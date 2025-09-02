Actor din celebrul serial Succession, arestat pentru conducere sub influență

Conform NBC News, Braun a fost oprit pe Lee Road, în jurul orei 23:15, și reținut pentru DUI și operare a vehiculului fără lumini.

Autoritățile nu au oferit detalii suplimentare despre circumstanțele arestării și nu este clar sub influența cărui substanțe s-ar fi aflat actorul.

Actorul urmează să fie prezentat în fața instanței pe 16 septembrie, la Ossipee Circuit Court, conform informațiilor furnizate de sistemul judiciar din New Hampshire.

Nicholas Braun este cunoscut în special pentru interpretarea lui Greg Hirsch în „Succession”, unde a devenit popular ca „Cousin Greg”, nepotul naiv și lacom după bani al lui Logan Roy.

A fost nominalizat de trei ori la premiile Emmy pentru rol de sprijin într-o dramă.

Braun și-a început cariera în filme Disney, printre care „Sky High” și originalele Disney Channel „Minutemen” și „Princess Protection Program”.

De asemenea, a apărut în serialele „10 Things I Hate About You” și „The Secret Life of the American Teenager”, iar recent a jucat în filmul „Saturday Night” (2024), în rolurile lui Andy Kaufman și Jim Henson.

(sursa: Mediafax)