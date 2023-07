Regizoarea japoneză Naomi Kawase – invitata specială a celei de-a 20-a ediții a Festivalului Internațional de Film Independent ANONIMUL

Regizoarea de origine japoneză a debutat fulminant cu „Suzaku”, film cu care a obținut Premiul Camera d’Or la Festivalul de Film de la Cannes în 1997, devenind cel mai tânăr cineast distins cu acest premiu, la numai 27 de ani. Înainte de debutul său în ficțiune, a regizat o serie de scurtmetraje și filme documentare în care a atins mai mult tema relațiilor de familie, aceasta fiind dealtfel o temă recurentă a cineastei.

În 2007 obține Marele Premiu al Juriului la Cannes pentru „Mogari No Mori | The Mourning Forest”. Cariera sa este strâns legată de festivalul de pe croazetă, fiind o prezență constantă la Cannes de peste două decenii, opt dintre filmele sale au avut acolo premiera mondială, printre care și „Still the Water” (2014), „Sweet Bean” (2015) sau „Radiance” (2017). Este „una dintre cele mai cunoscute regizoare de film din lume” (BFI), apreciată la nivel mondial pentru filmele sale „care translează poeticul în sunet și imagine, făcând din ecranul de cinema un portal spre o nouă dimensiune de calm și frumos” (Le Monde).

În 2018, Kawase primește din partea Comitetului Olimpic Internațional propunerea de a realiza filmul Jocurilor Olimpice de la Tokyo, programate pentru anul 2020, dar amânate pentru 2021 din cauza pandemiei de COVID-19. Din cele peste 5 000 de ore de material, regizoarea semnează „Official Film of the Olympic Games Tokyo 2020, Side A & Side B”, două documentare de câte 120 de minute fiecare.

Filmul Oficial al Jocurilor Olimpice Tokyo 2020, Partea A a avut premiera mondială anul trecut la Festivalul de Film de la Cannes, în secțiunea Cannes Classics, și va putea fi văzut în premieră în România la ANONIMUL.

Naomi Kawase va primi în cadrul galei de închidere a festivalului Trofeul ANONIMUL pentru contribuția sa la frumusețea cinematografiei universale.

Trofeul ANONIMUL a mai fost acordat în trecut unor cineaști importanți precum: Park Chan-wook, Michel Franco, Sergei Loznitsa, Nuri Bilge Ceylan sau István Szabó.

„Aștept foarte mult întâlnirea cu Naomi Kawase – pentru a-i mulțumi, în primul rând. Mi se pare că un cineast ca ea oferă publicului atât de mult – prin felul în care alege să își spună poveștile despre familie, moarte, iubire, atât de sensibil și de personal, prin estetica filmelor sale, prin alegerile vizuale pe care le face. Este greu să uiți imaginile cu pomi înfloriți, cu valurile mării sau cu chipuri de copii din lungmetrajele ei, așa cum este greu să te desparți, la final, de fiecare din filmele lui Naomi Kawase.” spune Miruna Berescu, directorul Festivalului ANONIMUL.

Festivalul propune publicului prezent la Sfântu Gheorghe o Retrospectivă Naomi Kawase în care vor putea fi (re)văzute titluri importante din filmografia regizoarei, printre care: „Still the Water”, „Sweet Bean”, „Radiance”, „Asa ga kuru | True Mothers” (2020), dar și Filmul Oficial al Jocurilor Olimpice Tokyo 2020.

La finalul retrospectivei, Naomi Kawase va susține un Masterclass cu acces liber pentru publicul festivalului, în limita locurilor disponibile.

În cadrul ultimei proiecții din Warmup-ul ANONIMUL, care s-a desfasurat timp de 4 luni la Cinema Elvire Popesco, spectatorii bucureșteni vor putea vedea filmul „True Mothers” joi, 20 iulie, de la ora 20:00.

