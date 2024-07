EVENIMENTE CULTURALE

Cu o coregrafie semnată de Michele Di Stefano, „Panoramic Banana. Album of the inabitants of the New World”, noua producție a companiei MK (cu Biagio Caravano, Sebastiano Geronimo, Luciano Ariel Lanza, Flora Orciari, Laura Scarpini, Francesca Ugolini) este un caleidoscop de dansuri și imagini cufundate într-un sunet hibrid, fierbinte ca un cuptor; o producție continuă de sisteme coregrafice care par să se refere la un nou tip de folclor, ce evocă o lume viitoare, în care dezordinea lucrurilor este o regulă, iar mediul devine tulbure și vibrant.

În cadrul festivalului Cinemascop, care se va desfășura la Eforie Sud între 1 și 11 august 2024, va fi proiectat pe 5 august, la ora 21.00, filmul „O lume altfel” de Riccardo Milani (comedie, 2024, 113 minute, cu: Antonio Albanese, Virginia Raffaele, Sergio Saltarelli, Alessandra Barbonetti).

Filmul este prezentat cu sprijinul IIC București, iar intrarea este liberă.

În perioada 9-18 august se desfășoară la București, cu sprijinul IIC București, rezidența artistică „Sonic Future Residencies” a sound-artistului ecologist Giuseppe Cordaro. În data de 14 august, la ora 18.00, va avea loc o audiție și o prezentare la Siliștea Snagovului. Giuseppe Cordaro este specializat în crearea de proiecte audiovizuale pentru diferite evenimente, instalații multimedia și mapping, concentrându-se pe relația dintre sunet și mediu. În prezent, activitatea sa se concentrează pe conservarea peisajelor sonore naturale. Invitat de SEMI SILENT să exploreze Parcul Natural Văcărești, Giuseppe Cordaro își propune să înregistreze și să reproceseze sunetele parcului, utilizând programe avansate de sound design pentru a transforma înregistrările în experiențe audio imersive.

În cadrul celei de-a noua ediții a Câmpulung Film Fest, care se va desfășura în perioada 14 – 18 august 2024, va fi proiectat, cu sprijinul IIC București, filmul „Himera” de Alice Rohrwacher. Filmul este o co-producție Italia-Franța-Elveția din 2023, cu Josh O’Connor, Isabella Rossellini, Alba Rohrwacher.

Cea de-a șaptea rezidență artistică Flowing Streams, un proiect EUNIC Romania, va avea loc în perioada 15-30 august 2024 la CUCA. Artista italiană Alice Pontiggia este una dintre finaliștii proiectului lansat în această primăvară.

Alice Pontiggia este o arhitectă și artistă din Valtellina, Italia. După ce a obținut o diplomă de master în arhitectură la Politehnica din Milano și la Universitatea Tongji din China, a lucrat în Mexic și Italia. Pentru rezidența de la CUCA (Centrul Cultural Cârțișoara), Alice va porni de la o cercetare anterioară privind rolul socio-economic al apelor din Valtellina.

La cea de-a XII-a ediție a Brașov Jazz & Blues Festival, care se va desfășura în perioada 15 – 18 august 2024, participă și o trupă din Italia: Umberto Porcaro Trio – Umberto Porcaro (chitară și voce), Giulio Campagnolo (hammond), Federico Patarnello (tobe) – care va susține un concert în data de 18 august la ora 18.30, cu sprijinul IIC București.

În cadrul Ecosistem Festival – Festival Internațional de Arte Performative, care se desfășoară la București în perioada 24 august – 1 septembrie 2024, va fi prezentat, pe 28 august, cu sprijinul IIC București, spectacolul „Frutta Fresca” de Marco Merenda.

