Academia americană de film are un nou președinte

Janet Yang a produs peliculele "The Joy Luck Club" (1993) şi "The People vs. Larry Flynt" (1996) și a devenit a patra femeie aleasă în această funcţie şi prima de origine asiatică, scrie AFP.

Academia are sediul în Los Angeles și cuprinde profesionişti din cele 17 ramuri ale industriei cinematografice, actori, creatori de costume, producători, regizori, scenarişti.

Membrii AMPAS votează îanual pentru adesemnarea câștigătorilor premiilor Oscar.

Totodată, Academia a anunțat anterior că vrea să crească numărul femeilor și a persoanelor din minoritățile etnice în rândul membrilor săi.