„Anul Nou care n-a fost”: 13 nominalizări la Premiile Gopo!

„Anul Nou care n-a fost”, unul dintre cele mai premiate filme ale anului 2024, intră în cursa pentru Premiile Gopo cu 13 nominalizări, în categoriile: Cel mai bun film de lungmetraj; Cea mai bună regie - Bogdan Mureșanu; Cea mai bună actriță în rol principal - Nicoleta Hâncu; Cel mai bun actor în rol principal - Adrian Văncică; Cel mai bun scenariu - Bogdan Mureșanu; Cel mai bun film de debut; Cel mai bun actor în rol secundar - Iulian Postelnicu; Cel mai bun montaj: Vanja Kovacevic, Mircea Lăcătuș; Cea mai bună imagine: Boróka Biró, Tudor Platon; Cel mai bun sunet: Sebastian Zsemlye; Cele mai bune costume: Dana Anghel; Cele mai bune decoruri: Iulia Fulicea, Victor Fulicea; Cel mai bun machiaj, cea mai bună coafură: Iulia Roșeanu, Domnica Bodogan.

Nominalizările au fost stabilite de jurii formate din 16 profesioniști. Peste 700 de profesioniști activi din toate domeniile industriei de film românești vor fi invitați să voteze pentru desemnarea câștigătorilor. Vom afla rezultatul pe 29 aprilie, la Gala Premiilor Gopo, eveniment care va fi transmis live pe VOYO și înregistrat pe Pro Cinema.



„Spre deosebire de alte nominalizări la posibile recunoașteri profesionale, cele de la Premiile Gopo cred că pun mai multă lumină pe cei care muncesc din greu ca să iasă un film cum trebuie. Sunt extrem de fericit pentru colegii mei de la sunet, costume, decoruri, imagine, machiaj și, bineînțeles, pentru nominalizările pentru interpretare.”, a declarat regizorul Bogdan Mureșanu, aflat în Lituania, unde „Anul Nou care n-a fost” va fi prezentat astăzi în competiția Vilnius Film Festival.

Scris, regizat și produs de Bogdan Mureșanu, „Anul Nou care n-a fost” este un proiect realizat de Kinotopia în coproducție cu: SRTV (Societatea Română de Televiziune), All Inclusive Films (Serbia) și în asociere cu Chainsaw Europe.

Din distribuția filmului „Anul Nou care n-a fost” fac parte: Adrian Văncică, Iulian Postelnicu, Emilia Dobrin, Mihai Călin, Nicoleta Hâncu, Andrei Miercure, Manuela Hărăbor, Ioana Flora, Ada Galeș, Victoria Raileanu, Elvira Deatcu, Marian Râlea, Vasile Muraru, Ion Sapdaru, Mircea Andreescu, Radu Gabriel, Vlad Ionuț Popescu, Theodor Șoptelea, Răzvan Vasilescu, Ioan Paraschiv, Doru Cătănescu, Gabriel Spahiu, Angel Popescu, Nicodim Ungureanu, Ilinca Hărnuț, Sorin Cociș, Marius Damian, Marian Adochiței, Dana Voicu, Afrodita Androne, Virgil Aioanei, Luca Toma, Alice Cora Mihalache, Lemne Mihail, Vlad Jipa, Iulian Burciu, Remus Stănescu, Dana Piroiu, Florin Calbajos, Afrodita Androne, Florentina Năstase, Nicu Rotaru, Mario Marin, Claudia Susanu, Călin Topor, Cătălin Magdalinis, Claudia Amuzica, Corina Dragomir, Șerban Josanu, Valentina Iumen, Ana Teodora Radu, Denisa Iova, Florin Aioane, Ilinca Neacșu, Mihai Ștefan și alții.

Până în prezent, filmul a fost selectat în peste 35 de festivaluri internaționale. Anul acesta a avut mai multe proiecții în Australia, Belgia, Franța, Danemarca, Elveția, Italia, Israel, Serbia, Suedia, SUA, Ungaria. Noi premiere internaționale vor fi anunțate în curând.

„Anul Nou care n-a fost” a primit recent cu Marele Premiu și Premiul FIPRESCI la Luxembourg City Festival, având acum în palmares 19 premii.

După premiera mondială în cadrul Festivalului Internațional de Film de la Veneția, unde a primit Premiul pentru Cel mai bun film al secțiunii Orizzonti, Premiul FIPRESCI pentru Cel mai bun film, Premiul Bisato d'Oro 2024 pentru Cel mai bun scenariu și mențiunea specială pentru imagine Authors under 40 „Valentina Pedicini” acordată directoarei de imagine Boróka Biró -, filmul a mai adăugat în palmares numeroase premii, precum: Premiul Special al Juriului în cadrul Bucharest International Film Festival; Trofeul pentru Cel mai bun film la B3 Festival of the Moving Image din Frankfurt; Mențiunea specială a juriului „Molodist” International Film Festival, Kiev; Silver Atlas/ Premiul pentru regie și Youth Jury Prize (Premiul Juriului Tânăr) la Festivalul Internațional de Film Arras, Franța, Premiul pentru cel mai bun film (Golden Pyramid) din competiția Festivalului Internațional de Film de la Cairo, Egipt; Premiul Păunul de argint/ Silver Peacock pentru Cel mai bun regizor la Goa International Film Festival, India; Marele Premiu „Aleksandar Saša Petrović” pentru cel mai bun film, Premiul „Gordan Mihić” pentru scenariu (acordat lui Bogdan Mureșanu) și mențiunea specială a juriului penru montaj (Vanja Kovacevic Mircea Lăcătuș), în cadrul Original Film Festival/ Festival Autorskog Filma, Serbia; Premiul News Voices New Vision, Palm Springs International Film Festival, SUA; Premiul Juriului la Festival Chefs Op’ en Lumière, Franța, Marele Premiu al Juriului la Festival international du premier film d'Annonay, Franța.



„Anul Nou care n-a fost” a fost prezentat din 24 septembrie în cinematografele din România, distribuit de Forum Film. A fost nominalizat la European Film Awards categoria European Discovery 2024 – Prix FIPRESCI.

Reprezentat internațional de compania Cercamon, filmul a fost achiziționat pentru distribuție în Franța, Belgia, Țările de Jos, Luxemburg și Grecia.

Ada Solomon, Viorel Chesaru și Vanja Kovacevic sunt coproducătorii filmului, iar Irina Enea, Bogdan Luca și Adriana Bumbeș sunt producătorii executivi ai filmului. Producători asociați: Theo Nissim, Claudia Nedelcu Duca, Dan Burlac, Adrian Văncică. Castingul filmului a fost realizat de Viorica Capdefier. Boróka Biró și Tudor Platon semnează imaginea filmului, iar editorii filmului sunt Vanja Kovacevic și Mircea Lăcătuș. De sunet s-au ocupat: Alex Dragomir, Iolanda Gârleanu; montaj, design & mixaj sunet: Sebastian Zsemlye/Raza Studio. Iulia și Victor Fulicea au realizat scenografia. Dana Anghel, Iulia Roșeanu și Domnica Bodogan s-au ocupat de costume, machiaj, respectiv coafura. Regizor Secund: Vlad Chiriță, George Gugulici. Consultant Scenariu: Nikos Panayotopoulos (Mediterranean Film Institute). Colaboratori scenariu: Iulia Lumânare; Alexandru Done; Adrian Drăgan.

