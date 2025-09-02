x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Cultură Film Actor din celebrul serial Succession, arestat pentru conducere sub influență

Actor din celebrul serial Succession, arestat pentru conducere sub influență

de Redacția Jurnalul    |    02 Sep 2025   •   22:04
Actor din celebrul serial Succession, arestat pentru conducere sub influență
Sursa foto: Hepta/Nicholas Braun

Nicholas Braun, în vârstă de 37 de ani, celebru pentru rolul Cousin Greg din serialul HBO „Succession”, a fost arestat vineri seara în Moultonborough, New Hampshire, pentru conducere sub influență și conducere fără lumini, conform poliției locale.

Conform NBC News, Braun a fost oprit pe Lee Road, în jurul orei 23:15, și reținut pentru DUI și operare a vehiculului fără lumini.

Autoritățile nu au oferit detalii suplimentare despre circumstanțele arestării și nu este clar sub influența cărui substanțe s-ar fi aflat actorul.

Actorul urmează să fie prezentat în fața instanței pe 16 septembrie, la Ossipee Circuit Court, conform informațiilor furnizate de sistemul judiciar din New Hampshire.

Nicholas Braun este cunoscut în special pentru interpretarea lui Greg Hirsch în „Succession”, unde a devenit popular ca „Cousin Greg”, nepotul naiv și lacom după bani al lui Logan Roy.

A fost nominalizat de trei ori la premiile Emmy pentru rol de sprijin într-o dramă.

Braun și-a început cariera în filme Disney, printre care „Sky High” și originalele Disney Channel „Minutemen” și „Princess Protection Program”.

De asemenea, a apărut în serialele „10 Things I Hate About You” și „The Secret Life of the American Teenager”, iar recent a jucat în filmul „Saturday Night” (2024), în rolurile lui Andy Kaufman și Jim Henson.

Citește pe Antena3.ro

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

(sursa: Mediafax)

×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: arestat
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri