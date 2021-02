Ana Ularu, rol remarcabil în premiera Sci-Fi a lunii februarie pe Netflix, Tribes of Europa

Ana Ularu interpretează în Tribes of Europa un personaj greu de fixat în vreun stereotip Vezi galeria foto

Ana Ularu poate fi urmărită de astăzi pe Netflix în Tribes of Europa, primul serial original al platformei de streaming în care unul dintre rolurile centrale este interpretat de o actriță din România. Tribes of Europa este cea mai nouă producție SCI-FI Netflix, o aventură palpitantă ce își imaginează cum ar arăta Europa în anul 2074, după ce o catastrofă globală a dus la dispariția vechilor națiuni.

„Tribes of Europa este un serial inedit pe piață. Mi se pare că funcționează foarte bine în contextul geopolitic actual”, spune Ana Ularu. „În același timp, poate servi atât ca atenționare, cât și ca o lecție frumoasă despre colaborarea și înțelegerea interumană, mai mult decât despre diferențele dintre noi. Este un film de acțiune, e interesant, e ciudat la modul cel mai frumos și va purta spectatorul prin niște lumi absolut speciale, create de Philip Koch”, adaugă Ana.

Seria prezintă o lume împărțită în mai multe triburi care se luptă pentru supremație. Ana Ularu interpretează rolul Grietei, o războinică ce face parte din tribul Crow, condus de luptători nemiloși.

„Grieta e un personaj fluid”, spune Ana, „foarte interesant, pentru că este greu de fixat în vreun stereotip. Cel puțin, eu am abordat-o lăsându-i foarte mult loc pentru umor, pentru momente de vulnerabilitate, dincolo de fațada de războinic devotat. Este un personaj puternic și care, în același timp, înșală așteptările.”

Destinul Grietei este strâns legat de cel al lui Liv (Henriette Confurius), din tribul pașnic Origines. Astfel, odată capturată, singura cale de scăpare a Grietei este încrederea în Liv. Aceasta îi promite că o ajută să scape, cerându-i în schimb să o ducă în Brahtok, capitala Crow, pentru a-și elibera familia luată prizonieră, ceea ce reprezintă o misiune aproape imposibilă.

„Filmările au fost complicate, pentru că este în natura unui astfel de proiect să ceară foarte muncă și foarte mult devotament mental și sufletesc”, povestește Ana Ularu. „Pentru mine va fi întotdeauna foarte interesant să fac antrenamente de luptă, pentru că mă consider un actor care vrea să funcționeze global; să fac uz și de capacitățile mele fizice - dacă o să am vreodată ocazia să cânt mai mult, o să fac. Și tot așa. Este doar o dragoste pentru meseria asta trăită plenar. –

A fost foarte interesant să descopăr personajul prin tot ce a însemnat machiaj și costum, eu fiind un mare adept al acestei confluențe a artelor. Până la urmă, este o trezire a bucuriei, a copilului interior, foarte încântat să se joace, să poarte costume futuriste și să se lupte cu săbii. Mai departe de orice considerent profund, în spate, este și bucuria de copil.”

A jucat alături de Keanu Reeves (în thrillerul romantic Siberia, cu premiera la New York, în 2018), Tom Hanks (în Inferno, partea a treia a francizei Codul lui Da Vinci, regia: Ron Howard), Bradley Cooper şi Jennifer Lawrence (în Serena, în regia căștigătoarei de Oscar Susanne Bier). Anul trecut au avut premiera, printre altele, serialul Alex Rider, produs de Sony Pictures Television, sau animația Death and the Knight, a regizorului Radu Gaciu. Până la început de 2020, Ana Ularu a jucat în O intervenție și Constelații (Teatrul Act), roluri pentru care a primit, respectiv a fost nominalizată la Premiul UNITER pentru cea mai bună actriță, alături de premii în alte festivaluri.

Fanii din întreaga lume continuă să îi scrie pentru rolul din seria NBC Emerald City, inspirat de povestea Vrăjitorul din Oz, ce a urmat filmărilor pentru serialul Familia Borgia (HBO, cu Jeremy Irons în rol principal), thrillerului noir The Marker (r: Justin Edgar), Muse (r: Jaume Balagueró), Chosen (r: Jasmin Dizdar) și SF-ului Index Zero (r: Lorenzo Sportiello). Personajul său din lungmetrajul Periferic (2010, r: Bogdan George Apetri) i-a adus trofeul Boccalino - Premiul criticii elveţiene pentru cea mai bună actriţă, la Locarno, cea mai bună performanță feminină la festivalurile de la Salonic și Novi Sad, un Premiu Gopo și o menţiune specială la Varşovia. Ana Ularu este unul dintre cei mai talentați 10 tineri actori europeni selecționați în prestigiosul program Shooting Stars, la Berlinale 2012.

Dacă, în teatru, primul rol a fost Lolita, alături de Ștefan Iordache, în regia Cătălinei Buzoianu, în film Ana a debutat la 9 ani, într-o producție franceză, pentru ca unul dintre primele roluri principale să fie în drama Italiencele (2004, r: Napoleon Helmis). În România, a colaborat cu regizorii Cristian Mungiu (Turkey Girl), Radu Muntean (Hârtia va fi albastră), Francis Ford Coppola (Tinereţe fără tinereţe, filmat în țară), Stere Gulea (Sunt o babă comunistă), Anca Damian (O vară foarte instabilă), Anca Miruna Lăzărescu (La drum cu tata), Andrei Crețulescu (Charleston), sau Radu Gaciu (scurtmetrajul de animație Death and the Knight), iar în televiziune, Ana a jucat în Cu un pas înainte (PRO TV). Vorbește limbile română, engleză, spaniolă, franceză și italiană, și, până acum, a interpretat peste 50 de roluri în filme de cinema şi de televiziune, în producții românești sau internaționale.

Povestea din Tribes of Europa:

În anul 2074, în urma unei misterioase catastrofe globale care duce la întreruperea alimentării cu energie electrică în întreaga lume, vechile națiuni ale Europei dispar, fiind înlocuite de microstate. Triburile apărute din ruinele Europei sunt:

Tribul Crow reprezintă un sistem dictatorial, format din oameni mânați de dorința nemiloasă de se extinde și de a subjuga alte triburi. Totuși, cu toată brutalitatea lor, aceștia se supun unui cod de onoare ca cel al samurailor și și-au format o cultură șocantă, dominată de sex și orgii.

Tribul Origines consideră că tehnologia este cauza distrugerii lumii. De aceea, membrii acestui trib au decis să se retragă pentru a duce o viață pașnică, în armonie cu natura.

Republica Stacojie este formată din rămășițele armatei europene Eurocorps, care încearcă să păstreze vii ultimele urme de civilizație și să protejeze alte triburi.

Atlanții reprezintă tribul cel mai misterios și mai avansat din punct de vedere tehnologic. Dintr-un motiv necunoscut, membrii acestuia au supraviețuit fără probleme după pana globală de curent și trăiesc într-o bază secretă.

În aceasta nouă lume îi cunoaștem pe Liv (Henriette Confurius), Kiano (Emilio Sakraya) și Elja (David Ali Rashed), trei frați din pașnicul trib Origines. Ei ajung să fie separați și sunt nevoiți să-și croiască fiecare propriul drum în această luptă teribilă pentru viitorul noii Europe.

Totul însă capătă un ritm alert, atunci când la granița dintre cele trei triburi se prăbușește o navă suspectă, la bordul căreia se afla un cub misterios. Acesta păstrează înăuntrul său un mesaj important despre un pericol iminent care ar putea distruge rasa umană, așa că triburile pornesc în căutarea lui.