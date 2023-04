''Iubirea m-a ajutat întotdeauna să mă autodepăşesc'', spune Alain Delon în prefaţa unei cărţi

Ilustrat cu fotografii ale sale care nu au fost publicate niciodată până acum, volumul "Alain Delon, Amours et Memoires" aduce în plin plan copilăria şi cariera celebrului actor, o legendă a cinematografiei franceze.



"Iubirea m-a ajutat întotdeauna să mă autodepăşesc", scrie Alain Delon în această carte-elogiu scrisă de Denitza Bantcheva, o colaboratoare apropiată a starului de cinema, care a adunat mai multe mărturii inedite.

"Nu am visat niciodată să fiu actor. Am intrat în această meserie şi am continuat să joc în filme datorită femeilor şi pentru femei", afirmă Alain Delon, în vârstă de 87 de ani, citându-le pe actriţele Brigitte Auber, Michele Cordoue, Romy Schneider, Nathalie Delon şi Mireille Darc, precum şi pe mama celor mai mici doi copii ai lui, Rosalie van Breemen.

"Dacă există un lucru de care sunt mândru, acesta este cariera mea", care "nu ar fi existat fără colaborările cu marii cineaşti care m-au format şi rafinat", a mai spus Delon.

"Dacă trebuie să mor mâine, să dea Domnul să fie (o moarte) din iubire şi, parafrazându-l pe Musset, mi-ar plăcea să se spună despre mine: 'A suferit des, a greşit uneori, dar a iubit. El este cel care a trăit, nu a fost o fiinţă fictivă creată de orgoliul şi plictiseala lui'", a concluzionat starul francez.