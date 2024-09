10 cele mai bune filme despre genii

Problema geniului devine astfel complicată. Anumite personaje din filme sunt genii, sau poate că nu sunt. Aceste filme explorează însă inteligența sclipitoare folosită pentru bine, rău și undeva la mijloc, unele pelicule arătând chiar și dezavantajele neașteptate ale minților geniale.

10

„A Beautiful Mind” (2001)

Regizor: Ron Howard

Distribuție

Russell Crowe , Ed Harris , Jennifer Connelly , Christopher Plummer , Paul Bettany , adam goldberg , Johs Lucas , Anthony Rapp

Timp de rulare

135 de minute

Este un film biografic solid care îl urmărește pe matematicianul din viața reală John Nash, laureat al Premiului Nobel pentru Economie, în 1994. Pelicula se concentrează pe prima parte a vieții sale, în principal în anii 1950, când se lupta cu sentimente puternice de paranoia ce amenințau să stea în calea muncii sale.

Este un film care îl prezintă pe John Nash ca o persoană care a fost atât genială, cât și tulburată, deși A Beautiful Mind este în cele din urmă despre depășirea provocărilor personale. Pelicula aduce telespectatorii în capul lui John Nash, ca o modalitate de a arăta modul în care experiența sa cu schizofrenia i-a influențat viața.

9

„ The Imitation Game” (2014)

Regizor: Morten Tyldum

Distribuție

Benedict Cumberbatch , Keira Knightley , Mark Strong , Charles Dance , Matthew Goode , Allen Leech

Timp de rulare

113 minute

Continuând tendința filmelor biografice care au explorat viețile geniilor reale, The Imitation Game este despre Alan Turing, concentrându-se în special pe ceea ce a făcut în timpul celui de-al Doilea Război Mondial. Turing a fost matematician și informatician, printre altele, și a adus îmbunătățiri semnificative în domeniul tehhnologiei informaționale, pe parcursul secolului al XX-lea.

Acțiunea se desfășoară, în mare parte, în jurul celui de-al Doilea Război Mondial, The Imitation Game devenind un thriller, pe lângă faptul că este biografic. Conținutul legat de știință este simplificat suficient pentru a fi de înțeles, dar filmul reușește în cele din urmă să susțină că Turing a fost un geniu.

8

„Searching for Bobby Fischer” (1993)

Regizor: Steven Zaillian

Distribuție

Joe Mantegna , Ben Kingsley , Max Pomeranc , Joan Allen , Laurence Fishburne , Michael Nirenberg , Robert Stephens , David Paymer , Hal Scardino , Vasek Simek

Timp de rulare

109 de minute

Pelicula aruncă o privire interesantă asupra geniului, concentrându-se pe un foarte tânăr jucător de șah. Potențialul său îi face pe adulții din viața lui să-l încurajeze să-și dezvolte abilitățile dar conflictul central se învârte în jurul faptului că îl împing prea departe, având în vedere vârsta lui. Bobby Fischer a fost o minune a șahului din viața reală.

Filmul aruncă o privire captivantă și uneori provocatoare de gândire asupra urmăririi măreției și asupra modului în care aceasta afectează pe cineva care este atât genial, cât și foarte tânăr. Este o dramă bine realizată și bine jucată, și reușește să facă șahul surprinzător de intens.

7

„ Good Will Hunting” (1997)

Regizor: Gus Van SantDistribuție

Robin Williams, Matt Damon, Ben Affleck, Stellan Skarsgård, Minnie Driver, Casey Affleck

Timp de rulare

126

Good Will Hunting ar putea fi primul titlu care vine în minte celor mai mulți atunci când aud termenul „filme despre geniu”. Este plin de lacrimi, fiind atât sentimental, cât și sfâșietor, care îl urmărește pe Will Hunting, un matematician genial, dar care se trezește lucrând ca îngrijitor din cauza vieții sale tulburi, în mare parte ca urmare a luptei sale cu gesionarea emoțiilor.

Este un film care arată cum inteligența academică și inteligența emoțională sunt două lucruri foarte diferite, și că a fi talentat la unul nu înseamnă automat competență în celălalt domeniu. Dar Good Will Hunting oferă speranță în sensul că maturizarea emoțională este posibilă, chiar și după ce o persoană a devenit adultă, atâta timp cât este capabil să vrera să se îmbunătățească și, în mod ideal, să aibă oameni buni care să-l susțină.

6

„The Royal Tenenbaums” (2001)

Regizor: Wes Anderson

Distribuție

Gene Hackman , Anjelica Huston , Ben Stiller , Gwyneth Paltrow , Luke Wilson , Owen Wilson

Timp de rulare

108 minute

The Royal Tenenbaums seamănă puțin cu filmul anterior al lui Wes Anderson - Rushmore, în felul în care explorează viețile personajelor inteligente care sunt, de asemenea, tulburate în anumite privințe. În Rushmore, miza nu a fost la fel de mare, iar protagonistul de acolo poate să nu fi fost la fel de strălucit. The Royal Tenenbaums se referă la o întreagă familie de oameni foarte inteligenți care sunt, de asemenea, foarte tulburați din punct de vedere emoțional.

Gene Hackman joacă rolul patriarhului familiei, iar defectele sale ca părinte sunt motivul membrii familiei sale se luptă cu viața, în ciuda faptului că toți sunt dotați în felul lor. Este un film empatic, uneori amuzant, dar alteori sfâșietor, unul dintre cele mai puternice și memorabile pelicule ale lui Wes Anderson.

5

„Re-Animator” (1985)

Regia: Stuart Gordon

Distribuție

Jeffrey Combs, Bruce Abbott, Robert Sampson, David Gale, Barbara Crampton

Timp de rulare

84 de minute

Unul dintre cele mai bune filme de groază despre folosirea inteligenței remarcabile pentru rău, mai degrabă decât pentru bine, Re-Animator urmărește un om de știință strălucit, dar tulburat, care experimentează readucerea morților la viață. Probabil că cineva trebuie să fie un geniu pentru a realiza așa ceva.

Este mai puțin formal, există și o tehnică de geniu oferită în Re-Animator, cu efecte speciale impresionante, folosite pentru a aduce la viață cele mai noduroase scene din acest iconic film B. Totul este extrem dar, mai mult ca sigur este un moment bun pentru oricui îi place – sau cel puțin nu îl deranjează – filmele de comedie/horror.

4.

„Iron Man” (2008)

Regia: Jon Favreau

Timp de rulare

126 de minute

Un film care arată că explorarea geniilor de pe ecran nu se limitează la filme care sunt fie biografice, fie opere de groază, Iron Man este un film emblematic cu supereroi, care servește drept o introducere excelentă pentru genialul, zguduitorul și uneori insuportabilul Tony Stark. Totuși, transformarea caracerului său în acest film este deosebit de bună, cu trecerea de la utilizarea inteligenței și a bogăției sale în scopuri imorale dar, cel puțin inițial, cu intenții bune.

Stark ia unele decizii proaste în filmele ulterioare și, cu siguranță, nu este perfect nici în Iron Man, dar aceasta este una dintre calitățile care l-au făcut atât de convingător. De asemenea, Robert Downey Jr. urmează să revină ca un personaj Marvel genial foarte diferit.

3

„The Fly” (1986)

Regia: David Cronenberg

Distribuție

Jeff Goldblum, Geena Davis, John Getz, Joy Boushel, Leslie Carlson, George Chuvalo

Timp de rulare

96 de minute

La fel ca Re-Animator, The Fly este un alt film despre un geniu scăpat de sub control, groaza corporală fiind prezentată în mod proeminent în ambele. Dar The Fly, în contrast, este, de asemenea, mai tragic și mai puțin comic în exterior ca film, cu Seth Brundle având intenții bune, dar transformându-se treptat într-un monstru, după ce un experiment care implică teleportarea merge prost.

Jeff Goldblum este perfect în rolul lui Brundle, dând impresia că nici măcar vorbele personajului său nu poate ține pasul cu toate lucrurile la care se gândește creierul său. Este, de asemenea, o abordare interesantă a personajului mai standard „om de știință nebun”. Este un arhetip de groază, având în vedere că Brundle este extrem de tragic și chiar jalnic, iar atunci când este monstruos, fizic vorbind (chiar aproape de sfârșit), inspiră cea mai multă milă.

2

„The Silence of the Lambs” (1991)

Regizor: Jonathan Demme

Distribuție

Jodie Foster, Anthony Hopkins, Scott Glenn, Ted Levine

Timp de rulare

118 minute

Filmul îl prezintă pe Anthony Hopkins în rolul Dr. Hannibal Lecter, în ceea ce este, probabil, cel mai faimos și mai iconic film al personajului. Lecter este întotdeauna definit de inteligența și cruzimea sa, iar Tăcerea mieilor îi oferă ample ocazii de a-și demonstra viclenia, mai ales pe măsură ce filmul continuă.

Chiar dacă Clarice Starling s-ar putea să nu fie un geniu în sensul tradițional, inteligența ei, împreună cu determinarea, sunt admirabile, și ambele sunt calități o fac un erou iconic al filmului.

Tăcerea Mieilor este grozav din multe motive, unul fiind perechea Lecter și Starling, explorând felul în care diferă moral, dar și trebuind să formeze o alianță foarte neplăcută pentru a învinge un alt criminal în serie.



1

„Amadeus” (1984)

Regizor: Miloš Forman

Distribuție

F. Murray Abraham , Tom Hulce , Elizabeth Berridge , Simon Callow , Roy Dotrice , Christine Ebersole

Timp de rulare

160

Puțini indivizi legați de muzică au fost considerați genii în aceeași măsură în care a fost Wolfgang Amadeus Mozart. El este unul dintre cele două personaje principale din excelentul film Amadeus, fiind portretizat ca o persoană destul de imatură și grosolană dar, de asemenea, incontestabil genială la compunerea muzicii. El face acest lucru într-un mod aparent fără efort, ceea ce provoacă gelozie nesfârșită din partea celuilalt personaj principal, Antonio Salieri.

Salieri este, de asemenea, compozitor și o persoană mai în vârstă, mai sofisticată, da care totuși nu realizează niciodată aceleași lucruri pe care le face Mozart. Și astfel resentimentele sale cresc. Amadeus este o explorare grozavă atât a geniului, cât și a modului în care cei care nu sunt genii pot deveni orbiți de furie și gelozie, notează collider.com.