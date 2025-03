UPDATE Proprietarul clubului unde a izbucnit incendiul din Macedonia de Nord a fost reținut

UPDATE

Autoritățile au emis patru mandate de arestare după incendiul dintr-un club de noapte din Macedonia de Nord.

Bilanțul victimelor a crescut la 59, anunță SkyNews.

Alte peste 100 de persoane au fost rănite în urma incendiului.

Anchetatorii analizează circumstanțele tragediei, iar procurorul public Ljupco Kocevski a anunțat că cinci procurori investighează cauza incendiului, transmite Reuters.

„În acest moment, au fost emise ordine pentru colectarea probelor, iar unele persoane sunt deja audiate”, a declarat Kocevski, fără a oferi alte detalii.

Un videoclip verificat de Reuters arată momentul în care trupa cânta pe scenă, iar două torțe de efect special proiectează scântei albe în aer. În câteva secunde, tavanul a luat foc, iar flăcările s-au răspândit rapid.

„Toată lumea încerca să se salveze”, a declarat Marija Taseva, o supraviețuitoare de 22 de ani, pentru televiziunea locală TV 5.

În timp ce încerca să scape, a fost trântită la pământ și călcată de oameni disperați, suferind o rană la obraz. Tânăra și-a pierdut contactul cu sora ei în haosul creat și nu a mai reușit să o găsească.

„Nu o putem găsi în niciun spital”, a spus ea.

Ministrul Sănătății, Arben Taravari, a anunțat că aproximativ 148 de persoane au fost spitalizate în Skopje, Kočani și orașele din apropiere, iar echipe medicale din țările vecine au fost solicitate pentru ajutor.

Imagini difuzate de televiziunea locală au surprins pompierii luptându-se cu focul la intrarea carbonizată a clubului, în timp ce ambulanțele evacuau răniții. În fotografiile Reuters, acoperișul din tablă al clubului apare ars și prăbușit parțial, lăsând la vedere structura de lemn carbonizată din interior.

Președintele Gordana Siljanovska Davkova a vizitat răniții internați în Skopje, exprimându-și profunda tristețe.

„Pur și simplu nu pot înțelege ce s-a întâmplat... ce dezastru, ce tragedie”, a spus președintele Macedoniei de Nord.

Autoritățile au promis că vor lua toate măsurile pentru a sprijini familiile victimelor și pentru a preveni astfel de tragedii în viitor. Ancheta continuă pentru a stabili dacă au fost respectate normele de securitate în club și dacă incendiul putea fi evitat.

Un incendiu devastator a izbucnit duminică dimineața într-un club de noapte aglomerat din orașul Kočani, Macedonia de Nord, provocând moartea a 51 de persoane și rănirea a peste 100. Focul a fost declanșat de scânteile unor efecte pirotehnice care au aprins tavanul deasupra unei trupe care cânta live.

