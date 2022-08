Aseară, la Antena 1, Premiera ultimului sezon Adela – Ce-i al tău e şi al meu, lider de audienţă

Aproape 1.5 milioane de telespectatori, la nivel naţional, urmăreau aseară, în minutul de aur, 22:56, evoluţia personajelor în cel mai nou sezon al serialului de la Antena 1.

Conform datelor oferite de Kantar Media, în intervalul 20:25-23:02, Adela – Ce-i al tău e şi al meu a condus clasamentul audienţelor la nivelul întregii ţări, public pe care premiera ultimului sezon al serialului de la Antena 1 a înregistrat un rating mediu de 6.4 puncte şi 17.2% cota de piaţă, urmat de Pro TV cu 6.2 puncte de rating şi 16.7% cota de piaţă. Ierarhia se păstrează şi pe publicul femei 18-54 urban, acolo unde Adela a condus clasamentul audienţelor cu 6.1 puncte de rating şi 21.7% cotă de piaţă, poziţia secundă fiind ocupată de Pro TV cu 4.5 puncte de rating şi 15.9% cota de piaţă.

După o binemeritată pauză, telespectatorii au trăit aseară alături de Adela (Mara Oprea) şi Mihai (Alecsandru Dunaev) bucuria copleşitoare a regăsirii fiului lor. Ca de fiecare dată, Andreea (Oana Moşneagu) a dat vina pe altcineva, pentru a-şi justifica acţiunile: „Eu ţi-am salvat copilul! Silviu l-a răpit!”, i-a spus ea lui Mihai, în vreme ce acest a refuzat să mai intre în jocul ei: „Nu mă face să scot un ordin de restricţie împotriva ta!”. Tot aseară, Miki (Ioana Ginghină) i-a mărturisit soţului ei un adevăr dureros: „Ţi-am ascuns ceva! Când eram tânără, am rămas însărcinată şi am dat copilul spre adopţie!”, pentru ca Nicu (Mircea Gheorghiu) să realizeze că Floppy (Toto Dumitrescu) este copilul ei. În tot acest timp, Lucian a făcut eforturi mari pentru a se reapropia de Andreea: „Hai să o luăm de la capăt!”, i-a cerut el, completând: „Vreau să ne întoarcem acasă, acasă la noi!”. Un nou personaj incomod a complicat lucrurile încă din primele episoade ale serialului: „V-am chemat pe toţi aici pentru că vreau să ne punem de acord. Reprezint firma care se ocupă de executarea televiziunii. Am nevoie de voi să vă întoarceţi cu toţii la muncă. Lucian, tu te vei întoarce la Ştiri, Delia la Marketing, Paul Director de Programe, Mihai la Juridic şi Călin la IT. Trebuie să economisim şi salariile voastre sunt justificate doar dacă vă întoarceţi la muncă!”, li se va adresa Vera (Ioana Verdeş) acţionarilor pe care i-a convocat de urgenţă la televiziune”. Tot aseară, Silviu (Conrad Mericoffer) a decis să se alieze cu familia Andronic: „Vrea să ne ajute, neoficial, să îl prindem pe Lucian!”, le-a spus Delia (Anca Androne), fraţilor săi.

Ultimul capitol al poveştii Adela - Ce-i al tău e și al meu aduce în prim plan noi personaje, poveşti de dragoste, adevăruri, regrete, dar şi victime colaterale, prinse între lupta dintre bine şi rău. Cum vor evolua relaţiile dintre acestea, dar şi ce plan pregăteşte familia Andronic pentru a-l demasca pe Lucian şi crimele lui, telespectatorii vor putea urmări începând de astăzi, în fiecare joi, de la 20:30, la Antena 1.