American Independent Film Festival vine la Sibiu (25-27 septembrie). Proiecțiile au loc în aer liber, la Centrul Cultural Ion Besoiu, Terasa cu Flori

Între 25 și 27 septembrie, American Independent Film Festival organizează pentru prima dată la Centrul Cultural Ion Besoiu din Sibiu o ediție în care prezintă un weekend cinematografic cu o selecție de filme independente americane recente, lansate în circuitul marilor festivaluri din lume ca Sundance, Veneția, Berlin.

Cinefilii sunt invitați să urmărească pe marele ecran aventura copiilor din filmul „Wendy”, în regia lui Benh Zeitlin, parcursul descoperirii propriei voci în „My Salinger Year”, regizat de Philippe Fallardeau și călătoria Fraților Sisters porniți în căutarea unui infractor, în regia lui Jacques Audiard.

Programul American Independent Film Festival la Sibiu

Vineri, 25 Septembrie

20:00 – Wendy, de Benh Zeitlin (2020, 111 min). Premieră, Sundance 2020.

Sâmbătă, 26 septembrie

20:00 - My Sallinger Year, de Philippe Falardeau (2020, 101 min). Film de deschidere, Berlinale 2020.

Duminică, 27 Septembrie

20:00 - The Sisters Brothers, de Jacques Audiard (2019, 122 min), Veneția 2019

Acum șapte ani, „Beasts of the Southern Wild”, primul său film realizat cu un buget minimal și cu actori neprofesioniști, în cea mai mare parte copii, i-a adus regizoruluilui Benh Zeitlin, Marele Premiu al Juriului la Sundance, Camera d’Or, pentru cel mai bun debut la Cannes și două nominalizări la Oscar. Ceea ce-a urmat, a fost și mai neconvențional.

În loc să capitalizeze pe loc de pe urma valului de admirație, Zeitlin a încetinit ritmul: s-a pus pe muncă, dar nu s-a oprit decât după șapte ani. „Wendy”, cel de-al doilea film al său, este o reinterpretare liberă a basmului Peter Pan, cu o distribuție plină de copii care-și fac debutul în actorie. „Filmat la poalele unui vulcan activ din Caraibe, filmul combină din nou ritmuri obsedante și copleșitoare ca să transpună perspectiva despre viață a unui copil.”scrie Indiewire.

În ,,My Salinger Year’’, o tânără ce aspiră să devină scriitoare își găsește o slujbă la agenția literară ce îl reprezintă pe J.D. Salinger. Însărcinată de șefa sa excentrică să prelucreze corespondența lui Salinger, Joanna decide să personalizeze răspunsul sec oferit de agenție fanilor scriitorului. Rezultatele sunt pline de umor și emoționante, iar Joanna, în timp ce folosește vocea marelui autor, începe să o descopere pe a ei. Refuzul de-a juca după regulile establisment-ului cultural l-a transformat pe recluzivul scriitor J.D Salinger, autorul lui The Catcher in the Rye, în mit literar şi în cel mai influent autor din istoria cinematografiei americane, deşi (sau tocmai pentru că) a respins mereu rugăminţile Hollywood-ului de a-i ecraniza operele. Iar legenda continuă să crească: numai în ultimii 7 ani s-au făcut un documentar (Salinger) și două ficțiuni: ,,Rebel in the Rye’’ (2017) și ,,My Salinger Year’’ (2020). Pe cel din urmă (prezentat în deschiderea Festivalului de la Berlin din acest an) îl puteți viziona sâmbătă, 26 septembrie, de la ora 20.00, la Terasa cu Flori de la Centrul Cultural Ion Besoiu.

,,The Sisters Brothers / Fraţii Sisters’’ (traducerea românească) este o co-producţie Franţa - România - Spania - Belgia - Statele Unite care i-a adus în ţară pe multipremiatul regizor francez, dar şi pe unele dintre cele mai populare nume de la Hollywood, actorii John C. Reilly, Joaquin Phoenix, Jake Gyllenhaal şi Riz Ahmed, care fac parte din distribuţie. Filmul este distribuit în România de Voodoo Films. Pe 22 februarie 2019, The Sisters Brothers a revendicat 4 Premii César - pentru Cea mai bună regie, Cea mai bună imagine (Benoît Debie), Cel mai bun scenografie (Michel Barthelemy) şi Cel mai bun sunet (Brigitte Taillandier, Valerie de Loof, Cyril Holts), după ce la începutul acestei luni fusese recunoscut şi de Académie des Lumières (echivalentul premiilor Globurile de Aur), care i-a acordat Premiile pentru Cel mai bun film, Cea mai bună regie şi Cea mai bună imagine. Venit după succesul internaţional Deephan (Palme d'Or, Cannes 2015), The Sisters Brothers este primul proiect în limba engleză al lui Jacques Audiard şi este bazat pe romanul omonim al lui Patrick deWitt, scris în 2011. Western-ul spune povestea fraţilor Charlie Sisters (Joaquin Phoenix) şi Eli Sisters (John C. Reilly) aflaţi într-o vânătoare continuă şi, în acelaşi timp, o călătorie iniţiatică ce pune la încercare legătura specială care îi uneşte. Într-o lume sălbatică şi ostilă, atât Charlie, cât şi Eli au mâinile murdare de sângele criminalilor şi al nevinovaţilor. Charlie este cel mai tânăr şi s-a născut pentru a ucide. Eli visează la o viaţă normală. Amândoi sunt angajaţi de Commodore să caute şi să ucidă un om.