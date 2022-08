Explozie de talent și bucurie la Alba Iulia! Împreună, de azi, la Gala HOP

Cei care vor să fie prezenți în sala de spectacol și să îi susțină pe tinerii artiști, încă mai pot achiziționa bilete de la sediul Teatrului de Păpuși „Prichindel” din Alba Iulia și online de pe www.teatrulalba.ro.

Răzvan Mazilu, directorul artistic al Galei HOP a împărtășit cu noi câteva gânduri: „În 25 de ani am auzit, de prea multe ori, în jur: «Gala HOP? De ce să merg? Ce ne oferă?» Eu știu ce e și ce nu e pentru mine Gala HOP. Nu e un concurs de angajare în teatru. Și nici un casting. Și, deși avem un juriu și premii, nu e nici măcar un concurs. Gala HOP se adresează actorilor care, deși sunt în primii ani ai carierei, au descoperit cel mai important secret al creației: faptul că artistul e un profesionist al artei sale. Și că talentul nu e de ajuns, ci se șlefuiește și atinge excelența prin efort constant. Pentru proba obligatorie ce va fi prezentată zilele următoare, am cerut fiecărui concurent să-și structureze creația pornind de la o experiență personală, ca o confesiune.(...) Gala HOP e un spațiu dedicat celor aflați în competiție permanentă cu ei înșiși, dornici să-și descopere limitele pentru a se putea elibera de ele. Și musicalul e genul perfect pentru a face asta. Dincolo de «munca actorului cu sine însuși», musicalul obligă la o permanentă auto-analiză și solicită o constantă acumulare de mijloace de expresie. De cultură artistică.”

Invităm publicul să-i cunoască pe artiști urmărind campania online GALA HOP. Votează Actorul Total! Și nu uitați, în 27 august de la miezul nopții până la ora 16.00 vă puteți vota actorii preferați pe site-ul galei: https://galahop.uniter.ro/votul-publicului-2022/. Premiul Publicului va fi anunțat în cadrul festivității de decernare a premiilor de sâmbătă, 27 august, ora 19.00.

Tema Galei HOP 25: Musical = Actor Total + Show Total.

Director artistic: Răzvan Mazilu

Juriul: Marina Constantinescu – critic de teatru, Lucian Ionescu – actor, Elena Purea – actriţă,

Carmen Stanciu – teatrolog, Lucian Vărșăndan – manager cultural

Premiile acordate:

Premiul „Ştefan Iordache”, marele premiu al Galei HOP

Premiul pentru cea mai bună actriţă, secţiunea individual

Premiul pentru cel mai bun actor, secţiunea individual

Premiul „Cornel Todea” pentru cea mai bună trupă de actori

Premiul „Sică Alexandrescu”, Premiul special al juriului

Premiul Publicului: actor, actriță, trupă de actori

Alte premii, găzduite:

Premiul „1/10 pentru FILM la TIFF”

Premiul pentru prestanţă, rostire scenică şi expresie corporală, acordat de actrița DORINA LAZĂR

PROGRAMUL CONCURSULUI

Joi, 25 august

18.00 Deschiderea Galei HOP 2022

Concurs secţiunea Individual şi proba impusă

Sidonia Doica – Sugar, Butter, Flour

Tudor Manea – Năpasta lui Tevye

Laura Gabriela Oana – Doamnelor de la Brunch...

Gabriela Porumbacu – Bad Luck

Vlad Nicolici – Catch Me If You Can

Ana Vînău – I'm The Greatest Star

Concurs secţiunea grup şi proba impusă

„There’s Gotta Be Something Better Than This!”, cu: Cristina Danu, Cătălina Nițu, Lăcrămioara Soare

„Te iubesc, dar nu pe tine”, scenariul și „Te iubesc, dar nu pe tine”, regia Vlad Sălbatecu, cu: Eduard Crucianu, Andrei Mărgineanu, Mihai Andrei Pleșa, Sara Pongrac, Paul Ștefan Tonca. Les Chobeaux

Vineri, 26 august

18.00 Concurs secţiunea Individual şi proba impusă

Larisa Belcea – Lady Of The Underground

Cristina Danu – Sexy

Alex Macavei – Paradisul cu un aparat de cafea

Maria Grosu – Zuza din 14G

Robert Agape – God, I Hate Shakespeare!

Concurs secţiunea grup şi proba impusă

„Tango Maureen”, cu: Sidonia Doica, Mara Țibuleac

„(încă un) Musical!”, cu: Andrei Duțu, Dragoș Ioniță, Laura Gabriela Oana

Sâmbătă, 27 august

19.00 Decernarea Premiilor. Musical... show total!

