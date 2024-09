ANUL NOU CARE N-A FOST, premiat la Veneția!

Filmul ANUL NOU CARE N-A FOST, regizat, scris și produs de Bogdan Mureșanu, primește Premiul FIPRESCI - oferit de juriul Federației Internaționale a Criticilor de Film, în cadrul Festivalului Internațional de Film de la Veneția, Biennale Cinema.

„Dintre filmele eligibile – lungmetraje de debut din secțiunile Orizzonti și Settimana Internazionale della Critica – am ales să premiem un film care se evidențiază prin regia ambițioasă și remarcabilă. Cele șase povești distincte, aparent independente inițial, se interconectează gradual într-un rar echilibru al firelor narative. Filmul culminează într-o profundă explorare a comportamentului uman, influențat de frica represiunii politice, împărtășită de multe generații care au trăit sub un regim autoritar. Apreciem acest film pentru viziunea sa politică atentă, povestirea sofisticată și antrenantă, echilibrul artistic al tonurilor și castingul excepțional.”, notează membrii juriului FIPRESCI - Jean-Philippe Guerand (Franța), Martin Horyana (Republica Cehă), Hanna Pilarczyk (Germania), Gaia Simionati (Italia), Alissa Simon (SUA), Simone Soranna (Italia).



„Facem filme cu dorința secretă de a fi pe plac publicului, dar și apreciate de cei care scriu despre cinema, în egală măsură. Un astfel de premiu important reprezintă pentru mine mai mult decât o apreciere a filmului. Este un semn al dialogului dincolo de granițe. Nu e nimic mai presus de asta. Vă mulțumesc în numele întregii noastre echipe.”, a declarat Bogdan Mureșanu.

Criticii independenți prezenți la ediția 81 a festivalului au apreciat, de asemenea, filmul ANUL NOU CARE N-A FOST, care a câștigat din partea reprezentanților acestora premiul Bisato d'Oro 2024 pentru Cel mai bun scenariu. Juriul format din Paolo De Cesare (Președinte), Violeta Bava, Maria Giovanna Vagenas, Rüdiger Suchsland, Erfan Rashid și Giovanni Bogani au apreciat că „Scenariul lui Bogdan Mureșanu ilustrează cu sensibilitate un momentul crucial pentru istoria României, intercalând într-un mod excepțional destinele unor personaje distincte și puternice, oferindu-ne, în același timp, o poveste emoționantă și un studiu unic al sufletului, o adevărată comedie umană.”

Premiul Bisato d'Oro a fost inițiat în 2007 de Ugo Brusaporco și Claudio Maleti, din dorința valorizării relației dintre festivalul de film și comunitatea din Lido și este prezidat de Ugo Brusaporco și Tiziano Bertoncello. Printre titlurile laureate la edițiile anterioare se numără numeroase pelicule importante, apreciate de critica internațională de film, precum: „Balada triste de trompeta" (r. Alex de la Iglesia), „The Nightingale” (r. Jennifer Kent), „Babyteeth” (r. Shannon Murphy), „Colectiv” (r. Alexander Nanau), „Spre Nord” (r. Mihai Mincan).

Boróka Biró, directoarea de imagine a filmului ANUL NOU CARE N-A FOST, a fost recompensată cu mențiunea specială pentru imagine Premio Autrici under 40 „Valentina Pedicini”, distincție ce recunoaște talentul unei autoare sub 40 de ani, pentru o performanță remarcabilă în regie, scenariu, montaj, imagine, într-un film prezentat în secțiunile Orizzonti, Orizzonti Extra, Giornate degli Autori și Settimana Internazionale della Critica. Boróka este prima directoare de imagine care primește acest premiu, aflat la a patra ediție, sub egida „Venezia a Napoli. Il Cinema Esteso” (eveniment ajuns la ediția cu numărul 17, care va avea loc anul acesta în perioada 22-27 octombrie, la Napoli).

Juriul format din Gina Annunziata (profesoară a Școlii de Cinema și Audiovizual a Academiei de Arte Frumoase din Napoli), Antonella Di Nocera (directoarea „Venezia a Napoli. Il cinema esteso”), Titta Fiore (jurnalistă și critic de film, președinta Comisiei de Film din Regiunea Campania), Anna Masecchia (profesoară de Limbaj cinematografic și media la Universitatea Federico II din Napoli), Cristina Piccino (jurnalistă și critic de film) a mai acordat Premiul pentru cea bună regie: Anne - Sophie Bailly pentru filmul francez MON INSÉPARABLE și Elisabeth Lo pentru filmul MISTRESS DISPELLER (China, SUA), ambele din secțiunea Orizzonti, și mențiunea specială pentru regie și scenariu - Xiaoxuan Jiang, pentru filmul TO KILL A MONGOLIAN HORSE (coproducție Malaezia - SUA - Hong Kong, Coreea de Sud - Japonia), din secțiunea Giornate degli Autori.

„Sunt onorată și recunoscătoare pentru acest premiu. Mă consider cu adevărat norocoasă pentru că Bogdan a avut încredere în mine, pentru că am avut șansa de a porni de la un scenariu și o bază foarte bună și pentru că am avut lucrat cu o echipă specială, care mi-a fost alături cu profesionalism, pasiune și cu susținere totală, atât în momentele pline de incertitudini, cât și în cele mai friguroase nopți de filmare în exterior.”, a declarat Boróka Biró.

Boróka Biró, absolventă a UNATC „I.L. Caragiale”, precum și a programelor speciale Berlinale Talents 2021 și Sarajevo Talents 2017, a fost laureata Premiului „Tânără Speranță” la Gala Premiilor Gopo 2015 pentru imaginea filmului „Planșa” (regia Andrei Gheorghe).

ANUL NOU CARE N-A FOST este al doilea lungmetraj de ficțiune la care a lucrat ca director de imagine.

„Menținând limbajul cinematografic al scurtmetrajului „Cadoul de Crăciun”, regizat de Bogdan Mureșanu și filmat de directorul de imagine Tudor Platon, am introdus stiluri vizuale diferite pentru fiecare personaj - unele idilice, unele frenetice, altele mai elegante, pentru a sugera mai multe despre stilurile lor de viață. Cea mai mare parte din film a fost realizată în formatul 4:3, specific epocii, însă, finalul adoptă un ton diferit, făcând o tranziție la formatul 16:9. În acest proiect am avut parte de o echipă extraordinară și sunt recunoscătoare tuturor celor cu care am colaborat la realizarea acestui lui.”, a menționat Boróka Biró pentru IndieWire.

ANUL NOU CARE N-A FOST, regizat de Bogdan Mureșanu, a fost proiectat în competiția Orizzonti, fiind primit cu multe emoții și îndelungi ropote de aplauze, beneficiind de atenția și aprecierea publicului și a criticii internaționale. Ceremonia de Închidere a Festivalului Internațional de la Veneția va avea loc pe 7 septembrie, când vor fi acordat premiile oficiale pentru toate secțiunile competiționale.

Din distribuția filmului fac parte: Adrian Văncică, Iulian Postelnicu, Emilia Dobrin, Mihai Călin, Nicoleta Hâncu, Andrei Miercure, Manuela Hărăbor, Ioana Flora, Ada Galeș, Victoria Raileanu, Elvira Deatcu, Marian Râlea, Vasile Muraru, Ion Sapdaru, Mircea Andreescu, Radu Gabriel, Vlad Ionuț Popescu, Theodor Șoptelea, Răzvan Vasilescu, Ioan Paraschiv, Doru Cătănescu, Gabriel Spahiu, Angel Popescu, Nicodim Ungureanu, Ilinca Hărnuț, Sorin Cociș, Marius Damian, Marian Adochiței, Dana Voicu, Afrodita Androne, Virgil Aioanei, Luca Toma și mulți alții.

ANUL NOU CARE N-A FOST va putea fi urmărit în cinematografele românești din 24 septembrie.



Imaginea filmului ANUL NOU CARE N-A FOST este semnată de Boróka Biró și Tudor Platon, iar Vanja Kovacevic și Mircea Lăcătuș au realizat montajul. De sunet s-au ocupat: Alex Dragomir, Iolanda Gârleanu; de montaj, design & mixaj sunet: Sebastian Zsemlye/Raza Studio. Iulia și Victor Fulicea semnează scenografia, iar Dana Anghel, Iulia Roșeanu și Domnica Bodogan au realizat costumele, machiajul, respectiv coafura.

Ada Solomon, Viorel Chesaru (Chainsaw Europe), Vanja Kovacevic (All Inclusive, Serbia), sunt coproducătorii filmului, iar Irina Enea, Bogdan Luca și Adriana Bumbeș sunt producătorii executivi ai filmului. Producători asociați: Theo Nissim, Claudia Nedelcu Duca, Dan Burlac, Adrian Văncică.

