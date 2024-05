10 cele mai bune filme de comedie cu gangsteri

Mai rare sunt comediile cu mafioți. La urma urmei, râsetele și glumele nu sunt probabil primul lucru care îți vine în minte atunci când te gândești la acest gen. Cu toate acestea, câteva bijuterii amuzante, precum Midnight Run și In Bruges au dovedit de-a lungul anilor că mafioții nu trebuie să fie doar duri: pot fi și amuzanți.

10. „The Freschman” (1990)

Regizat de Andrew Bergman

Unul dintre cele mai subestimate filme de satiră din toate timpurile, The Freshman îl are în rolul principal pe Matthew Broderick, în rolul unui student la film din New York, care muncește cu un criminal local ce seamănă cu un celebru șef al mafiei de cinema. Acesta îl ia pe tânăr sub aripa lui în schimbul loialității sale totale. Cine îl joacă pe șeful mafiei? Nimeni altul decât însuși Marlon Brando, în ceea ce este, probabil, cel mai bun dintre puținele sale roluri de comedie.

Mai mult decât o simplă parodie inteligentă a Nașului, The Freshman este o comedie excelentă în sine. Ancorată de distribuția grozavă a celor două roluri principale, strălucește și datorită regiei ciudate a lui Andrew Bergman și a unui ritm avântat. Cu siguranță, povestea nu este lipsită de punctele sale moarte, iar trucul parodiei poate fi puțin vechi după un timp; dar pentru cei cărora le plac comediile cu gangsteri, acest film trebuie vizionat.

9. „Analiyze this” (1999)

Regizat de Harold Ramis

Este una dintre cele mai emblematice comedii criminale din anii '90, despre un psihiatru al cărui pacient este un șef al mafiei care se confruntă cu tot felul de nesiguranțe. Cu Billy Crystal și Robert De Niro în rolurile principale, această comedie îmbină umorul cu explozii de acțiune.

Este o comedie creativă și extrem de amuzantă, a cărei distribuție reușește să facă distractiv și glumele mai slabe. Astfel că tinde să devină victimă a mai multor clișee ale genului filmelor cu gangsteri, ceea ce face ca scenariul să rateze în câteva privințe. Regretatul Harold Ramis a realizat câteva dintre cele mai amuzante și memorabile comedii ale timpului său, iar aceasta este una dintre cele mai puternice lucrări ale sale ca regizor.

8. „Bugsy Malone” (1976)

Regizat de Alan Parker

O falsificare a filmelor cu gangsteri din epoca prohibiției, Bugsy Malone este un musical de familie despre ascensiunea mafiotului Bugsy Malone și lupta lui pentru putere cu alți șefi ai mafiei. Toți gangsterii sunt jucați de copii care, în loc de arme adevărate, împușcă cu arme de jucărie care acoperă victima cu frișcă. Este cu siguranță o premisă prostească, iar filmul o știe, urmând să o folosească în cele mai ciudate moduri.

Regizorul britanic Alan Parker a fost, fără îndoială, unul dintre cei mai versatili realizatori de film care au trăit vreodată, ceea ce este dovedit de filme la fel de unice, precum Bugsy Malone. Copiii se vor distra cu siguranță iar adulții familiarizați cu genul se vor distra și ei. Este una dintre cele mai fermecătoare comedii criminale din anii '70.

7. „Get Shorty” (1995)

Regizat de Barry Sonnenfeld

John Travolta, Gene Hackman, Rene Russo și Danny DeVito joacă în această comedie întunecată despre un mafiot care călătorește la Hollywood pentru a recupera o datorie, unde descoperă că s-ar putea ocupa de afaceri cinematografice.

Distribuția plină de stele este departe de a fi singura putere a lui Get Shorty. Unul dintre cele mai bune filme cu John Travolta, acesta este o satiră inteligentă. Regia lui Barry Sonnenfeld este plină de personalitate iar toate răsturnările de situație pe care scenariul plin de spirit le pune genului este o încântare. Get Shorty este pe cît de palpitant, pe atât de amuzant, neconvențional, revigorant, și pe cât de subestimat.

6. „Midnight Run” (1988)

Regizat de Martin Brest

Cu De Niro și Charles Grodin, Midnight Run este o comedie clasică de la sfârșitul anilor '80 despre un vânător de recompense care urmărește un fost contabil mafiot, care este urmărit și de un vânător de recompense rival, de FBI, și de vechiul său șef mafiot. Filmele criminale cu pisici și șoareci sunt întotdeauna distractive, dar cu întorsătura suplimentară de glume și gaguri inteligent construite, rezultatul este și mai distractiv.

Duo-ul De Niro și Grodin este poate principalul motiv pentru care Midnight Run este atât de atemporal. Cu toate acestea, merită mult mai multe laude ca o comedie grozavă în sine. Este un film irezistibil de distractiv care păstrează atenția publicului timp de peste două ore.

5. „Zatoichi” (2003)

Regizat de Takeshi Kitano

Filme remarcabile cu gangsteri - inclusiv comedii cu gangsteri - sunt făcute și în afara Hollywoodului. Este cazul peliculei Zatoichi din 2003, unul dintre cele mai subestimate filme cu samurai și, probabil, una dintre cele mai bune adaptări ale celebrului personaj creat de romancierul Kan Shimozawa, care a fost transportat pe ecranul de argint de un număr impresionant de ori. Este povestea unui maseur orb care se întâmplă să fie și spadasin.

Cu acțiune captivantă de samurai, o narațiune plină de culoare și comedie absurdă, regizată de Takeshi Kitano, această versiune a lui Zatoichi este o piesă epică cu secvențe de luptă uimitoare, umor inteligent și chiar o doză sănătoasă de dans tip tap. Este o actualizare binevenită a unei povești legendare și a unui personaj esențial pentru cultura pop japoneză; una pe care fanii de film din întreaga lume ar trebui să o poată aprecia.

4. „Snatch” (2000)

Regizat de Guy Ritchie

Guy Ritchie este, fără îndoială, unul dintre cei mai controversați regizori. Aproape de începutul carierei sale, el a fost un regizor britanic remarcabil. Al doilea film al său, Snatch, este o capodoperă în care promotori de box fără scrupule, case de pariuri violente, un gangster rus, hoți incompetenți și bijutieri evrei luptă pentru a găsi un diamant neprețuit.

Snatch este unul dintre cele mai mari filme cu gangsteri din anii 2000. Narațiunea sa captivantă despre crimă este îmbrăcată într-un umor negru extrem de eficient, făcându-i pe spectatori să râdă în hohote.

3. „In Bruges” (2008)

Regizat de Martin McDonagh

Martin McDonagh ar putea foarte bine să fie considerat unul dintre cei mai buni regizori de comedie din toate timpurile. Și asta se datorează unor filme precum In Bruges, genialul său debut regizoral. Cu umor negru și teme surprinzător de existențialiste, pelicula spune povestea a doi asasini care, după o misiune greșită, trebuie să rămână în Bruges, Belgia, în timp ce așteaptă ordine de la nemilosul lor șef.

Deși nu este deloc o comedie tipică cu gangsteri, In Bruges își găsește totuși locul confortabil în acest gen. McDonagh este capabil să creeze o poveste puternică, dar întunecat de hilară despre greutatea copleșitoare a vinovăției și neclaritatea moralității. Personajele sunt complexe și ușor de conectat, glumele sunt totale, iar actul al treilea este cu ușurință unul dintre cele mai bune din acest gen.

2. „The Sting” (1973)

Regizat de George Roy Hill

Câștigător a 7 premii Oscar, inclusiv pentru cel mai bun film, The Sting spune povestea a doi escroci care fac echipă pentru a răzbuna uciderea unui vechi prieten de către un gangster puternic. A fost filmul care i-a adus împreună pe regizorul George Roy Hill cu actorii Paul Newman și Robert Redford (unul dintre cele mai emblematice duouri de actori din istoria Hollywoodului), la 4 ani după Butch Cassidy și Sundance Kid.

Unul dintre cele mai distractive filme clasice ale anilor '70, editarea ascuțită și scenariul inteligent fac din durata de peste 2 ore a filmului să nu se resimtă. Regele comediilor cu furturi – și, probabil, a comediilor cu gangsteri – The Sting este genul de film pe care toată lumea ar trebui să-l vizioneze cel puțin o dată în viață.

1. „Some Like It Lot” (1959)

Regizat de Billy Wilder

Este ușor să spui că „această comedie a fost cu mult înaintea timpului său”, dar mult mai greu să o aplici la un film care chiar o merită. Some Like It Hot este, fără îndoială, o comedie care a fost înaintea timpului său. Doi muzicieni bărbați trebuie să fugă după ce au fost martorii unei lovituri mafiote. Pentru a reuși, ei trebuie să se infiltreze într-o trupă formată exclusiv de femei, și să se deghizeze în femei. În rolurile principale îi vedem pe Jack Lemon, Tony Curtis și Marilyn Monroe.

Unul dintre cele mai bune filme mafiote de dragoste din toate timpurile, Some Like It Hot are descrieri atât de clare ale sexualității, explorări atât de îndrăznețe ale temelor de gen și atât de mult travestiri, încât nu a primit aprobarea Codului de producție în 1959. Apoi, Billy Wilder, unul dintre cei mai influenți regizori din istoria Hollywood-ului, a știut să împingă plicul atunci când a fost vorba de ceea ce putea fi reprezentat în filme. Rezultatul este o bijuterie absolută. Some Like It Hot are personaje îndrăznețe, spectacole hilare, un simț ascuțit al umorului și unul dintre cele mai amuzante finaluri ale oricărui film de comedie, potrivit collider.com.