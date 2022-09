Ancheta unui scandal de stat / Enquête sur un scandale d'etat - un captivant thriller politic despre corupție și droguri, din 30 septembrie în cinema

În octombrie 2015, vameșii francezi confiscă șapte tone de canabis în inima capitalei, Paris. În aceeași zi, Hubert Antoine (Roschdy Zem), un fost infiltrat de la narcotice, îl contactează pe Stéphane Vilner (Pio Marmaï), un tânăr jurnalist al publicației la Libération. El pretinde că poate demonstra existenţa traficului de stat condus de Jacques Billard (Vincent Lindon), ofițer de poliție de rang înalt. Suspicios la început, tânărul jurnalist se scufundă în cele din urmă într-o anchetă care îl va duce în cele mai întunecate colțuri ale Republicii.

Cel de-al patrulea lungmetraj de ficțiune al regizorului corsican Thierry de Peretti îi are ca protagoniști pe Pio Marmaï și Roschdy Zem în rolurile jurnalistul Libération, Emmanuel Fansten, și sursa acestuia, Hubert Avoine. Cei doi au inspirat personajele centrale ale filmului, ficționalizate sub numele de Stéphane Vilner și Hubert Antoine, dar au și scris împreună „L’ Infiltré”. Thierry de Peretti a petrecut un an și jumătate lucrând la scenariul filmului, inspirat de cartea acestora, timp în care a dezvoltat o strânsă relație cu cei doi.

„Cartea m-a captivat, dar nu m-am văzut lucrând la această adaptare. Dar când i-am cunoscut pe Hubert Avoine și Emmanuel Fansten, ceea ce am văzut în relația lor m-a mulțumit și intrigat imediat. Mi-am spus că este suficient pentru a face un film și a povesti relația fără precedent dintre un jurnalist și sursa lui, obsesia lor comună pentru această investigație, nivelul lor de limbaj, teatralitatea lor extremă și neîntreruptă, hipnotică și încercată. Era evident că ei spuneau ceva despre lume și despre această eră care se termina”, spune Thierry de Peretti.

Filmările la Ancheta unui scandal de stat au avut loc chiar în redacția Libération, în timpul programului jurnaliștilor: „Libération și-a deschis larg porțile pentru noi. Am avut șansa să filmăm în interiorul redacției ziarului, în timpul programului. Nu se punea problema ca munca jurnaliştilor să se oprească pentru a putea filma, ci trebuia să ne strecurăm şi să fim discreţi. Se vede clar mișcarea din redacție, viața care continuă, jurnaliştii care trec prin cadru și care nu sunt figuranți. Cu Claire Mathon, care este directorul de imagine al filmului, am participat la multe ședințe de redacție. Am vrut să împărtășim atmosfera asta cu spectatorii, intimitatea și secretul unui ziar care se face sub ochii noștri, vocile femeilor și bărbaților care fac parte din redacție. Mai presus de toate, ne-am dorit ca spectatorii să simtă că trăim această experiență în timp real. Am vrut să-i arăt pe jurnaliști cum depun efortul de a spune o poveste, de a o descifra, de a organiza, de a da sens, de a „citi” lumea în fața altora și deci și pentru mine. Am vrut să aduc un omagiu acestei lucru și să încerc să îl împărtășesc spectatorilor.”

Ancheta unui scandal de stat / Enquête sur un scandale d'etat, premiat la Festivalul de la San Sebastian pentru Cea mai bună imagine și nominalizat la categoria Cel mai bun film, este cel de-al patrulea film al lui Thierry de Peretti, care a mai realizat „Sleepwalkers”, „Apaches” și „A Violent Life”.

În rolul ofițerului de poliție joacă Vincent Lindon, cunoscut publicului din recentul „Titane” (r. Julia Ducournau) sau din „La Haine” (r. Mathieu Kassovitz).

Ancheta unui scandal de stat va avea premiera în cinematografe din 30 septembrie.