Festivalul Internațional „George Enescu” aduce la Cluj-Napoca artiști de talie mondială și câștigători ai marelui festival

Asociația Culturală Play, organizatorul și promotorul Festivalului Internațional George Enescu la Cluj-Napoca, anunță punerea în vânzare a biletelor și abonamentelor pentru cele trei recitaluri magistrale programate în toamna acestui an. Biletele și abonamentele se pot achiziționa atât online, de pe platforma iabilet.ro, cât și din rețeaua de magazine fizice partenere.

Festivalul va avea loc în perioada 3-9 septembrie 2023 și va fi găzduit de Studioul de Concerte al Academiei de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca, oferind publicului o experiență muzicală unică, care va rămâne pentru mult timp în sufletul iubitorilor de muzică clasică.

Avi Avital, primul solist de mandolină nominalizat la premiile Grammy pentru muzică clasică, va susține un recital memorabil alături de pianistul israelian Omer Klein, al cărui stil este o fuziune de jazz şi muzică tradiţională din Israel şi nordul Africii.

De asemenea, Maria Marica și Alexandra Segal, respectiv Benjamin Kruithof și Daria Ioana Tudor – câștigători sau participanți ai Concursului Internaţional George Enescu în 2022, vor impresiona publicul cu o selecție vastă de lucrări muzicale, incluzând compoziții celebre de Beethoven, Bach, Brahms, Schumann sau Schubert.

Programul festivalului

Fiecare concert va fi o incursiune în lumea muzicii clasice, sub bagheta unor maeștri desăvârșiți ai artei interpretative. Toți sunt artiști care merită să fie văzuți și ascultați live măcar o dată în viață, astfel că Festivalul Enescu, un eveniment-magnet dedicat melomanilor acestui gen, vă oferă șansa de a-i descoperi la Cluj-Napoca și de a vă bucura de interpretarea lor cu adevărat sublimă.

03.09.2023, ora 19:00

Maria Marica (vioară) și Alexandra Segal (pian)

Program artistic: Clara Schumann - Variations on a theme by Robert Schumann op.20 / Robert Schumann - Symphonic Etudes op.13 / Clara Schumann - Three Romances for violin and piano, op.22 / Johannes Brahms - Violin sonata No. 1 in G major, op. 78.

Bilete: https://bit.ly/EnescuCluj2023-1

Maria Marica este marea câştigătoare a Concursului Internaţional George Enescu 2022, la Secţiunea Vioară, finală în care a impresionat cu interpretarea Concertului în re major pentru vioară și orchestră op. 77 de Johannes Brahms. Artista s-a născut la Cluj-Napoca, România, într-o familie de muzicieni, și a început să studieze vioara la vârsta de șapte ani. În prezent este îndrumată de David Grimal la Universitatea de Muzică din Saarbrücken.

Maria a susținut recitaluri și concerte atât în România, cât și în Franța, Italia, Germania și Statele Unite și este laureată a mai multor concursuri din România. Este membră a Ansamblului Les Dissonances și a fost, de asemenea, membră a Orchestrei Române de Tineret, alături de care a avut șansa să concerteze în săli importante.

Pianista israeliană Alexandra Segal a câștigat premiul I în finala de pian a Concursului Internațional George Enescu 2022, interpretând Concertul nr. 3 în do major pentru pian și orchestră op. 26 de Serghei Prokofiev. Alexandra s-a născut la Kiev, în Ucraina, în 1995. A început să studieze pianul la vârsta de șase ani cu prof. Natalie Tolpygo. A concertat ca solistă alături de Orchestra Simfonică din Ierusalim, Orchestra Simfonică din Haifa sau Orchestra de Cameră din Kiev.

Alexandra a participat la cursuri și festivaluri internaționale de pian, între care Institutul European de Muzică de la Viena, Cursurile Internaționale de Pian Tel-Hai, Academia Miami Piano Festival, Piano Loop Academy, HummelFest și Bieszczady without Borders, cu muzicieni precum Michel Béroff, Murray Perahia, Andrzej Jasiński și Meng-Chieh Liu.

08.09.2023, ora 19:00

Benjamin Kruithof (violoncel) & Daria Ioana Tudor (pian)

Program artistic: L.van Beethoven- 4 Cello Sonata in C major; Benjamin Britten Cello Sonata; Intermission; 3 Franz Schubert Lieder; Franz Schubert Arpeggione Sonata.

Bilete: https://bit.ly/EnescuCluj2023-2

Benjamin Kruithof a câștigat Concursul Internațional George Enescu 2022, Secțiunea Violoncel, după o Finală în care a interpretat Concertul în si minor pentru violoncel și orchestră op. 104 de Dvořák.

S-a născut la Luxemburg în 1999, într-o familie de muzicieni. În noiembrie 2020, Benjamin a obținut premiul I și premiul publicului la Bienala de Violoncel de la Amsterdam, un premiu special la Concursul Pablo Casals din Spania, premiul II la Concursul Gabrielli de la Berlin, premiul I și premiul publicului la Concursul Anne și Françoise Groben din Luxemburg și multe altele. În februarie 2020 a înregistrat primul său CD cu Filarmonica din Herford la casa de discuri Ars Production. În 2021 a fost invitat să participe la Academia Seiji Ozawa din Elveția.

Benjamin cântă la un instrument din secolul al XVIII-lea, realizat de lutierul italian G.B. Guadagnini, care îi este pus la dispoziție de Universitatea de Arte din Berlin.

Daria Ioana Tudor este semifinalistă în cadrul Concursului Internațional George Enescu 2022, Secțiunea Pian. Daria s-a născut pe 25 iulie 1997, la Ploieşti, în România. În octombrie 2015 a început să studieze la Universitatea de Arte din Berlin, la clasa profesorului Pascal Devoyon, iar din octombrie 2018 studiază cu profesorul Björn Lehmann.

În iunie 2019, a primit premiul Enlight la Festivalul Art of the Piano (Cincinnati, SUA) pentru Cel mai bun tânăr artist al anului, iar în aprilie 2020 a debutat la postul de radio Deutschlandfunk Kultur. Din 2021 Daria colaborează cu Societatea Română de Radiodifuziune, iar în 2022 a lansat două discuri la Editura Casa Radio, alături de violonista Ioana-Cristina Goicea și de violoncelistul Andrei Ioniță, ce includ lucrări de Beethoven și Șostakovici.

09.09.2023, ora 19:00

Avi Avital (mandolină) & Omer Klein (pian)

Program artistic: O. KLEIN & A. AVITAL: Zamzama/ O. KLEIN: Niggun/ O. KLEIN & A.AVITAL: Lonely Girl (Duo Piano & Mandolin)/ A. AVITAL: Avi's Song/ O. KLEIN: Josephine, Sleepwalker, Espagna (for mandolin, piano & percussion)/ J S BACH: Partita No 2 in D minor BWV 1004 I. Allemande/ O. KLEIN: Improvisation/ J S BACH: Partita No 2 in D minor BWV 1004 II. Courante/ O. KLEIN: Improvisation/ J S BACH: Partita No 2 in D minor BMV 1004 III. Sarabande/ O. KLEIN: Improvisation/ J S BACH: Partita No.2 in D minor, BWV 1004 IV. Gigue.

Bilete: https://bit.ly/EnescuCluj2023-3

Avi Avital – un virtuoz al mandolinei, recunoscut ca fiind cel mai bun interpret din lume. Este primul solist de mandolină care a fost nominalizat pentru un premiu Grammy pentru muzică clasică. Avi Avital a fost comparat cu Andres Segovia pentru modul în care își stăpânește instrumentul și cu Jascha Heifitz pentru virtuozitatea sa incredibilă. Pasionat și „exploziv de carismatic" (New York Times) în interpretarea live, este o forță motrice în spatele revigorării repertoriului de mandoline.

Omer Klein – este un pianist israelian născut în 1982 și stabilit la New York din 2006, al cărui stil prezintă o fuziune de jazz şi muzică tradiţională din Israel şi nordul Africii. Albumul său, Rockets on the Balcony, a fost desemnat de revista Downbeat ca albumul lunii în decembrie 2010.

Festivalul Enescu la Cluj este organizat de Asociația Culturală Play, în parteneriat cu Artexim și Filarmonica de Stat Transilvania, fiind co-finanțat de Primăria și Consiliul Local Cluj-Napoca.