Evenimente culturale la Institutul Italian de Cultură din București

Experiența sondează rolul publicului, în calitate de co-autor al propriei experiențe. "The change maker" este o experiență interactivă împărțită în 3 părți, care se desfășoară pe parcursul a 24 de ore.

Recital de pian Elia Cecino

14/10, h. 19.00

Ateneul Român, Sala Mică, București

Institutul Italian de Cultură și Filarmonica “George Enescu” organizează sâmbătă 14 octombrie 2023, la ora 19.00, în Sala Mică a Ateneului Român, un recital de pian susținut de tânărul pianist italian Elia Cecino. În program muzică de L. Janàček, F. Chopin, N. Rota, F. Liszt.

Webinar pentru profesorii de italiană

16/10, h. 15.00

online, pe platforma zoom

Prezentarea catalogului Italiano per stranieri Hoepli Editore, în colaborare cu Institutul Italian de Cultură din București.

Profesorii de limba italiană care doresc să participe sunt rugați să-și confirme prezența prin e-mail, la adresa iicbucarest@esteri.it.

Italia lui Fellini. Întâlnire cu Marco Bertozzi

16/10, h. 18.00

Aleea Alexandru, 41, București

– în italiană, cu traducere consecutivă în română

Marco Bertozzi este profesor de cinematografie la Universitatea IUAV din Venezia, co-curator la Fellini Museum din Rimini, autorul volumului "L’Italia di Fellini. Immagini, paesaggi, forme di vita" (Marsilio 2021) – "Italia lui Fellini. Imagini, peisaje, forme de viață" – și va face parte din juriul ediției 2023 a Astra Film Festival din Sibiu.

În 2023 are loc aniversarea unora dintre capodoperele cinematografice ale lui Federico Fellini: de la "I vitelloni" (1953), la "8 ½" (1963), până la "Amarcord" (1973), opere care au marcat istoria cinematografiei mondiale, punând în lumină atât o relatare originală despre italieni, cât și capacitatea nelimitată a regizorului de a povesti despre caracterele țării, punând în discuție aspecte din inconștientul profund.

Proiecția filmului “Seceta”, de Paolo Virzì

16/10 & 18/10, h. 20.00

Bucarest e Cluj-Napoca

cu: Silvio Orlando, Valerio Mastandrea, Elena Lietti, Tommaso Ragno, Claudia Pandolfi

dramă/drammatico, Italia, 2022, 124 min.

La Roma nu a plouat de trei ani, iar lipsa apei schimbă regulile și obiceiurile. Povestea urmărește un grup de personaje din toate categoriile sociale care sunt legate printr-un singur fir tragic, batjocoritor, în timp ce fiecare își caută propria mântuire.

Filmul a primit 2 premii David di Donatello.

Filmul va fi proiectat cu subtitrări în română și engleză.

Expoziție “Excelențe italiene. Ilustrații pentru Italo Calvino”

18/10, h. 18.00

Galleria Paul Sima, str. Emmanuel de Martonne 1, Cluj-Napoca

Expoziția este organizată de IIC București, în colaborare cu Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, Facultatea de Litere și Centrul Cultural Italian din Cluj și va rămâne deschisă în perioada 18 - 25 octombrie 2023 (orar de vizită: 19 – 25 octombrie, de la 15.00 la 17.00). Expoziția propusă de Bologna Children’s Book Fair / BolognaFiere, susținută de MAECI, este o ocazie prețioasă pentru a face referire la textele lui Italo Calvino, cele gândite pentru lecturile unor cititori tineri, și la basme, imaginate ca o lectură împărtășită de adulți și copii. În același timp, devine un mijloc important prin care sunt prezentate în lume cărțile pentru copii, spațiu pentru cercetare, pentru propuneri de calitate, esențial pentru formarea generațiilor viitoare.

“Are They Rocks or Clouds?” - Expoziție de Marina Caneve

19/10, h. 18.30

Aleea Alexandru, 41, București

"Are They Rocks or Clouds?" este un proiect de cercetare interdisciplinară care are la bază ipoteza apariției în Munții Dolomiți a unei ample catastrofe hidrogeologice, precum cea din 1966, în următorii cincizeci de ani. Confruntarea cu spectrul unei catastrofe în viitor, dar nu în perioada imediat următoare, i-a dat Marinei Caneve posibilitatea de a depăși necesitatea de a documenta un eveniment colectiv în momentul apariției acestuia și de a goli tradiționalul imaginar al muntelui de fascinația sa naturală pentru a crea un nou imaginar incert, care să permită explorarea și decodificarea peisajului și de a-l observa din nou din perspectiva vulnerabilității noastre de a trăi în el.

Cine-concert Massimo Zamboni Band la Dracula Film Festival

25/10, h. 19.00

Brașov

Festivalul internaţional de film fantastic de la Braşov, Dracula Film Festival (25-29 octombrie 2023), propune o ediţie foarte bogată în experienţe cinematografice inedite, premiere europene, întâlniri cu autorii filmelor, concerte, lansări de carte. Pe lângă avanpremiere, programul conţine inclusiv aniversări ale unor filme-cult, precum "Torso" (1973), al lui Sergio Martino, considerat primul Slasher din istoria cinematografiei, sau SF-ul regizat de Enzo G. Castellari, "Warriors of the Wasteland" (1983), la care se adaugă clasicele "Faust" (1926, regia F.W. Murnau) şi "Dracula" (1931, regia Tod Browning), ce stau la baza cine-concertelor susţinute live la Braşov de artistul mexican de electronică Murcof şi, respectiv, de reputatul chitarist italian Massimo Zamboni.

