europa de Est, continuând cu artiști recunoscuți internațional, precum Geta Brătescu, Paul Neagu, Lia Perjovschi și, mai recent, Ion Grigorescu, Silvia Amancei & Bogdan Armanu, Anca Benera & Arnold Estefan, Cristina David, Ștefan Sava sau Iulia Toma, țintind spre a face cunoscute lucrările și proiectele acestora unei audiențe internaționale mai largi. Galeria Ivan reprezintă și artiști români stabiliți în afara granițelor țării, cum ar fi Bartha Sandor sau Mădălina Zaharia, alături de artiști străini precum Elijah Burgher, Ross Taylor și Jaro Varga.

Cristian Răduță este asistent universitar doctor în cadrul Universității Naționale de Arte din București, Facultatea de Arte Plastice, Departamentul Sculptură, unde predă disciplinele: Studiul desenului, Studiul formei-modelaj, Compoziție, Crochiuri. Trăiește și creează în București, fiind cofondator al Galeriei Sandwich. Printre preocupările sale artistice se numără sculpturi, obiecte și instalații care pleacă de la situații și personaje ipotetice, uneori absurde, care sunt folosite cu umor.

Spațiul Sandwich este un atelier creat de artiști în anul 2016, devenind galerie începând cu 2019, cu o viziune complexă asupra lumii artei. Pornind de la utilizarea unui spațiu ascuns dintr-o zonă industrială a Bucureștiului, galeria s-a extins constant și include acum mai multe inițiative: Sandwich Chocolat (interior, metal ruginit, fostă unitate de depozitare), Sandwich Sculpture (200 m2, spațiu nerevendicat, exterior) și Sandwich Offspace (la noile studiouri Malmaison, interior). Galeria Sandwich a participat la LISTE Art Fair Basel (2019, 2020, 2021, 2022 - cu sprijinul Institutului Cultural Român), la ART021 Shanghai (2019) și la Feria Material din Mexico City (2022). Galeria Sandwich este axată pe producerea de lucrări site-specifice, atât ale artiștilor români, cât și ale celor internaționali, având o strânsă legătură cu reprezentanții comunității artistice din Beijing. Galeria Sandwich este condusă de artiștii Alexandru Niculescu, Daniela Palimariu și Cristian Răduță și a fost cofondată împreună cu Silviu Lixandru.

viennacontemporary își invită vizitatorii să descopere galerii consacrate și expoziții speciale atent curatoriate, cu accent pe Europa Centrală și de Est, în Palatul neorenascentist Kursalon Viena, din inima orașului. Secțiunea specială ZONE1 este un punct culminant anual dedicat tinerelor talente emergente din Austria, în timp ce programul STATEMENT: Political Homelessness and Contemporary Citizenship explorează conceptul de apartenență la Europa contemporană. Cu selecția sa unică de artă contemporană, un program dens de susținere, discuții și tururi ghidate, „viennacontemporary” plasează Viena în centrul calendarului internațional al artei.

