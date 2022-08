Festivalul Fall in Love pregătește o scenă underground pentru iubitorii de muzică electronică

Fall in Love Festival se întoarce între 2 și 4 Septembrie la Palatul Mogoșoaia cu un line-up eclectic și memorabil. Peste 30 de artiști vor urca pe cele 3 scene, creând mixul perfect dintre muzica românească, muzica internațională și scena locală de muzică electronică și minimal. Fall In Love respiră diversitate culturală și aduce un strop de culoare, energie pozitivă și dinamism la început de toamnă.

Artiștii internaționali de pe scena principală aparțin zonei indie, îndrăgită în toată lumea astăzi. Anul acesta, festivalul îi are ca headlineri pe legendarul Paolo Nutini, alături de Jessie Ware, Mura Masa, Suede, Arrested Development și Years & Years. Scena them aduce în atenția publicului festivalier DJ cu set-uri extinse.

Concentrându-se pe muzică electronică, cea de-a treia scenă, them, aduce împreună artiști locali emergenți - Cap, Cezar, Charlie și nume consacrate, precum Priku și Rhadoo, alături de duo-ul Prâslesh, format din Prâslea și Raresh. Veteranul muzicii electronice românești Kozo vine alături de Miss I, Dan Andrei, SIT, Sublee și Vizan, pentru a completa line-up-ul celei de-a treia scene.

Festivalul Fall in Love oferă publicului șansa de a fi martor la un amestec unic de artiști, fiecare scenă aducând în prim plan unele dintre cele mai valoroase nume din fiecare nișă. Într-un moment asculți piesa ta favorită de la Paolo Nutini, iar câteva ore mai târziu, poți fi captivat de o sesiune a lui Rhadoo sau Miss I.

Festivalul se bucură de o sonorizare impecabilă, care să pună în valoare muzica pe întregul domeniu al Palatului Mogoșoaia, iar video mapping va fi creat de artistul vizual Cote, fiecare scenă în parte. Atmosfera primitoare a festivalului îmbie la relaxare și bucurie, în natură.

Numărul mare de artiști români care oferă muzica la scena them va crea multe momente magice de sincronicitate și seturi spontane. Este o oportunitate atât pentru iubitorii de dans, cât și pentru DJi să testeze materiale noi, colaborări și să experimenteze.

Rhadoo - a câștigat 3 ani la rând premiul pentru cel mai bun DJ, reprezentând scena de minimal din România. Radu Bogdan Cilincă aka Rhadoo este, în mod cert, unul dintre artiștii care au contribuit consistent – și inevitabil – la definirea unei noi generații de DJi români, și mai ales la definirea acestui Romanian sound (sau techno/micro-house cu specific românesc, extrem de popular în țară și dincolo de granițe).

Prâslesh - duo-ul format din Prâslea și Raresh. Raresh a avut și are în continuare o influență semnificativă asupra muzicii electronice locale. A format Arpiar, alături de Petre Inspirescu și Rhadoo, și a făcut mulțimi de oameni de prin toate colțurile lumii electronice să piardă noțiunea timpului pe ringul de dans. Prâslea este un nume inovativ și fascinant în scena de clubbing, numele lui fiind inspirat dintr-un basm românesc clasic, în care Prâslea este personajul principal. Printre succesele sale se numără Jurnal de bord, o colaborare cu Kozo, El Cezere, Raresh si Cristi Cons, un release marca [a:rpia:r] și Various - Circoloco @ DC 10 - 10 years Anniversary - Part 2 of 3 la Moon Harbour Recordings.

Priku - a creat muzică pentru [a:rpia:r], Fabric, Concrete Music, Only 300 Family, și All Inn. Muzica lui s-a auzit la Robert Johnson, Amnesia, Kazantip Festival, Tenax, Concrete și în numeroase locuri din Europa.

Miss I - a învățat să mixeze de la tatăl său, căruia îi plăcea să pună muzică în weekend-uri. A avut șansa să cunoască oameni din industrie frecventând cluburile din toată țara și, astfel, i-a venit ideea de a deveni DJ. Primul ei show a avut loc în 2006, iar acum 9 ani și-a început propriul label.

them este un brand global, prezent cu evenimente la toate festivalurile mari, precum Sonar în Barcelona sau Ade în Amsterdam, și se axează pe muzica minimal și electronică.

Line-up-ul complet mai cuprinde Jessie Ware, Mura Masa, Paolo Nutini, Subcarpați, Suede, Years and Years, Arrested Development, Coma, DJ Hefe, CTC, Emil, Jurjak, Jiji Lazăr, Lemaitre, Macanache, Moonlight Breakfast, Roa, Vama, Vița de vie, J the Funky Bear, Tourette Roulette, CAP, Cezar, Charlie, Dan Andrei, Kozo, Miss I, Praslesh, Priku, Rhadoo, Sit, Sublee, Vizan.

Transport

În perioada festivalului Fall in Love, între 2 și 4 septembrie, participanții la eveniment vor putea ajunge la festival cu liniile de transport special București-Mogoșoaia, tur-retur. Autobuzele vor pleca de la stația de metrou Intermodal Străulești.