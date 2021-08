7 filme în competiția de lungmetraj a Bucharest International Film Festival

Cea de XVII-a ediție a Bucharest International Film Festival (BIFF), prima mare competiţie cinematograficӑ de film de lungmetraj organizatӑ în capitală, se va desfășura între 3 - 12 septembrie 2021, în București și va aduce premiere mondiale și filme premiate la festivaluri internaționale de prestigiu.

Publicul cinefil va putea viziona 7 filme în competiția oficială a Bucharest Internațional Film Festival, selecționate de Mirona Radu, manager de programe BIFF, regizor de film, profesionist cu experiență de 10 ani în producție și distribuție de film, inclusiv festivaluri internaționale, curator și coordonator Cinema Muzeul Țăranului din 2019, membru al Juriului Europa Cinemas la Festivalul de Film de la Veneția în 2020, membru al Juriului Competiției Oficiale la Ottawa IFF, Canada, 2021 și membru al Juriului CICAE la Festivalul de Film de la Sarajevo în 2021.

„Este pentru prima dată când sunt curatoarea unei secțiuni de competiție internațională de lungmetraj – pentru că această secțiune este cu totul sub alegerea și bagheta mea. Este indiscutabil o onoare și o mare responsabilitate în același timp. Sunt filme de debut extrem de puternice, din diferite colțuri ale lumii, și aștept cu nerăbdare reacția publicului cinefil.”, povestește Mirona Radu.

Filmele din competiția BIFF 2021 sunt:

BOTOX (r. Kaveh Mazaheri, 2020, Iran, Canada, dramă, comedie), câștigător al Premiului pentru cel mai bun film și cel mai bun scenariu la Torino Film Festival în 2020.



Sinopsis: Akram și Azar, două surori, mint despre dispariția fratelui lor, spunând că acesta a fugit în Germania. Odată cu trecerea timpului, mica lor minciună devine realitate în mintea Akramei, care începe să creadă că fratele ei se va întoarce acasă.

HIVE (r. Blerta Basholli, 2021, Albania, Elveția, Macedonia, Kosovo, dramă), câștigător al Premiului Publicului, Premiului pentru Cea mai bună regie și Premiului special al Juriului la Festivalul de Film de la Sundance în 2021.

Sinopsis: Soțul Fahrijei a dispărut în timpul războiului din Kosovo. Aceasta își înființează o mică afacere pentru își susține copiii și pe ea, dar în tot acest timp se luptă cu societatea patriarhală care nu îi oferă sprijinul. âMURINA (r. Antoneta Alamat Kušijanović, 2021, Brazilia, Croația, Slovenia, SUA, dramă), câștigător al Premiului Golden Camera la Festivalul de Film de la Cannes în 2021.

Sinopsis: O adolescentă cu un tată care încearcă să îi controleze fiecare pas decide să îl înlocuiască cu un prieten bogat al acestuia în timpul unei excursii pe Marea Adriatică.

OASIS (r. Ivan Ikic, 2020, Serbia, Slovenia, dramă), câștigător al Europa Cinemas Label Award la Festivalul de Film de la Veneția din 2020.

Sinopsis: De îndată ce ajunge la centrul pentru persoane cu dizabilități mentale, Maria se împrietenește rapid cu la fel de înflăcărata Dragana. Când devine clar că ambele sunt îndrăgostite de retrasul Robert, prietenia lor începe să se destrame.

A PERFECTLY NORMAL FAMILY (r. Malou Reymann, 2020, Danemarca, dramă), câștigător al Big Screen Award la Festivalul Internațional de Film de la Rotterdam în 2020.

Sinopsis: Când tatăl Emmei spune că vrea să își petreacă restul vieții fiind femeie, Emma este uimită. Thomas devine rapid Agnete: o femeie în rochii elegante care brusc nu mai este interesată de fotbal. Cine este noul ei tată? O poate Emma numi pe Agnete așa?

THE ROAD TO EDEN (r. Bakyt Mukul, Dastan Zhapar Uulu, 2020, Kârgâzstan, dramă), în competiția festivalului de film Tallinn Black Nights în 2020.

Sinopsis: Un scriitor pensionar, Kubat Aliev, își trăiește ultimele zile ca scriitor faimos și sărac într-o societate din ce în ce mai preocupată de bogăție. Văduv, fără copii, are o singură dorință: ca literatura să aducă iluminare națiunii sale mici și dezamăgite.

WHETHER THE WEATHER IS FINE (r. Carlo Francisco Manatad, 2021, Singapore, dramă), câștigător la Festivalul de film de la Locarno 2021 și în competiția oficială a Festivalului de film de la Toronto în 2021.

Sinopsis: Yolanda și fiul său se luptă pentru a supraviețui în urma unui taifun care distruge tot ce îi stă în cale. Lupta lor este acompaniată de speranța lor, de ceea ce pierd, dar și de ceea ce câștigă.

Din juriul competiției internaționale de lungmetraj a BIFF fac parte: Jose Cabrera Betancort, directorul festivalului Tenerife Shorts, regizorul și scenaristul Rafael Kapelinski, actorul Adrian Titieni, actrița Ioana Flora și criticul de film Cătălin Olaru.

Cea de-a XVII-a ediție a Bucharest Internațional Film Festival prezintă încă o secțiune în premieră, Romanian Authors, care va aduce împreună autorii de film românesc, atât lungmetraj cât și scurtmetraj, și va oferi publicului posibilitatea de a discuta direct cu echipele creative. Filmele de lungmetraj care pot fi vizionate în această secțiune sunt:

ÎNCEPUT (r. Răzvan Săvescu, 2020, dramă, cu: Ioana Flora, Constantin Lupescu, Ionuț Achivoaie, Iulia Lumânare, Vlad Zamfirescu).

Sinopsis: Un cuplu de vârstă mijlocie se mută într-o casă izolată pe creasta unui munte. Starea precară de sănătate a Anei i-a condus spre această decizie, iar acum încearcă să facă față tuturor schimbărilor din viața lor.

LEBENSDORF (r. Vali Hotea, 2021, dramă, comedie, cu: Mimi Brănescu, Ana Covalciuc, Ioana Flora).

Sinopsis: Ducu Dobrescu (Mimi Brănescu) este un scriitor ce trece prin criza vârstei mijlocii și este în pană de creație. În încercarea de a-și reface viața și de a-și termina noul roman, el pendulează între două țări (România și Germania) și două femei (Andra - soția și Giulia - fosta lui mare iubire). În căutările lui trece printr-o serie de întâmplări ciudate și amuzante în Berlin, în București și într-un sat ecologic izolat din inima Germaniei, Lebensdorf. Totul până când în turbionul creat de imaturitatea lui emoțională trebuie, totuși, să ia o decizie. Poate cea mai proastă din viața lui.

OTTO BARBARUL (r. Ruxandra Ghițescu, 2020, dramă, cu: Marc Titieni, Ioana Bugarin, Ioana Flora, Iulian Postelnicu, Adrian Titieni, Mihaela Sîrbu, Constantin Drăgănescu, Ana Radu), câștigător al Zilelor Filmului Românesc la Festival Internațional de Film Transilvania în 2021 și nominalizat la Heart of Sarajevo, în cadrul Festivalului Internațional de Film de la Sarajevo.

Sinopsis: Otto Barbarul ne face cunoștință cu un adolescent punk, în vârstă de 17 ani, ce se confruntă cu pierderea iubitei sale. Acesta devine captiv într-un cerc vicios creat de părinți, bunicul său bătrân, mama iubitei sale și ancheta derulată de serviciile sociale. Pentru a supraviețui, Otto trebuie să-și înfrunte sentimentele și vinovăția.

SPIONI DE OCAZIE (r. Oana Giurgiu, 2021, documentar, cu: Tudor Pîrvu, Daniel Haralambie, Secere Valentin, Horaţiu Sermăşan, Paul Markovitz, Dragoş Huluba, Ilinca Hărnuţ, George Remeş, Geo Dobre) cu Mențiune specială - Balkan Documentary Center Discoveries.

Sinopsis: O poveste mai puțin cunoscută din timpul celui de-al doilea Război Mondial despre oameni simpli recrutați de către Serviciul de Informații Britanic și trimiși într-o misiune în Germania și Europa Estică, pentru a găsi rute secrete și mai bune pentru prizonierii de război ai aliaților și pentru a organiza grupări de rezistență. O misiune îndrăzneață și plină de provocări pentru câțiva tineri evrei pentru a se întoarce acasă.

În cadrul BIFF vor putea fi văzute și două proiecții speciale, în prezența autorului, regizorul bulgar Kamen Kalev, invitat de onoare al acestei ediții – este vorba de FEBRUARY, aflat în competiția festivalurilor de film de la Ierusalim, Sofia și Salonic, ce spune povestea unui bărbat la opt, optzeci și optzeci și șapte de ani, în satul său, în afara satului, în căldura soarelui și pe zăpada înghețată, cu un curs al vieții monotone ce pare să fi fost scris în avans și să nu aibă sens în care există totuși o forță invizibilă în el ce îl împinge în căi misterioase către moarte și EASTERN PLAYS, în selecția Festivalului de Film de la Cannes în 2009, ce aruncă o scurtă privire la ceea ce se întâmplă în Bulgaria de după Războiul Rece, prin ochii lui Georgi și ai lui Itso.

Kamen Kalev va susține un BIFF Talk duminică, 5 septembrie, de la ora 15:00, moderat de Mirona Radu, manager de program, și Dana Dimitriu Chelba, directorul festivalului iar pe 11 septembrie, de la ora 15:00, José Cabrera Betancort va susține Perspectives on Curation in arthouse cinemas and festivals, un BIFF Talk pentru manageri de cinema, organizatori și curatori de festivaluri de film, moderat de Mirona Radu, manager de program BIFF.

Cele 6 secțiuni ale festivalului sunt: competiția oficială de lungmetraj (curatoriată de Mirona Radu, managerul de programe al BIFF), Panorama (curatoriată de Dana Dimitriu – Chelba, directorul festivalului și Mirona Radu, managerul de programe al BIFF), Focus: Grecia, secțiunea istorică “100 de ani de la nașterea Regelui Mihai I al României“, Programul Special Spania și Romanian Authors.

Secțiunea istorică “100 de ani de la nașterea Regelui Mihai I al României“ este susținută de British American Tobacco România.