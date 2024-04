Alain Delon a fost plasat sub "tutelă consolidată"

El fusese plasat sub protecţie juridică încă din ianuarie, când a fost desemnat un reprezentant legal "pentru îngrijirea sa medicală". Acea măsură a fost "transformată joi într-o tutelă consolidată", potrivit sursei menţionate.



"Acest lucru înseamnă că el nu mai are libertatea totală de a-şi gestiona bunurile şi deciziile pe care le-ar putea lua şi permite gestionarea unor aspecte medicale care îl privesc", a adăugat aceeaşi sursă.



Sub tutelă consolidată, tutorele gestionează contul bancar al persoanei protejate şi controlează cheltuielile acesteia, potrivit site-ului service-public.fr.



De la începutul lunii ianuarie, cei trei copii ai starului duc un război fratricid, prin intermediul presei şi al instanţelor de judecată, fiecare jurând să îl protejeze pe legendarul actor francez, a cărui stare de sănătate a intrat în declin după un accident vascular cerebral suferit în 2019.



Fiii săi, Anthony, în vârstă de 59 de ani, şi Alain-Fabien, în vârstă de 29 de ani, consideră că actorul este manipulat de sora lor, Anouchka, în vârstă de 33 de ani, care le-ar fi ascuns starea de sănătate a tatălui lor şi ar dori să îl transfere în Elveţia.



Cel mai recent episod din cadrul acestor neînţelegeri: Anouchka Delon i-a dat în judecată pe cei doi fraţi ai săi pentru încălcarea vieţii private după difuzarea înregistrării unei conversaţii dintre ea şi tatăl ei. Procesul urmează să aibă loc în aprilie 2025 la Paris.



Filmul "În plin soare" (1960), regizat de René Clément, l-a făcut cunoscut publicului larg pe Alain Delon, care s-a remarcat apoi şi în producţiile cinematografice "Rocco şi fraţii săi" (1960) şi "Ghepardul" (1963), ale regizorului italian Luchino Visconti, şi în lungmetrajul "Piscina" (1969), regizat de Jacques Deray. AGERPRES