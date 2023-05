Expoziția de pictură „Nașterea unui trandafir” la Artoteca BMB

Agatha Blanck a absolvit în anul 2010 University of the Arts London - Central Saint Martins și este masterandă a Universității Pantheon-Assas în Drept Francez, European și Internațional de Afaceri și a Belle Ecole din Paris. Este specializată în design floral, design de obiect, în decoruri și design interior. Are în palmares numeroase expoziții organizate în spații exclusiviste precum Librăriile Cărturești, Maison 13.

„În mine este astăzi o gradină de trandafiri care dorește sa fie văzută. Îmi cere să o pun pe pânze, să o exprim în cuvinte, să îi asociez mirosuri. Dorește să aducă bucurie și frumusețe pe Pământ, blândețe, înțelegere, liniște și pace.” – Agatha Blanck

În deschiderea evenimentului va vorbi despre artistă și creațiile sale curatorul expoziției, doamna Carmen Olteanu, pictor și doctor în arte plastice și decorative.

Expoziția poate fi vizitată în perioada 16 mai – 6 iunie 2023, de luni până vineri, conform programului Artotecii BMB.