Dublu eveniment la Sibiu

Tot atunci, va fi prezentată cartea „Policromii”, scrisă de Sebastian Crăciun, realizator radio. Având o prefață semnată de criticul de artă Marius Tița, cartea „Policromii”, apărută la Editura Babel din Bacău, cuprinde 30 de interviuri cu personalități din lumea artelor vizuale precum: academicienii Răzvan Theodorescu și Mircia Dumitrescu, pictorii: Gheorghe Coman, Valeriu Șușnea, Petru Lucaci, Gheorghe Dican, Felix Aftene, Tudor Zbârnea, sculptorii: Bata Marianov, Liviu Mocan, artistul sticlar Ioan Tămâian, vitralista Amalia Verzea, artistele vizuale Ana Lupaș și Cela Neamțu, directorul Muzeului Național de Artă Contemporană – Călin Dan, criticul și istoricul de artă Pavel Șușară sau Laura Mesina – co-fondatoare a Centrului de Excelenţă în Studiul Imaginii (CESI). Apariția acestui volum sprijină campania „Viitorul artei”. Toate încasările rezultate se vor transforma în premii pentru tinerii artiști plastici, la Concursul „Martha Bibescu”, organizat de Asociația Pro Valores la Palatul Brâncovenesc de la Mogoșoaia, în luna mai 2025.

La eveniment va fi prezent și artistul sticlar Ioan Tămâian - un simbol sibian al artelor vizuale.

North Sea String Quartet este cvartetul de coarde jazz olandez al momentului. Instrumentiștii improvizatori aduc o lumină nouă asupra cvartetului de coarde tradițional prin improvizațiile lor expresive, stilurile inovatoare de interpretare și compozițiile idiosincratice, inspirate de jazzul modern, muzica mondială, muzica clasică modernă și EDM. În acest fel, ei construiesc pe o tradiție tânără care a început cu grupul american Turtle Island Quartet în 1985.

Cvartetul este activ la nivel internațional de mulți ani, în special în colaborări cu artiști precum Trio da Kali (ML), Roland Satterwhite (US), Lilian Vieira (BR), Javier Infante (ES) și Samora Pinderhughes (US), și a cântat la festivaluri importante precum North Sea Jazz, Salzburg Jazz & the City și Canarias Jazz & Más.

Dorința de a se concentra pe dezvoltarea stilului unic al cvartetului rezultă în lansarea albumului lor de debut ‘Splunge’, plin de compoziții originale strălucitoare și improvizații vii.

George Dumitriu (vioară/violă)

Pablo Rodríguez (vioară)

Yanna Pelser (violă)

Thomas van Geelen (violoncel)

Intrarea este liberă pe bază de înscrieri: rezervari.ucimr@gmail.com

››› Vezi galeria foto ‹‹‹