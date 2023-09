Evenimente organizate de reprezentanțele Institutului Cultural Român cu ocazia Zilei Europene a Limbilor

Anul acesta, Ziua Europeană a Limbilor va fi celebrată de Institutul Cultural Român și de reprezentanțele sale din străinătate printr-o serie de evenimente organizate la Bruxelles, Budapesta, Chișinău, Lisabona, Madrid, Praga, Stockholm, Veneția și Viena.

În perioada 26-30 septembrie 2023, clusterul EUNIC Brussels organizează cea de-a XIII-a ediţie a Festivalului european TRANSPOESIE. Cu această ocazie, ICR Bruxelles susține participarea la festival a poetei Alina Purcaru. Tema TRANSPOESIE 13 - „TAKING BACK THE STAGE” este arhitectura, cu accent pe Art Nouveau, mediu înconjurător și decolonizare. Evenimentul va amplifica vocile feminine din poezia europeană, alăturându-se celebrării Anului Internațional Art Nouveau la Bruxelles și adăugându-i propriul unghi poetic. Vor fi create evenimente cu poete feminine din întreaga Europă, în locații surprinzătoare din tot orașul. De asemenea, tot cu ocazia Zilei Europene a Limbilor, ICR Bruxelles susține prezența scriitoarelor Simona Antonescu și Tatiana Niculescu la cea de-a X-a ediție a Festivalului „Terres mythiques”, desfășurat în perioada 22 - 26 septembrie 2023, în colaborare cu Asociația EuropaNova, Bruxelles.

ICR Budapesta participă la European Language Cocktail Bar (ELCB) marți, 26 septembrie 2023, cu stand propriu, unde sunt organizate jocuri interactive lingvistice pentru toți cei care doresc să facă cunoștință cu limba română sau să-și testeze cunoștințele. Evenimentul are loc în clădirea centrală a Universității din Debrecen, după recenta ediție la Budapesta, de pe 15 septembrie 2023, la sediul Institutului Italian de Cultură, la care au participat peste 1000 de persoane. Animată de dorința de cultivare a diversităţii culturale şi lingvistice în Europa, precum şi de încurajarea învăţării limbilor străine de către toţi cetăţenii Europei, a XIII-a ediție a celui mai longeviv eveniment al Clusterului EUNIC Ungaria este organizată de 27 de institute culturale străine și ambasade acreditate în Ungaria, precum și de instituții ale unor minorități. Proiectul este susținut de Reprezentanța Comisiei Europene din Budapesta.

ICR Chișinău și membrii Clusterului EUNIC Moldova organizează marți, 26 septembrie 2023, o serie de evenimente. Prof. univ. dr. Bernd Rueschoff (Universitatea Duisburg-Essen, Germania) susține sesiunea de formare continuă pentru profesorii de limbi străine cu tema „Proiecte creative la lecțiile de limbi străine: o prezentare a metodologiei și exemple practice”. Institutul Cultural Român „Mihai Eminescu” la Chișinău organizează lecția de Limba Română susținută de Liuba Petrenco, profesoară de limba română, doctor în pedagogie, conferențiar universitar/Catedra Limbă și Comunicare, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”. De asemenea, au loc sesiuni interactive pentru elevi, care cuprind „Examenele internaționale Limba Germană Goetheˮ, „Limba Suedeză pentru începători/Programe de studii în Suediaˮ, „Ungaria și Limba Maghiară LIVE: în Imagini, gust și jocˮ, „Limba Poloneză pe scurtˮ, „Învață Limba Franceză prin activități ludiceˮ, precum și discuții în limba italiană despre mediu, sustenabilitate, poluarea aerului, reciclare. Totodată, au loc expozițiile „Traduceri din literatura română în limbile europene, prin programul TPS (Translation and Publication Support Programme) al Institutului Cultural Român”, oferită de ICR „Mihai Eminescu” la Chișinău, „Provocări și oportunități inspiratoare în educația lingvistică”: Publicații ale Consiliului Europei din colecția Centrului Pro-European al BNRM, „Să învățăm limbi moderne!” și „Descoperim mistere în dicționare vechiˮ.

ICR Madrid participă la organizarea a trei evenimente, găzduind două dintre acestea în sediul său, în cadrul manifestărilor organizate de rețeaua institutelor culturale europene din Spania, EUNIC Madrid. Marți, 26 septembrie 2023, la sediul ICR Madrid, au loc mini-cursuri demonstrative în nouă limbi europene (română, franceză, cehă, finlandeză, germană, slovenă, estoniană, maghiară și italiană). Participanții au posibilitatea de a asculta și conversa timp de cinci minute în cât mai multe limbi dintre cele prezente. La fiecare cinci minute, participanții trec la o altă masă, unde se vorbește altă limbă. De asemenea, la sediul ICR Madrid se desfășoară un atelier de povești pentru copii între 5 și 12 ani, cu un expert care va realiza o lectură dramatizată și o activitate practică de ilustrare a poveștilor. Se citesc fragmente de povești din folclorul european. Cu această ocazie se lansează concursul de desene organizat de EUNIC Madrid pentru a celebra Ziua Bibliotecilor (24 octombrie) și care le cere participanților să își imagineze o bibliotecă a viitorului mai „verde”, mai ecologică. Publicul prezent la aceste evenimente poate vizita, cu acest prilej, expoziția fotografică „Timișoara - patrimoniu și cultură europeană”, aflată pe simezele Institutului până pe 30 septembrie. Primul eveniment organizat cu ocazia Zilei Europene a Limbilor, masa rotundă „Cultura în Europa Centrală. Un spațiu pentru dialog în diversitate”, a avut loc luni, 25 septembrie 2023, în clădirea prestigioasei Fundații Ortega-Marañón din Madrid.

Reprezentanţa Comisiei Europene în Republica Cehă, clusterul EUNIC Praga și Universitatea Carolină din Praga organizează marți, 26 septembrie 2023, cursuri de limbă intitulate „SPEAK – DATINGˮ, care se vor desfăşura la Campusul Hybernska din Praga. ICR Praga va promova limba română cu sprijinul profesoarei şi traducătoarei Jarmila Horáková din cadrul Catedrei de Limba Română de la Universitatea Carolină, care va susţine cursuri de limba română individuale.

Ziua Europeană a Limbilor este sărbătorită marți, 26 septembrie 2023, și la Stockholm, la Casa Europa/Europahuset. Evenimentul se desfășoară sub forma unei cafenele a limbilor străine, în cadrul căreia participă aproximativ 600 de elevi cu vârste cuprinse între 12 și 16 ani. Cafeneaua limbilor străine oferă cursuri scurte de limbă în peste 20 de limbi europene, printre care română, estonă, franceză, islandeză. Din partea ICR Stockholm, vor participa Carmen Lungu și Lavinia Ioniță, care vor prezenta elevilor de gimnaziu și liceu elemente de limbă și de cultură românească, precum zilele săptămânii și semnificația Sfântei Vineri ca personaj de folclor. Evenimentul, care marchează importanța comunicării și a limbilor străine, este organizat de către Reprezentanța Comisiei Europene în Suedia, în colaborare cu institute culturale europene și alte organe naționale din domeniul culturii.

Institutul Român de Cultură și Cercetare Umanistică de la Veneţia se alătură iniţiativei clusterului EUNIC Milano de a difuza marți, 26 septembrie 2023, pe reţelele de socializare, un grupaj cu cele mai cunoscute poezii pentru copii de vârste preşcolare şi şcolare, în limbile originale, cu traducere în limba italiană. Cu acest prilej, va fi prezentată poezia „Somnoroase Păsărele” de Mihai Eminescu, una dintre cele mai îndrăgite atât de cei mici, cât şi de părinţi şi bunici, însoţită de traducere în limba italiană de Daniel D. Marin.

ICR Lisabona, alături de alte 15 institute culturale și ambasade membre ale EUNIC Portugalia, a organizat sâmbătă, 23 septembrie 2023, un eveniment festiv multicultural şi pluridisciplinar, în Grădina Teófilo Braga din Lisabona (Jardim Teófilo Braga). Activitățile din cadrul Zilei Europene a Limbilor s-au adresat publicului de toate vârstele. Participarea ICR Lisabona la acest eveniment a constat în organizarea de sesiuni de speak-dating în limba română susținute de profesoara Rodica-Adriana Covaci, prezentarea expoziției „Orașe în rezumat. Piețe din Europa și istoriile lor. Un proiect de antropologie vizualăˮ, aparținând antropologului Cătălin D. Constantin și stand cu preparate tradiționale românești și materiale informative despre România.

ICR Viena a organizat marți, 19 septembrie 2023, lectura interactivă în limba română, prezentată de Sorin Ciprian Stan, la Kinderbücherei der Weltsprachen Wien. Evenimentul a fost dedicat copiilor cu vârsta cuprinsă între 4-6 ani, cei mici fiind încurajați să descopere lumea poveştilor româneşti şi să-şi dezvolte propria creativitate şi imaginaţie.

Institutul Cultural Român a organizat sâmbătă, 23 septembrie 2023, la sediul său din Aleea Alexandru nr. 38, un program special de Ziua Europeană a Limbilor, care a inclus expoziția de carte „Literatura română tradusă în alte limbi”, mini-recitalul etnografului și acordeonistului Shaun Williams, prezentarea „15 ani de cursuri de limba română pentru străini la ICRˮ și lecții demonstrative de limba română, precum și o degustare și prezentare de vinuri românești cu Sergiu Nedelea, unul dintre cei mai cunoscuți somelieri români. Clusterul EUNIC România a ales Egalitatea în Educație ca temă pentru această ediție a Zilei Europene a Limbilor. În prima parte a zilei, Goethe-Institut a găzduit un panel de discuții moderat de Joachim Umlauf, directorul Goethe-Institut București, având tema „Cum poate/Cum ar trebui să sprijine învățarea limbilor străine probleme precum egalitatea, incluziunea și diversitatea?ˮ, la care a fost invitată Oana Valentina Suciu, lector universitar la Universitatea din București, Facultatea de Științe Politice și expert ICR în perioada 2005-2018. Au avut loc workshop-uri cu acces liber organizate de Goethe-Institut, British Council, Institutul Liszt – Centrul Cultural Maghiar, Institutul Cervantes, Institutul Francez și Fundația Culturală Greacă. Institutul Italian de Cultură „Vito Grasso“, Institutul Francez, Institutul Liszt – Centrul Cultural Maghiar și Institutul Yunus Emre Alte și-au deschis sediile începând cu ora 15.00.

Institutul Cultural Român are un rol esențial în promovarea limbii române atât în țară, cât și în străinătate, institutele din rețeaua ICR organizând cursuri atât pentru străini, cât și pentru copiii din comunitățile de români. ICR susține și cursurile de limbă română de la Tokyo University of Foreign Studies (TUFS) și pe cele pentru copii de la liceul Amlieh din Beirut. La București au loc cursuri de limba română pentru străini, ateliere de gramatică, de conversație, ore demonstrative. ICR și Universitatea Babeș-Bolyai au statut de membri cu drepturi depline în Asociația Testatorilor de Limbi din Europa. Din 2023, ICR a reluat organizarea Școlii de vară de la Brașov, după o pauză de trei ani: Cursurile de limbă, cultură și civilizație românească pentru străini au o durată de patru săptămâni. Ediția din acest an a reunit 22 de cursanți din Argentina, Brazilia, Belgia, Elveția, Franța, Germania, Italia, Polonia, Portugalia, Slovenia, SUA și Ucraina.

