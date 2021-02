Au început înscrierile la Astra Film Festival 2021

La Sibiu se pregătește o nouă ediție a celui mai important festival de film documentar din Europa Centrală și de Est. Până în data de 15 aprilie, regizorii și producătorii de film documentar din toată lumea își pot înscrie producțiile realizate în anii 2020 și 2021. Programul oficial al festivalului va cuprinde trei secțiuni competiționale și o serie de secțiuni curatoriale și programe tematice.

Festivalul se va desfășura în două etape. În perioada 27 august -12 septembrie, Astra Film va avea loc în aer liber (27 august-5 septembrie) – cu proiecții de filme și evenimente în aer liber, în spații inedite, și online (6-12 septembrie) – cu proiecții de filme, evenimente și programul dedicat industriei filmului documentar). În perioada 11-16 octombrie va avea loc Astra Film Junior – program de inițiere în filmul documentar dezvoltat pentru publicul tânăr și foarte tânăr. Organizatorii spun că, în funcție de reglementările COVID-19 care vor fi în vigoare în perioada preconizată, programul anunțat poate suferi modificări.

Înființat în 1993, Festivalul Astra Film a devenit una dintre platformele principale ale documentarului din România și din Europa și este în căutare permanentă de filme documentare cu o prezență puternică a perspectivei regizorului, atât în formă, cât și în conținut. Specialiștii și publicul AFF apreciază în mod deosebit calitățile cinematografice, onestitatea, curajul de a aborda teme dificile, originalitatea și creativitatea.

„Ediția din 2021 va continua să exploreze noul climat în care se desfășoară evenimentele culturale, așa cum am făcut-o anul trecut, când, practic, am reinventat festivalul și am găsit modalități inedite de a ajunge la publicul nostru fidel și de a atrage public nou. Așa au fost, de exemplu, proiecțiile pe un ecran amplasat între mori de vânt, vizionate din bărci plutind pe lac, în mijlocul miraculosului Muzeu Astra. În acest an, vom veni cu noi surprize, într-o ediție care se va desfășura în aer liber și online, plus mult așteptatul eveniment Astra Film Junior, pe care vom fi fericiți să îl reluăm”, a declarat regizorul Dumitru Budrala, directorul Astra Film Festival.

Trei secțiuni competiționale

AFF2021 va avea trei secțiuni competiționale: „Voci emergente ale documentarului”, „Europa centrală & de est” și secțiunea „România”, astfel:

Voci emergente ale documentarului . Sunt eligibile documentare de lungmetraj (cu durata de peste 50 de minute), care au fost finalizate după data de 1 ianuarie 2020 și sunt semnate de autori aflați la primul, al doilea sau cel mult al treilea film.

. Sunt eligibile documentare de lungmetraj (cu durata de peste 50 de minute), care au fost finalizate după data de 1 ianuarie 2020 și sunt semnate de autori aflați la primul, al doilea sau cel mult al treilea film. Europa centrală & de est . La această secțiune sunt eligibile documentare de lungmetraj (peste 50 min) finalizate după 1 ianuarie 2020, care abordează problematici specifice blocului ex-comunist.

. La această secțiune sunt eligibile documentare de lungmetraj (peste 50 min) finalizate după 1 ianuarie 2020, care abordează problematici specifice blocului ex-comunist. România. Sunt eligibile documentare finalizate după 1 ianuarie 2020, produse sau coproduse în România sau documentare care abordează problematici specifice României, indiferent de durata acestora.

Pe lângă secțiunile competiționale, programul oficial cuprinde o serie de selecții curatoriale, secțiuni tematice și programe speciale. Înscrierea filmelor se poate face începând de astăzi și până în data de 15 aprilie. Regulamentul complet poate fi consultat aici: https://2021.astrafilm.ro/

Juriile internaționale care vor decide premiile secțiunilor competiționale reunesc specialiști și profesioniști respectați ai lumii cinematografice și academice internaționale. Se vor acorda trei premii: Premiul „Voci emergente ale documentarului”, Premiul pentru Cel mai bun documentar al secțiunii Europa Centrală & de Est și Premiul Cel mai bun documentar al secțiunii „România”.

Selecția oficială va fi publicată pe site-ul Festivalului (www.astrafilm.ro), iar autorii filmelor selectate vor fi invitați să participe la festival pentru discuții cu publicul și alte evenimente legate de filmele din selecția oficială.