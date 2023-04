Expoziții și evenimente literare la Institutul Cultural Român de la Varșovia

În perioada 30 martie-18 iunie a.c., Galeria Națională de Artă Zachęta din Varșovia va găzdui un important și amplu proiect expozițional internațional, intitulat „Drugiej wiosny nie będzie… Dzieci i sztuka w XX i XXI wieku / Spring never comes again… Children & Art in the 20th & 21st Centuries / Nu va mai fi o altă primăvară… Copiii și arta în secolele XX și XXI”.

Expoziția „Poloneze și românce care au schimbat lumea” itinerată la Łódż

Institutul Cultural Român de la Varșovia prezintă Ia Institutul de Limbi Romanice din cadrul Facultății de Litere a Universității din Łódź expoziția Poloneze și românce care au schimbat lumea, în perioada 28 martie-24 aprilie.

Lansarea „Jurnalului filozofic” al lui C. Noica la Cracovia.

Întâlnire cu Ireneusz Kania

În data de 13 aprilie, de la ora 18.00, Librăria De Revolutionibus din Cracovia va fi gazda unui eveniment literar mult așteptat – lansarea Jurnalului filozofic al lui Constantin Noica, tradus recent în limba polonă de Ireneusz Kania, lingvist şi specialist în studii romanice, traducător, eseist, expert în culturile şi religiile Orientului şi în iudeo-creştinism, autorul a peste 100 de volume de tălmăciri din 16 limbi. Ireneusz Kania este cel mai titrat traducător de limba română în Polonia, printre realizările lui numărându-se o mare parte din scrierile lui Cioran, Eliade şi Noica.

Poezia în oraș, ediția 2023

Vă invităm la întâlnirea cu poezia europeană, pe care EUNIC Varșovia (Rețeaua Institutelor Naționale pentru Cultură ale Uniunii Europene) o organizează în mod tradițional, în fiecare primăvară, sub titlul Wiersze w mieście /Poems in the City / Poezia în oraș.

Tema proiectului din acest an este Break / Pauză. 18 poete și poeți europenivor aborda din diverse perspective această temă.

Expoziția „Spotlight Heritage Timișoara” prezentată la Cracovia

Institutul Cultural Român de la Varșovia itinerează în perioada 21 aprilie - 31 mai a.c. expoziția outdoor „Timișoara – patrimoniul sub reflectoare / Spotlight Heritage Timișoara” pe simezele exterioare ale Bibliotecii Voievodale din Cracovia.

Traseul „Via Transilvanica“ prezentat în Polonia

ICR Varșovia organizează expoziția „Via Transilvanica“ în foaierul Teatrului Polonez de Dans de la Poznań în perioada 21-28 aprilie, precum și în sediul Biroului Mareșalului Voievodatului Wielkopolska în perioada 1-14 mai.

Creat de Asociația Tășuleasa Social și de peste 10.000 de voluntari, proiectul pune în valoare un traseu turistico-cultural de 1400 de kilometri, care traversează România de la nord la sud și străbate 7 ținuturi, zone etnografice particulare, care evidențiază diversitatea etnică și culturală a României.

Expoziția „Spotlight Heritage Timișoara”, deschisă la Varșovia în aer liber

Expoziția „Spotlight Heritage Timișoara”, organizată de ICR Varșovia în colaborare cu Ambasada României în Republica Polonă, Universitatea Politehnică Timișoara și Muzeul Național al Banatului își așteaptă vizitatorii până la data de 16 aprilie pe simezele exterioare de la Ambasada României de la Varșovia, care găzduiește și Institutul Cultural Român de la Varșovia (ul. F. Chopina 10).

Târgul Internațional de Carte de la Varșovia se apropie simțitor

În acest an, Institutul Cultural Român împreună cu Ambasada României în Republica Polonă pregătesc ca întotdeauna participarea românească la Târgul Internațional de Carte de la Varșovia.

La stand vor putea fi cumpărate cele mai noi apariții din literatura română, dar și carte de interes românesc.

Ne vedem în perioada de 25-28 mai, în Plac Defilad, în fața Palatului Culturii și Științei! Mai multe detalii în curând.

NOI APARIȚII DE CARTE ROMÂNEASCĂ ÎN POLONIA

Constantin Noica – Jurnal filozofic

Editura varșoviană PIW (Państwowy Instytut Wydawniczy), una dintre cele mai vechi și mai prestigioase edituri din Polonia, a publicat, în luna martie a acestui an, Jurnalul filozofic al lui Constantin Noica, în traducerea lui Ireneusz Kania, cel mai titrat traducător de limba română din Polonia. Lectură obligatorie!

Cătălin Mihuleac – America de peste pogrom

Biblioteca de literatură contemporană românească în traducere poloneză s-a îmbogățit în urmă cu două săptămâni cu o nouă carte: America de peste pogrom, semnată de prozatorul și dramaturgul Cătălin Mihuleac. Volumul a apărut la editura cracoviană Noir sur Blanc, în traducerea lui Kazimierz Jurczak, și este disponibil în formă tradițională, pe hârtie, și ca e-book.

