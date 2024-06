Meryl Streep este cea mai cunoscută actriță, cu un record de 21 de nominalizări la Oscar și trei statuete obținute, într-o carieră de aproape patru decenii.

Daniel Day-Lewis este considerat o legendă modernă pentru diversele sale roluri, câștigând Oscarul în rolul unui bărbat cu paralizie cerebrală.

Vedete precum Kate Winslet și Harrison Ford și-au consolidat locurile cu roluri iconice în filme clasice.

Actori precum John Wayne și James Cagney au devenit sinonimi cu western-urile și filmele cu gangsteri.

Alții au încercat să-și arate versatilitatea apărând în genuri diferite.

Într-un fel sau altul, numeroși actori au contribuit suficient la istoria filmului pentru a-și câștiga locul printre cei mai buni.

Iată 20 cei mai buni actori de cinema din toate timpurile:

20

Cate Blanchett

Filme notabile: Trilogia Stăpânul Inelelor, Aviatorul, Elizabeth

Unul dintre cele mai impresionante lucruri despre cariera lui Cate Blanchett este cât de mult a realizat într-un timp atât de scurt. În ciuda faptului că este activă doar din 1990, actrița în vârstă de 55 de ani poate fi deja considerată una dintre cele mai bune de la Hollywood, și nu doar în epoca actuală.

Performanța ei revoluționară a fost rolul Elisabetei I în filmul din 1999, Elizabeth. Un deceniu mai târziu, ea a stabilit un record demn de remarcat, pe care continuă să-l dețină, reluând rolul din Elizabeth: The Golden Rule. Nu numai că reprezentarea ei despre Elisabeta i-a adus o nominalizare la Oscar, dar și a doua ei interpretare ca regina Angliei este la fel de reușită.

19

Christian Bale

Filme notabile: The Dark Knight, American Psycho, Vice

În anii 2000, Christian Bale a fost un nume în ascensiune la Hollywood datorită statutului său în creștere la acea vreme ca vedetă de acțiune, precum și pentru American Psycho. Rolul din Batman a ajutat mult pentru imaginea lui, dar este important de reținut că trilogia lui Christopher Nolan - Dark Knight a fost mai mult decât o mulțime de vehicule de acțiune cu tematică de supereroi; ajutate de interpretarea lui Bale.

De atunci, profilul lui Bale a crescut dincolo de Batman, actorul obținând aprecieri de critică pentru filme în afara genului de acțiune. O parte din acest lucru s-a datorat performanțelor sale de pe ecran, dar o mare parte provine și din efortul extrem pe care îl depune pentru a deveni personajele sale. Unul dintre cele mai demne exemple în acest sens este transformarea fizică foarte reală pe care a suferit-o Christian Bale pentru a juca rolul lui Dick Cheney în Vice.

18

Al Pacino

Filme notabile: The Godfather, The Irishman, Scarface

Deși Al Pacino a obținut doar un premiu Oscar, nominalizările spun multe despre importanța carierei sale pentru Hollywood. Între 1973 și 2020, Pacino a strâns 9 nominalizări, inclusiv pentru rolul din Secret of a Woman, în 1993. El și-a pus prima amprentă în industrie cu rolul lui Michael Corleone în The Godfather, un film considedrat drept unul dintre cele mai bune filme facute vreodată. De fapt, este adesea citat ca fiind cel mai mare dintre toate, iar asta se datorează în mare măsură a ceea ce Pacino a adus în rolul lui Michael Corleone, modul în care a creat transformarea treptată a personajului într-un stăpân al crimei.

17

Harrison Ford

Filme notabile: Star Wars, Indiana Jones, Blade Runner

Puține vedete care parcurg linia dintre eroul de acțiune și actorul dramatic mai bine decât Harrison Ford. Importanța sa pentru filmele de acțiune este subliniată de ideea că două dintre cele mai mari pelicule de acțiune făcute vreodată - Han Solo și Indiana Jones - îi sunt atribuite. Carisma lui Ford a ajutat enorm la faptul că Han Solo și Indiana Jones din Războiul Stelelor sunt favoritele mai multor generații.

Printre cele mai bune filme ale lui Harrison Ford se numără Blade Runner, The Fugitive și Witness. Cu acesta din urmă, Ford a câștigat primul și singurul său premiu al Academiei Americane de Film.

16

Marlon Brando

Filme notabile: Nașul, Apocalypse Now!, Ultimul tango la Paris

Moștenirea Nașului poate fi atribuită, cel puțin parțial, faptului că din distribuția sa fac parte doi dintre cei mai talentați actori de la Hollywood din orice generație. Marlon Brando l-a portretizat în mod memorabil pe Vito Corleone, ducând spectatorii prin călătoria lui personală și adăugând diverse avantaje rolului. Corleone fiind doar un exemplu în acest sens, Brando a excelat în interpretarea unor personaje obosite și carismatice, așa cum demonstrează performanțele sale din A Streetcar Named Desire, On the Waterfront și Apocalypse Now.

15

Kate Winslet

Filme notabile: The Reader, Titantic, Mare Of Easttown

Spre deosebire de Cate Blanchett, Kate Winslet a acumulat multe premii majore în cariera ei, suficiente pentru a fi considerată una dintre cei mai mari actrițe de la Hollywood. Alături de Leonardo DiCaprio, Winslet și-a folosit performanța și chimia alături de colegele ei pentru a face din povestea de dragoste din Titanic una dintre cele mai faimoase romanțe de pe marele ecran. Dar, în timp ce Titanic a apărut ca un clasic atemporal, în cele din urmă este doar unul dintre cele mai bune filme ale lui Kate Winslet.

Împărtășește o bună companie cu Sense and Sensibility, The Reader, Eternal Sunshine of the Spotless Mind și Little Children, care au fost toate ridicate de interpretarea actriței. Scorurile mari Rotten Tomatoes ale fiecărui film ilustrează bine valoarea pe care Winslet o aduce distribuției și poveștii unui film. Acest lucru este reflectat și de cele 7 nominalizări ale la Premiile Oscar, inclusiv o victorie pentru The Reader.

14

Toshiro Mifune

Filme notabile: Yojimbo, The Samurai Trilogy, Seven Samurai

Nu este o coincidență că unele dintre cele mai bune filme japoneze din toate timpurile îl prezintă pe Toshiro Mifune ca actor principal. În cariera sa distinsă, Mifune a fost titularul unei multitudini de filme acum emblematice, inclusiv Seven Samurai, Yojimbo și Rashomon. Abilitatea sa de a interpreta un războinic rece și calculat în filmele cu samurai ale lui Akira Kurosawa a oferit chiar inspirația pentru The Man With No Name, de Clint Eastwood. Și nu este greu de înțeles de ce; putea interpreta cu pricepere un personaj cu un comportament liniștit și măsurat care ascunde un spirit puternic și înfricoșător.

13

Olivia de Havilland

Filme notabile: Aventurile lui Robin Hood, The Heiress, The Snake Pit

Oliva de Havilland a lăsat o moștenire prin interpretările ei în filme precum Gone with the Wind. La începutul carierei sale, rolurile ei s-au bazat în mare măsură pe atractivitatea fermecătoare și inocentă a personajelor ei, dar alte filme au demonstrat că actrița are mai multe straturi. De Havilland părea să fure spectacolul fără efort în filme precum Snake Pit, Hold Back the Dawn și The Heiress, toate fiind pelicule care i-au evidențiat gama emoțională. Trei dintre interpretările ei au fost recunoscute cu statuete pentru cea mai bună actriță. Spectacolele Oliviei De Havilland, câștigătoare a premiului Oscar, au fost în To Each Their Own, Snake Pit și The Heiress.

12

Glenn Ford

Filme notabile: The Blackboard Jungle, 3:10 Pentru Yuma, Gilda

Glenn Ford drept unul dintre cele mai bune exemple de ceea ce au de oferit. Acesta este cazul westernurilor (3:10 la Yuma), film noir (Gilda), comedie (Pocketful of Miracles) și filmele de război (Midway). Chiar și Superman din 1978, probabil cel mai popular film cu supereroi înainte de secolul 21, a fost îmbunătățit de o apariție a lui Glenn Ford. Portretul empatic al lui Jonathan Kent a fost vital pentru Superman.

Această latură atentă și grijulie a lui Ford a contribuit mult la carisma lui, dar merită remarcat că au existat și alte nuanțe ale sale. Filme precum White Heat și Gilda arată că ar putea interpreta în mod convingător și personaje mai întunecate și mai crude, care pot fi la fel de distractive de vizionat. Acest tip de echilibru a mers mână în mână cu numeroasele sale roluri occidentale, care adesea îl chemau să joace personaje ale căror profile morale nu erau neapărat în alb și negru.

11

James Stewart

Filme notabile: Vertij, E o viață minunată, Omul care știa prea multe

În timp ce mai multe legende ale actoriei și-au câștigat reputația datorită faptului că pot juca atât eroi, cât și răufăcători, James Stewart nu are același nivel de experiență. Și-a făcut o carieră jucând personaje blânde și bine intenționate, cu ale căror calități plăcute l-au făcut să se identifice imediat și să joace în filme precum Harvey și Mr. Smith Goes To Washington.

Personajele din cele mai bune filme ale lui James Stewart nu au fost lipsite de nuanțe. Performanța sa ca bărbat care a descoperit că viața lui a fost nesemnificativă în It's a Wonderful Life este, fără îndoială, unul dintre cele mai importante momente ale carierei lui Stewart. Ceva similar se poate spune și despre rolurile sale din Rear Window și Winchester '73.

10

Tom Hanks

Filme notabile: Salvarea soldatului Ryan, The Green Mile, Big

Un alt actor asociat în mare măsură cu roluri de „băiat drăguț” este Tom Hanks. Dar, ca și în situația lui James Stewart, asta nu este o lovitură la versatilitatea lui Hanks. Mai degrabă, vorbește despre succesul pe care l-a avut în interpretarea personajelor pe care spectatorii trebuie să le placă și să le respecte. Cu filme precum Castaway și Forrest Gump, Hanks este priceput să prezinte defectele personajelor sale și, în același timp, să fie îndreăgite de public. În mod remarcabil, aceasta este o calitate a lui Hanks care pare să se fi îmbunătățit în timp, actorul continuând să ofere spectacole memorabile, demne de Oscar în ultimii ani ai carierei sale.

9

Ingrid Bergman

Filme notabile: Casablanca, Notorious, Joan Of Arc

Una dintre vedetele de top ale anilor 1940, actrița suedeză Ingrid Bergman are numele atașat la câteva dintre cele mai cunoscute filme ale deceniului, precum Notorious, Gaslight, Casablanca și The Bells of St. Mary's. Chimia ei cu Humphrey Bogart și gama emoțională au jucat un rol enorm pentru ca pelicula Casablanca să aibă cel puțin pretenția la titlul celui mai grozav film realizat vreodată. Dar, în timp ce faima filmului este o dovadă a capacității sale actoricești, rolul ei câștigător de Oscar din Gaslight a fost poate o șansă și mai bună de a-și prezenta talentele, deoarece Bergman oferă o performanță captivantă ca o femeie păcălită de propriul ei soț.

Importanța lui Bergman a persistat cu mult dincolo de anii 1940. Ea a primit aprecieri de critică și premii majore de-a lungul carierei sale, Anastasia și Murder on the Orient Express fiind printre multele sale roluri demne de remarcat. La 63 de ani, a fost aproape de a câștiga ceea ce ar fi fost al patrulea ei Oscar, în Sonata de toamnă.

8

Meryl Streep

Filme notabile: Diavolul se îmbracă în Prada, Kramer vs. Kramer, Fetele mici

Unul dintre cei mai realizați actori care lucrează și astăzi în industrie, Meryl Streep a avut mai multe spectacole nominalizate la Oscar decât orice alt actor sau actriță din istorie. Streep are un număr uimitor de 21 de nominalizări, inclusiv trei victorii, între 1978 și 2017. Filme celebre precum The Deer Hunter, The Iron Lady, The Bridges of Madison County și The Post reprezintă doar o fracțiune din cele mai bune interpretări ale sale.

7

Denzel Washington

Filme notabile: Ziua antrenamentului, Egalizatorul, Man On Fire

Denzel Washington s-a bucurat de o carieră lungă și prolifică la Hollywood, una care a fost plină de performanțe exemplare. EL este favoritul publicului încă din anii 1990, o noțiune susținută de numerele de box office. Rolurile sale au mers bine și în rândul criticilor, așa cum arată scorul de 9 nominalizări la Oscar și două victorii. În mod impresionant, el nu a avut niciodată nevoie să găsească o nișă pentru a obține succesul deoarece a reușit să ofere hituri în mod fiabil, fie că joacă un detectiv corupt (Training Day), un avocat conștiincios (Cry Freedom) sau un boxer (The Hurricane). .

6

Katharine Hepburn

Filme notabile: Femeia anului, Coasta lui Adam, Vacanță=

În 1982, Katharine Hepburn a câștigat un Oscar pentru rolul principal din The Golden Pond și a susținut un record extraordinar pe care niciun actor nu l-a mai putut depăși de atunci: Hepburn a acumulat un total de 4 premii Oscar. Inițial, ea a obținut succesul în comediile romantice din anii 1930 și 1940, care s-au sprijinit foarte mult pe spiritul și farmecul ei unic. Pe măsură ce timpul a trecut și industria cinematografică s-a schimbat, Hepburn a evoluat cu grație, trecând de la comediiledin trecutul ei și adâncindu-se în roluri mai dramatice.

5

Cary Grant

Filme notabile: To Catch A Thief, North By Northwest, Notorious

Un actor cu care Katharine Hepburn a împărtășit o mare parte din succesul ei timpuriu, Cary Grant a a ridicat foarte mult comediile romantice pe care le-a făcut atât cu ea, cât și cu alte actrițe. Acel umor ar putea avea o varietate de forme deoarece Grant ar putea oferi râsete și divertisment ca o victimă stângace a circumstanțelor sau un playboy suav. Datorită repertoriului impresionant al lui Grant ca actor, filmele sale nu au fost întotdeauna dependente de cotele sale de comedie. Numeroasele colaborări ale lui Cary Grant cu Alfred Hitchcock sunt exemple ale gamei sale dramatice mai mari.

4

Sidney Poitier

Filme notabile: Ghici cine vine la cină, The Defiant Ones, Lillies Of The Field

Cel mai proeminent actor de culoare al anilor 1950 și 1960, precum și primul care a câștigat premiul Oscar pentru cel mai bun actor (Lilies of the Field), Sidney Poitier a adunat zeci de spectacole remarcabile. Adolescent student din The Blackboard Jungle l-a pus pe hartă la Hollywood, în 1955. În scurt timp, Poitier a reușit să devină el însuși actor principal, jucând roluri semnificative din punct de vedere emoțional în filme dramatice, inclusiv Patch of Blue și To Sir.

Poitier a ajuns să exceleze în interpretarea unor personaje bune și respectabile. Aceste roluri au constituit o mare parte din cariera lui, dar nu o definesc neapărat. The Defiant Ones, de exemplu, au profitat de profunzimea lui impresionantă când l-a plasat în rolul unui condamnat evadat..

3

Laurence Olivier

Filme notabile: Wuthering Heights, Rebecca, That Hamilton Woman

Ajutat de experiența sa ca actor de scenă, actorul britanic Laurence Olivier a făcut unele dintre cele mai bune roluri ale sale pe marele ecran în Othello, Richard III, Hamlet și Henry V. Toate cele patru adaptări ale lui William Shakespearian conduse de Laurence Olivier au ajuns peste tot, obținând nominalizări la Oscar pentru cel mai bun actor (inclusiv o victorie). Această realizare uluitoare evidențiază amploarea gamei sale dramatice, care a completat perfect accentul pus de povestirile lui William Shakespeare pe călătoriile psihologice.

2

Bette Davis

Filme notabile: Dark Victory, What about Eve, The Star

Timp de zeci de ani, Bette Davis a fost venerată drept „Regina Hollywoodului”, și din motive întemeiate. În loc să se țină de interese amoroase sau de protagoniști simpatici, Davis nu a fost nimic împotrivă să joace personaje cu morală îndoielnică sau chiar pe cele care erau de-a dreptul disprețuitoare, așa cum se vede în Izabela. Industria cinematografică a beneficiat de 60 de ani de spectacole pline de spirit ale lui Bette Davis, de la jumătatea anilor 20 până la sfârșitul anilor 70. Respectată pentru nivelul extrem de intensitate și atenția la detalii, Davis a stabilit standardul pentru rolurile feminine principale de la Hollywood.

1

Daniel Day-Lewis

Filme notabile: The Phantom Thread, The Age Of Innocence, The Crucible

Dacă există vreun actor care poate sta deasupra tuturor celorlalte legende ale actoriei din epoca modernă, acesta este Daniel Day-Lewis. Versatilitatea sa remarcabilă a fost expusă de-a lungul carierei sale. Performanța emoționantă a lui Day-Lewis, în rolul unui bărbat cu paralizie cerebrală din My My Left Foot l-a răsplătit cu elogii ale criticii și un premiu Oscar pentru cel mai bun actor.

Oscarului său pentru My Left Foot i s-au alăturat noile premii ale Academiei pentru filmul There Will Be Blood din 2008 și Lincoln din 2013. Ambele au fost roluri profund dramatice, dar Day-Lewis a arătat că poate prospera chiar și atunci când încearcă ceva complet diferit. În ciuda faptului că a jucat un personaj oarecum exagerat în Gangs of New York, Day-Lewis a primit totuși o nominalizare la Oscar. Și cu The Last of the Mohicans a existat un indiciu că avea și un potențial de „erou de acțiune”, notează screenrent.com.



