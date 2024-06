EUROPAfest 2024 – noul imn: Luca Aletta / Italia, multiplu laureat al scenelor de jazz, a compus o piesă special pentru EUROPAfest

În 2024 organizatorii au decis să schimbe logo-ul muzical al festivalului după mai bine de 20 de ani în care „imnul EUROPAfest” a adus bucurie și a construit amintiri în sufletele bucureștenilor. Propunerea a venit de la compozitorul și pianistul italian Luca Aletta, un nume cunoscut al scenelor de jazz, multiplu laureat la evenimente internaționale importante: Swiss International Music Competition - Lugano, Elveția, The Rising Stars Grand Prix - Berlin, Germania, DC Jazz Prix 2023 - Washington DC, SUA, premiul „Cea mai bună performanță” la Dexter Jazz Contest 2023 - Bari, Italia.

Publicul are ocazia să asculte în premieră piesa integrală în interpretarea lui Luca Aletta la Opening Gala Concert – Jazz at the Palace, pe 5 iulie, la Sala Auditorium a MNAR / Palatul Regal.

Acceptarea piesei "Treee" ca logo muzical al festivalului EUROPAfest a venit firesc, compoziția reflectând perfect spiritul și diversitatea festivalului. Asemeni unui arbore cu rădăcini adânci și ramuri întinse, „Treee” întruchipează creșterea, interconectivitatea și evoluția continuă. Cu armonii bogate această creație e o invitație la explorare și descoperire. „Treee" este o meditație muzicală asupra conexiunii dintre om și natură, o compoziție ce invită ascultătorul să se piardă și să se regăsească în adâncurile ei sonore, oferind o experiență auditivă profundă și evocatoare. Luca Aletta, ne-a dezvăluit că piesa începe cu tonuri blânde și se dezvoltă într-o simfonie de sunete care împletesc trecutul jazzului cu viziuni moderne. Fiecare secțiune a piesei este ca o ramură nouă, adăugând profunzime și complexitate, în timp ce improvizațiile rafinate aduc un sentiment de prospețime și vitalitate. "Treee" nu este doar o piesă de jazz, ci o odă adusă naturii, un dialog între om și mediul său înconjurător, capturând esența și ritmul vieții. Ascultătorul este invitat să exploreze această creație muzicală asemenea unui călător rătăcit într-o pădure fermecată, descoperind mereu noi detalii și emoții.

Luigi Gageos, directorul EUROPAfest ne-a mărturisit „Sunt profund impresionat că unul dintre cei mai apreciați compozitori și pianiști ai jazz-ului contemporan a creat o piesă special pentru EUROPAfest. Luca Aletta a câștigat alături de trupa sa premiul Best Band la ediția din 2022, rămânând atașat de valorile festivalului. A vrut să surprindă simbolic lumea festivalului, multiculturalitatea, bogăția artistică și umană pe care le-a descoperit la EUROPAfest, conexiunile și sinergiile născute aici. Piesa "Treee" a lui Luca Aletta este o capodoperă a jazzului contemporan, plină de emoție și imaginație, care te îndeamnă să te oprești și să te bucuri de frumusețea subtilă a lumii înconjurătoare. Vă invit să vă delectați cu stilul său unic și abordarea inovatoare, care vor aduce o notă distinctă concertului de deschidere JAZZ AT THE PALACE. Sunt sigur că "Treee" va deveni un simbol auditiv care va rezona în inimile participanților și iubitorilor EUROPAfest. "

