În perioada 28 iulie – 1 august are loc Festivalul Internațional de Carte Litera.ro, un regal de evenimente editoriale, dezbateri, întâlniri, lansări de carte și interviuri online cu cei mai în vogă scriitori ai momentului.

Din Melbourne, New York sau Roma până la București, vă dăm întâlnire, în premieră, cu autori ai bestsellerurilor internaționale publicate la Editura Litera: Gina Wilkinson, Ottessa Moshfegh, Sandro Veronesi, David Nicholls, Jeanine Cummins, Rumaan Alam, Maylis de Kerangal, Thomas Erikson, Andri Snær Magnason, Samanta Schweblin, Ashley Audrain ș.a.

Celebrăm literatura română contemporană prin evenimente deosebite, în avanpremieră cu Doina Ruști, Radu Aldulescu, Radu Găvan, Liviu G. Stan, Pavel Nedelcu, Lucian Mîndruță și alți invitați, precum și printr-o secțiune de cărți cu autograful autorilor la prețuri speciale.

Pentru pasionații de istorie, recomandăm dialoguri extraordinare cu Ioan Aurel Pop, Stelian Tănase, Cosmin Popa sau Ovidiu Raețchi

Cei care așteaptă cu nerăbdare următorul volum semnat de Igor Bergler au parte de o surpriză de la autor: un eveniment în avanpremieră despre Minciuna lui Michelangelo – Catedrala în flăcări.

În cele cinci zile de festival, pe litera.ro cititorii pot găsi atât cărțile autorilor invitați, cât și alte titluri din oferta editorială la prețuri foarte bune, cu reduceri de până la 70%. În plus, fiecare comandă de peste 149 lei vine la pachet cu transport gratuit și, cadou, bestsellerul din colecția Clasici contemporani Inimă atât de albă de Javier Marías!

„Ne bucurăm să anunțăm organizarea primului Festival Internațional de Carte pe litera.ro, cu participarea unui număr impresionant de autori deopotrivă străini și români, cu reduceri foarte bune, cărți cu autograf și, nu în ultimul rând, câte un bestseller cadou semnat de marele Javier Marías. În cele cinci zile de festival estimăm peste 50 000 de participanți, pasionați de lectură și de evenimente culturale de calitate.” – Dan Vidrașcu, director general Editura Litera

„Festivalul Internațional de Carte este o șansă extraordinară de a întâlni unii dintre cei mai semnificativi autori ai momentului, scriitori memorabili prin forță și inspirație. Pentru mine, participarea la acest festival este nu doar o onoare, ci și o șansă de a-mi exercita profesia de jurnalist în cea mai prestigioasă companie: cea a autorilor care contează.” – Marius Constantinescu – scriitor, jurnalist cultural

Iată programul complet al primei ediții a Festivalului Internațional de carte Litera.ro:

Miercuri, 28 iulie

ora 11:00 Jeanine Cummins, autoarea bestsellerului Pământ american, în dialog cu Nadine Vlădescu

ora13:00 Avanpremieră despre volumul Recitindu-l pe Dostoievski cu Camelia Dinu, Justina Bandol, Vasile Ernu și Anton Breiner

ora16:00 Despre literatura română contemporană cu Doina Ruști, Radu Aldulescu și Marius Constantinescu

ora 18:00 Sandro Veronesi, autorul bestsellerului italian Colibri, în dialog cu traducătoarele ediției românești, Oana Boșca-Mălin și Cristina Gogianu

ora20:00 Gina Wilkinson, autoarea bestsellerului Când înfloresc caișii, în dialog cu Alida Mocanu

Joi, 29 iulie

ora11:00 Despre timp și apă cu autorul islandez Andri Snær Magnason. Interviu de Alida Mocanu

ora 13:00 Avanpremieră Minciuna lui Michelangelo, un dialog între autorul Igor Bergler și Dan Manolache

ora 16:00 Dialog cu membrii juriului Primul roman: Doina Ruști, Cristina Bogdan, Mihai Ene, Radu Aldulescu

ora 18:00 Ashley Audrain, autoarea bestsellerului Îndoiala, în dialog cu Nadine Vlădescu

ora 20:00 David Nicholls în dialog cu Marius Chivu. Despre romanele și ecranizările sale celebre

Vineri, 30 iulie

ora 11:00 Ioan-Aurel Pop, președintele Academiei Române, în dialog cu istoricul Cosmin Popa

ora 13:00 Thomas Erikson, autorul bestsellerului Înconjurat de idioți, în dialog cu Nadine Vlădescu

ora 16:00 Descoperă filosofia cu Stelian Tănase. Dialog cu Nadine Vlădescu

ora 18:00 Apropo de nimic cu Radu Paraschivescu și Marius Chivu

ora 20:00 Maylis de Kerangal în dialog cu Marius Constantinescu

Sâmbătă, 31 iulie

ora 11:00 Liviu G. Stan, autorul romanului Salamandre, în dialog cu Nadine Vlădescu

ora 13:00 Lansarea volumului de proză fantastică Treisprezece cu Doina Ruști, Andreea Apostu, Lucian Mîndruță, Pavel Nedelcu

ora 16:00 Ottessa Moshfegh, autoarea bestsellerului Un an de odihnă și relaxare, în dialog cu Nadine Vlădescu

ora 18:00 Eveniment cu Ovidiu Raețchi și invitații săi despre Tzahal și Avangarda Califatului

ora 20:00 Samanta Schweblin în dialog cu Marius Chivu

Duminică, 1 august

ora 11:00 Dialog despre efectele învățământului online cu Gabriela Bărbulescu, Maria Kovacs și Doru Căstăian

ora 13:00 Radu Găvan, autorul romanului Isus din întuneric, în dialog cu Alida Mocanu

ora 16:00 Cristina Stănciulescu și Mara Coman despre Femei invizibile. Manipularea datelor într-o lume concepută pentru bărbați

ora 18:00 Cum se traduce literatura? Cu Nadine Vlădescu și invitații săi: Justina Bandol, Bogdan Perdivară, Alex Călin

ora 20:00 Rumaan Alam, autorul bestsellerului Lasă lumea în urmă, în dialog cu Nadine Vlădescu