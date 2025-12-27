x close
Atacuri cu cuțitul în metroul din Paris: trei femei au fost rănite

de Redacția Jurnalul    |    27 Dec 2025   •   00:15
Sursa foto: Hepta/Un tânăr a atacat trei femei în Paris.

Poliția franceză a arestat un bărbat după ce trei femei au fost atacate vineri cu un cuțit în mai multe stații de metrou din centrul Parisului.

Poliția din Franța a reținut vineri seara un bărbat suspectat de un atac cu cuțitul asupra a trei femei, produs în centrul Parisului, potrivit Reuters.

Informația a fost transmisă de procurorul orașului, printr-un comunicat oficial.

Incidentul a avut loc în jurul orei 16:00, ora locală, în trei zone diferite ale rețelei de metrou: Republique, Arts et Metiers și Opera. Cele trei victime au suferit răni care nu le-au pus viața în pericol, potrivit autorităților.

Suspectul, un tânăr de aproximativ 25 de ani, a fost identificat cu ajutorul imaginilor surprinse de camerele de supraveghere.

Procurorul a precizat că bărbatul figura deja în evidențele poliției pentru fapte minore, printre care distrugeri de bunuri.

Autoritățile nu au oferit detalii despre motivele care au stat la baza atacului. Ancheta continuă pentru a stabili circumstanțele exacte ale faptelor.

(sursa: Mediafax)

