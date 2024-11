Atmosferă de epocă, invitați speciali și sala sold-out la Proiecția de Gală Moromeții 3

„Am trăit cu toții o seară plină de emoție, care a încununat finalul multor ani de muncă și viziune. Exact ca la premiera de gală a Moromeții 2 și acum am fost cu toții impresionați de dorința oamenilor, într-un număr atât de mare, de a fi aproape de realizatorii filmului, ne-a motivat și pe noi să fim la înălțime și să aducem la Teatrul Național București cât mai multe detalii autentice din atmosfera filmului pentru a-i întâmpina. Sper că acest entuziasm se va continua și după lansarea în cinema, din 22 noiembrie, când ne-am bucura să vedem sălile la fel de pline.”, a declarat producătorul Tudor Giurgiu după eveniment.

Înainte de intrarea în sală, cei veniți la premiera de gală au fost întâmpinați de tineri îmbrăcați în haine de epocă și invitați să ia ziarul „Flacăra”, special realizat pentru eveniment. Spectatorii au avut șansa de a-și face poze chiar în decorul care marchează afișul oficial și un moment emoționant din film, au putut revizita prispa Moromeților și să plece acasă cu amintiri personalizate, inclusiv cărți poștale ilustrate cu imagini din film, semnate de actori.

Finalul filmului a accentuat emoțiile tuturor celor prezenți, fiind urmat de urcarea pe scenă a actorilor din rolurile principale Horațiu Mălăele, Alex Călin, Olimpia Melinte, Mara Bugarin, Iulian Postelnicu, Oana Pellea, Cuzin Toma, Conrad Mericoffer, Ioan Andrei Ionescu, Lucian Ifrim, Ana Ciontea, Ilinca Hărnuț, Daniel Achim, Emilian Marnea și Călin Stanciu Jr. și a realizatorilor Cristian Lolea (muzica), Dana Păpăruz (costume), Cristian Niculescu (scenografie), Sandra Potamian și Manuela Tudor (machiaj), Ioan Filip și Dan-Ștefan Rucăreanu (sunet), Vivi Drăgan Vasile (imagine), Tudor Giurgiu (producție), Oana Bujgoi Giurgiu (producție) și Stere Gulea (regie). Aceștia au fost chemați pe scenă, în aplauzele publicului, de prezentatorii galei, scriitorul Radu Paraschivescu și jurnalista Mirela Nagâț.

„Premiera din această seară m-a adus mai aproape de emoția teatrului. Să fiu din nou pe scenă este un vis ce aștepta de mult să prindă viață din nou, iar faptul că s-a petrecut în contextul lansării Moromeții 3, a fost pentru mine simbolic și intens. Faptul că această premieră de gală a avut loc la Teatrul Național București m-a emoționat profund, totul fiind accentuat de entuziasmul cu care oamenii au venit, ne-au întâmpinat și au trăit alături de noi momentul. Valurile de iubire și apreciere pe care le-am primit aseară au fost copleșitoare și sper să curgă în continuare și să ajungă în sălile de cinema și după 22 noiembrie.”, a declarat actrița Olimpia Melinte imediat după terminarea evenimentului.

Citește pe Antena3.ro Silviu Prigoană a fost înmormântat azi. Mesajul transmis de familia acestuia

Echipa filmului a pornit într-o caravană prin țară încă de la finalul lunii septembrie și a trecut deja prin 24 de orașe printre care Oradea, Brașov, Sibiu, Craiova, Râmnicu Vâlcea, Târgu Mureș, Ploiești, Câmpina, Sebeș, Reghin. Spectatorii de pretutindeni au primit pelicula cu entuziasm și aplauze, iar proiecțiile speciale au fost urmate de discuții cu regizorul, producătorii sau actorii prezenți. Turneul de promovare pornit de distribuitorul Transilvania Film și-a propus să ajungă în aproximativ 50 de orașe, organizându-se proiecții și în spații alternative de cinema astfel încât filmul să poată fi văzut de cât mai mulți spectatori.

„Caravana mi s-a părut o ideea extraordinară și mă bucur că distribuitorii și-au asumat acest efort imens. Să călătorești cu filmul acesta în atât de multe localități, unele fără cinematograf și, deci, fără șansa de a fi văzut altfel, cred că este cea mai potrivită inițiativă. Filmul acesta, care se adresează atât de multor generații, care este construit pe atât de multe straturi, fiecare din ele relevant în contextul global pe care-l trăim azi, chiar trebuie să ajungă în fața cât mai multor spectatori. Dialogul pe care l-am avut la finalul proiecțiilor cu oamenii mi-a reconfirmat câtă nevoie este de cinema și de puterea pe care acesta o are. Eu am trăit cel mai emoționant moment chiar în cadrul Caravanei - proiecția de la Racovița, comuna de lângă Sibiu în care au trăit și acum se odihnesc bunicii mei și în care am multe din amintirile copilăriei mele. Cu momentele acestea rămâi.”, a declarat Alex Călin.

Caravana Moromeții 3 continuă proiecțiile speciale prin țară

Următoarele proiecții speciale din cadrul Caravanei Moromeții 3 vor avea loc la Cluj (14 noiembrie, Cinema Florin Piersic), Mangalia (15 noiembrie, Casa de Cultură), Iași (15 noiembrie, Cinema Victoria - Sala Unirii), Tulcea (16 noiembrie, Teatrul Jean Bart), Piatra Neamț (16 noiembrie, Cinema Mon Amour), Brăila (20 noiembrie, Teatrul Maria Filotti), Focșani (21 noiembrie, Happy Cinema), Constanța (21 noiembrie, Centrul multifuncțional pentru tineret „Jean Constantin”), Târgu Ocna (22 noiembrie, Centrul Cultural „Ion Telianu”), Onești (22 noiembrie, Cinema Capitol), Sibiu (22 noiembrie, CineGold), Deva (26 noiembrie, Teatrul de Artă), Târgu Jiu (29 noiembrie, Cinema Sergiu Nicolaescu) și Drobeta-Turnu Severin (30 noiembrie, Palatul Culturii „Teodor Costescu”).

În București mai urmează câteva proiecții în prezența echipei și a actorilor, pe 18 noiembrie la Cinema City AFI Cotroceni, pe 19 noiembrie la Cineplexx Băneasa și Cinema Elvire Popesco, respectiv pe 23 noiembrie la Cinema Muzeul Țăranului. Programul complet și biletele proiecțiilor speciale sunt disponibile online: https://bit.ly/CaravanaM3

Din 22 noiembrie filmul intră în cinematografele din întreaga țară.

***

Distribuția Moromeții 3 îi aduce pe marile ecrane pe Alex Călin (Niculae Moromete), Horațiu Mălaele (Ilie Moromete), Olimpia Melinte, Mara Bugarin, Răzvan Vasilescu, Iulian Postelnicu, Cătălin Herlo, Dana Dogaru, Toma Cuzin, Ana Ciontea, Laurențiu Bănescu, Conrad Mericoffer, Ioan Andrei Ionescu, Andreea Bibiri, Ilinca Hărnuț, Dorina Chiriac, cu participarea extraordinară a Oanei Pellea. Scenariul și regia sunt semnate de Stere Gulea, iar Vivi Drăgan Vasile este directorul de imagine. De scenografie s-a ocupat Cristian Niculescu, în timp ce Dana Păpăruz este creatoarea costumelor. Montajul filmului poartă amprenta Alexandrei Gulea, sunetul a fost lucrat de Ioan Filip și Dan-Ștefan Rucăreanu, iar muzica filmului este creația lui Cristian Lolea. Producătorii filmului sunt Oana Bujgoi Giurgiu și Tudor Giurgiu.

***

Moromeții 3 este o producție Libra Films, distribuită de Transilvania Film.

Co-finanțatori: Centrul Național al Cinematografiei, Cinema City, Vodafone, Inspire Cinema, Catena, PPC, Cineplexx, Superbet, Movieplex, Ursus, Henkel, Happy Cinema, Hollywood Multiplex, Fundația Fan Courier, Regina Maria

Parteneri campanie lansare film: Raiffeisen Bank, PPC, Aqua Carpatica, Veolia România, Hidroelectrica, Lidl

Partener de mobilitate: Black Cab

Recomandat de: Europa FM

Parteneri media: Radio România Cultural, Adevărul de Weekend, Observator Cultural, Zile și Nopți, Revista BIZ, Haute Culture, Revista FILM, IQAds, Ziarul Metropolis, LiterNet, HAPP.ro, Cinefan, MovieNews

Partener de monitorizare: mediaTRUST

››› Vezi galeria foto ‹‹‹