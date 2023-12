Fanii Peaky Blinders, în doliu: Scriitorul, poetul și actorul Benjamin Zephaniah a murit la vârsta de 65 de ani

Potrivit BBC, acesta a murit joi dimineață, cu soția sa alături, după ce a fost diagnosticat cu o tumoare pe creier în urmă cu opt săptămâni, se arată într-un comunicat de pe Instagram.

„Știm că mulți vor fi întristați de această veste”, a adăugat acesta.

Omagiile s-au revărsat pentru „frumoasa ființă umană” și „mândru Brummie” care „avea mult mai mult de dat”.

Zephaniah s-a născut și a crescut în Handsworth, Birmingham, fiul unui poștaș din Barbados și al unei asistente jamaicane. Era dislexic și a părăsit școala la 13 ani, incapabil să citească sau să scrie.

S-a mutat la Londra la 22 de ani și a publicat prima sa carte, Pen Rhythm.

Lucrările sale timpurii au folosit poezia dub, un stil de lucru jamaican care a evoluat în genul muzical cu același nume și, de asemenea, avea să cânte cu grupul The Benjamin Zephaniah Band.

Pe măsură ce profilul lui Zephaniah a crescut, el a devenit o față familiară la televizor și a fost creditat pentru că a adus poezia dub în sufrageriile britanice.

De asemenea, a scris cinci romane, precum și poezie pentru copii, iar prima sa carte pentru cititorii mai tineri, Talking Turkeys, a avut un succes uriaș la publicarea ei în 1994.

"Benjamin a fost un adevărat pionier și inovator. A dat lumii atât de multe", se arată în declarația care anunță moartea sa.

„Prin o carieră uimitoare, care include un corp imens de poezii, literatură, muzică, televiziune și radio, Benjamin ne lasă o moștenire veselă și fantastică.”

Zephaniah a fost actor și a apărut în celebrul serialul dramă BBC Peaky Blinders între 2013 și 2022.

El l-a interpretat pe Jeremiah „Jimmy” Jesus.

Actorul principal din Peaky Blinders, Cillian Murphy a declarat că: „Benjamin a fost o ființă umană cu adevărat talentată și frumoasă.

"Un poet, scriitor, muzician și activist de generație. Un Brummie mândru și un Peaky Blinder. Sunt împietrit de această veste."

Zephaniah a respins o OBE în 2003 datorită asocierii unei astfel de onoare cu Imperiul Britanic și istoria sa de sclavie.

„Toată viața mea am luptat împotriva imperiului, am luptat împotriva sclaviei și a colonialismului toată viața”, a spus el pentru The Big Narstie Show în 2020.

„Am scris pentru a intra în legătură cu oamenii, nu pentru a impresiona guvernele și monarhia. Aș putea atunci să accept o onoare care să pună cuvântul Imperiu pe numele meu? Ar fi ipocrit."