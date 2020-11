Regizat de Radu Ciorniciuc și multipremiat la cele mai importante festivaluri de film internaționale, „Acasă” devine primul documentar românesc de debut nominalizat la premiile Academiei Europene de Film (EFA). România este reprezentată la cea de-a 33a ediție EFA de două documentare: „Acasă”, de Radu Ciorniciuc și „Colectiv”, de Alexander Nanau - o premieră importantă pentru cinematografia autohtonă.

Cea de-a 33-a ediție a Galei Academiei de Film Europene va avea loc online în perioada 9-12 decembrie, câștigătorii categoriei de film documentar european, în care se regăsește și „Acasă”, urmând a fi anunțați în cadrul unei ceremonii online, care va fi transmisă pe 12 decembrie, ora 21.00.

Acasă. Secvență din film

„Acasă”, povestea familiei care a locuit 18 ani în Delta Văcărești și care luptă pentru acceptare și pentru propria definiție a libertății, a fost documentată, pe parcursul unei perioade de aproape patru ani, de regizorul Radu Ciorniciuc, directorul de imagine Mircea Topoleanu și scenarista Lina Vdovîi.

„Această nominalizare este una din cele mai importante și frumoase recunoașteri ale muncii noastre. Este o oportunitate enormă pentru a pune în lumină temele umane și sociale pe care filmul Acasă le atinge, într-un context mai larg, european. Iar cel mai mare merit îl are familia Enache, personajele principale ale filmului. Lor le mulțumim pentru încredere și pentru că au acceptat să fie parte dintr-o poveste care are puterea de a uni, de a ne reda încrederea în semeni. Pentru că doar împreună, prin toleranță, grijă și răbdare vom putea fi cu adevărat puternici - iar asta este cea mai însemnată lecție pe care povestea familiei Enache o spune”, mărturisește regizorul Radu Ciorniciuc.

Filmele „Acasă” și „Colectiv” se regăsesc și în selecția International Documentary Association (IDA) Awards 2020 dedicată lungmetrajelor documentare.

„Acasă”, primul documentar românesc de debut selectat în cursa pentru premiile Academiei Europene de Film

„Acasă” a fost prezentat în premieră internațională la începutul anului în cadrul Sundance Film Festival, unde a fost recompensat cu Premiul Special al Juriului pentru Imagine în competiția World Cinema Documentary, în timp ce premiera națională a avut loc la TIFF 2020, unde a obținut Premiul Zilelor Filmului Românesc în cadrul secțiunii Lungmetraj. Până în acest moment, filmul a făcut parte din selecția a peste 40 de festivaluri internaționale, adăugându-și în palmares 18 premii, printre cele mai recent obținute regăsindu-se cele trei premii de la ZagrebDox International Documentary Film Festival (Croația) - Big Stamp Award pentru Cel mai bun film în competiția regională, Small Stamp Award pentru Cel mai bun film realizat de un tânăr cineast sub 35 de ani și FIPRESCI Award -, Prix Ulysse la Festival Cinéma Montpellier Méditerranée (Franța), ECFA DOC Award 2020 la Filem'On - International Film Festival for Young Audiences (Belgia) și ERC Bellona Prize, oferit de Environmental Human Rights Center Bellona, la Message to Man International Film Festival (Rusia).

„Acasă” este unul dintre titlurile eligibile în cursa pentru o nominalizare la Premiile Oscar, în categoria „Cel mai bun film documentar”. Filmul lui Radu Ciorniciuc este reprezentat în Statele Unite de Zeitgeist Films, în parteneriat cu Kino Lorber. Premiera americană va avea loc în ianuarie 2021, după care va fi inclus în programul online Kino Now.

Acasă

Documentarul a fost proiectat la numeroase festivaluri internaționale și naționale, precum și în programul cinematografelor românești, fiind în prezent disponibil online pe HBO GO.

„Acasă” este un film regizat de Radu Ciorniciuc. Scenariul este semnat de Lina Vdovîi, montajul este realizat de Andrei Gorgan, iar Mircea Topoleanu este director de imagine, alături de Radu Ciorniciuc. Filmul este produs de Monica Lăzurean-Gorgan, prin casa de producție Manifest Film, în co-producție cu HBO Europe, Corso Film (Germania), Kino Company (Finlanda). Partener principal: UiPath Foundation.



Filmul a fost realizat cu sprijinul Centrului Național al Cinematografiei, Televiziunii Române, Creative Europe, Cinelabs (România), Beep Studio (Cehia) și este reprezentat în Europa de distribuitorul Autlook Filmsales, iar în Statele Unite de Zeitgeist Films, în parteneriat cu Kino Lorber.