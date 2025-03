3 martie, două premiere: FBI: Biroul Federal de Investigaţii Sezonul 3 și FBI: Most Wanted Sezonul 2 vor fi difuzate pe AXN

Intră în culisele FBI: Bătălia pentru dreptate continuă în sezonul 3

FBI: Biroul Federal de Investigații revine cu sezonul 3, care include 15 episoade captivante, ce aduc noi investigații, acțiune intensă și momente emoționante. În acest sezon, echipa FBI din New York primește un nou membru, Tiffany Wallace (interpretată de Katherine Renee Turner), în timp ce vechii agenți continuă să se confrunte cu amenințări periculoase, de la atacuri teroriste și carteluri de droguri, la criminali în serie și conspirații care le pun la încercare abilitățile, loialitatea și intuiția. Pe măsură ce situațiile periculoase devin din ce în ce mai imprevizibile, agenții trebuie să rămână mereu cu un pas înaintea infractorilor. În tot acest timp, Maggie se confruntă cu probleme personale, inclusiv o lipsă tot mai acută de încredere în iubitul ei, Nestor, și în relația cu sora ei mai mică. Pe de altă parte, OA și Isobel trebuie să facă față unor decizii profesionale dificile. Întregul sezon pregătește publicul pentru un final palpitant: o crimă în masă la un celebru restaurant newyorkez, ce duce la o confruntare sângeroasă între echipa FBI și cartelul Vargas. Sezonul 3 va avea premiera pe 3 martie începând cu ora 21:00 și va fi difuzat în fiecare luni, la aceeași oră.

Regizat de Alex Chapple și produs de Dick Wolf, Arthur W. Forney și Peter Jankowski, FBI: Biroul Federal de Investigații a devenit rapid unul dintre cele mai apreciate seriale din toate timpurile, iar Sezonul 3 nu se lasă mai prejos. Noile episoade promit să captiveze publicul cu un amestec perfect între momente emoționante, investigații complexe și povești care inspiră.

Să înceapă urmărirea: FBI: Most Wanted Sezonul 2 îi aduce pe cei mai temuți criminali în fața justiției

Fiind un spin-off chiar mai palpitant decât FBI: Biroul Federal de Investigaţii, FBI: Most Wanted îi are în centru pe agenții Departamentului Fugitive Task Force - o echipă specializată, dedicată prinderii celor mai periculoși infractori din Statele Unite ale Americii. Condus de agentul special Jess LaCroix (interpretat de Julian McMahon), acest grup neînfricat călătorește prin toată țara, folosind tehnologii de ultimă oră și bazându-se pe instinctele lor de detectivi, pentru a captura fugarii înainte ca aceștia să lovească din nou. În cele 15 episoade, echipa încearcă să oprească un hacker vinovat pentru un accident de mașină mortal, apoi pornesc pe urmele unor indivizi înarmați, care țintesc comunitatea de bogătași în timpul crizei COVID și, nu în ultimul rând, încearcă să salveze un grup de adolescenți aflați la granița dintre SUA și Canada. Între timp, Jess are unele probleme cu tatăl său și îndoieli cu privire la relația sa cu Sarah, iar Barnes ia o decizie care îi va schimba viața. Tensiunea crește treptat până la punctul culminant al ultimului episod, atunci când membrii Fugitive Task Force se îndreaptă spre Tennessee pentru a se confrunta cu un fost agent implicat într-o operațiune majoră de trafic de droguri.

Cu scene pline de suspans, personaje bine dezvoltate și investigații extraordinare, sezonul 2 va avea premiera pe 3 martie, ora 21:55 și va continua, în fiecare luni seară, de la aceeași oră.

Atât FBI: Biroul Federal de Investigaţii, cât și FBI: Most Wanted vor oferi publicului acțiune, investigații și povești pline de suspans. Deoarece cazurile criminalistice și dilemele personale vor testa limitele agenților, aceste două seriale sunt perfecte pentru cei care își doresc un început de primăvara plin de adrenalină și suspans. Fie că este vorba de echipa FBI, care se confruntă cu amenințări internaționale, sau despre grupul operativ Most Wanted, care urmărește cei mai periculoși fugari din țară, fiecare episod vine cu răsturnări de situație inedite și scene memorabile.

