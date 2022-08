ANONIMUL 2022, la jumătatea parcursului – Trei zile până la aflarea marelui câștigător. Repere din festival

Primele trei zile și seri de proiecții, în prezența unor invitați speciali - regizori, producători și actori, au înregistrat mii de spectatori, iar la discuția liberă din cadrul seriei ANONIMUL Talks, care a durat mai mult de o oră și jumătate, cineaștii și cinefilii au căutat soluții privitor la cum ar trebui filmul românesc adus mai aproape de publicul autohton.

Proiecțiile din campingul Green Dolphin au atras un număr mare de spectatori. Dacă la gala de deschidere „Mariupolis 2” al regretatului Mantas Kvedaravicius a fost proiectat în premieră națională în fața a peste 3.000 de spectatori, numărul acestora a fost comparabil marți seară, la avanpremiera „Marocco”, al doilea lungmetraj semnat de Emanuel Pârvu. Filmul, proiectat în prezența actorilor: Emilia Popescu, Crina Semciuc, Tudor Cucu-Dumitrescu, Vlad Brumaru, a directorului de imagine Silviu Stavilă, producătorului Miruna Berescu și a regizorului, a fost ovaționat îndelung, iar el va fi prezentat și sâmbătă, în ultima zi de festival, în una dintre sălile de cinema din Green Village. „Marocco” va avea premiera în cinematografele din toată țara pe 7 octombrie 2022.

A treia zi de festival a debutat sub semnul dezbaterii. „Așteptările publicului vs așteptările realizatorilor” a avut loc în prezența publicului și a mai multor personalități din industrie – actorii Emilia Popescu, Vlad Ivanov și Alexandru Papadopol, președintele UCIN, Laurențiu Damian, regizorul și actorul Emanuel Pârvu, regizorul Sebastian Mihăilescu și producătoarea Miruna Berescu, directoarea ANONIMUL.

După o discuție liberă în timpul căreia cinefilii prezenți și-au expus părerile și așteptările, iar cineaștii au amintit problemele cu care se confruntă domeniul - lipsa spațiilor de proiecție, a sprijinului oferit de stat, dar și puterea scăzută de cumpărare -, au fost trase câteva concluzii. Este nevoie ca filmul românesc să fie promovat tinerilor, mai ales în școli, e necesar ca cineaștii să pună accent și pe marketing, dar și pe un segment mai bine reprezentat de film de public. “Noi am mai avut această întâlnire public-cineaști și în 2019, pe aceeași temă, însă anul acesta am avut o participare mult mai activă din partea publicului, de toate vârstele, ceea ce ne-a arătat că genul acesta de dialog este așteptat și de ambele părți. Au fost puse în discuție multe opinii: de la temele alese de cineaștii români, la nevoia unei mai bune promovări a filmelor românești în media, până la platformele de strteaming, asa că discuția a rămas deschisă și toată lumea a căzut de acord că astfel de întâlniri ar trebui să se întâmple mai des, iar noi cu siguranță vom continua aceasta inițiativă și la edițiile următoare.” a declarat Miruna Berescu la finalul evenimentului.

Seara, cântăreața jazz & soul Luiza Zan și chitaristul Iulian Pavelescu au susținut în camping un concert intitulat „Delta Dawn”.

ANONIMUL va continua, între altele, cu o proiecție specială „Metronom”, joi, 11 august, în prezența mai multor membri ai echipei. Primul lungmetraj de ficțiune al lui Alexandru Belc a fost distins cu premiul pentru regie al secțiunii Un Certain Regard a Festivalului de la Cannes de anul acesta și este una dintre poducțiile românești prezentate acum în afara competiției festivalului, înainte de lansarea în cinematografe programată pentru această toamnă.

O proiecție specială va fi și cea a filmului ucrainean „Butterfly Vision”, de Maksym Nakonechnyi, în prezența actriței Rita Burkovska, care a sosește de la Kiev la Sfântu Gheorghe, via Chișinău, pentru a vorbi cu publicul, pe 12 august, despre drama lansată anul acesta, inclusă la ANONIMUL în programul Focus Ucraina, din care fac parte documentarul „Mariupolis 2”, de Mantas Kvedaravicius, și drama „Bad Roads”, de Natalya Vorozhbit.

Sâmbătă, 13 august, gala de închidere ANONIMUL 2022 va avea loc în camping, de la ora 22:00, când vor fi anunțați câștigătorii. Ea va fi urmată de un concert Gojira și de proiecția scurtmetrajelor premiate și a câștigătorului Trofeului ANONIMUL 2022.

Programul festivalului cuprinde două competiții de scurtmetraje, românești și internaționale, o competiție de lungmetraje și proiecții în afara concursului. Competiția de scurtmetraje românești cuprinde 12 titluri, iar cea de scurtmetraje internaționale, 10 filme. Selecția pentru ambele a fost realizată de criticul de film Ionuț Mareș.

Publicul va alege – prin vot – cel mai bun scurtmetraj românesc și cel mai bun scurtmetraj străin, fiecare premiu având valoare de 1.000 de euro, în timp ce Fundația Anonimul va desemna din competițiile de scurtmetraj românesc și internațional câștigătorul Premiului „Ovidiu Bose Paștină”, în valoare de 1.000 de euro.

Cinci lungmetraje de ficțiune și documentare concurează anul acesta pentru marele trofeu: „107 Mothers” (Slovacia, Cehia, Ucraina), regizat de Peter Kerekes, „I’m So Sorry” (China), de Zhao Liang, „Mighty Flash” (Spania), de Ainhoa Rodríguez, „Talking About the Weather” (Germania), de Annika Pinske, și „Zuhal” (Turcia), de Nazlı Elif Durlu. Selecția competiției de lungmetraje a fost realizată de Ludmila Cvikova.

Câștigătorul Trofeului ANONIMUL va fi ales tot prin vot de publicul festivalului. Premiul, în valoare de 3.000 de euro, este oferit de OTP Bank.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹