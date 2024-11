„Documentar de format mare: România” – secțiune-retrospectivă la Festivalul Internațional de Film Watch Docs

Festivalul Watch Docs se desfășoară la Varșovia, în perioada 22 noiembrie-1 decembrie, în cinematografele Muranów, Kinomuzeum, Kinoteka și online, pe platforma mojekino.pl.

Programul românesc de la Watch Docs este inclus în Sezonul Cultural România-Polonia 2024-2025.

Grupajul de documentare românești rememorează câteva producții de arhivă, dar prezintă în premieră poloneză și o nouă creație a lui Radu Jude, unul dintre cei mai apreciați cineaști contemporani în Polonia.

Cel mai vechi film al retrospectivei este documentarul avangardist Cum circulăm? din 1963, în regia lui Slavomir Popovici, parte dintr-un grupaj al celor mai interesante scurtmetraje produse de Studiourile Sahia din București, intitulat „Fuga de cenzură. Documentarul românesc din epoca dictaturii” și prezentat cu colaborarea Adinei Brădeanu, curatoarea programului SAHIA VINTAGE, Asociației ONE WORLD ROMANIA, cu sprijinul DACIN SARA. Grupajul mai cuprinde peliculele Stuf, r. Titus Mesaros (1966), Să treacă vara, r. Florica Holban (1972), Iarna unor pierde-vară, r. Iancu Moscu (1974), Va veni o zi, r. Copel Moscu (1985), Oameni care povestesc, r. Ovidiu Bose Paștină (1983).

Cel mai nou film al secțiunii „Documentar de format mare: România” este Opt ilustrate din lumea ideală, de Radu Jude, care a avut premiera în acest an la Locarno. Regizorul analizează ironic anii '90 și perioada de tranziție românească post-comunistă, povestindu-le prin... reclame de televiziune. Retrospectiva va fi o ocazie de a readuce în atenție și unul dintre filmele mai vechi ale lui Jude, Țara moartă.

Al doilea film al vremurilor marilor transformări este legendarul documentar În afara prezentului, care prezintă povestea incredibilă a ultimului cosmonaut sovietic. Serghei Krikalev a rămas blocat în spațiu mai bine de un an, deoarece țara care l-a trimis pe orbită a încetat între timp să mai existe. Autorul acestui film extraordinar este Andrei Ujică – unul dintre decanii documentarului românesc și maestru al folosirii materialelor de arhivă.

Programul este completat de Nu te supăra, dar..., care prezintă realitatea stagnantă a unui spital de psihiatrie. Regizoarea filmului, Adina Pintilie, va continua într-un fel tema începută în acest film în aclamatul Touch Me Not din 2018, una dintre cele mai mediatizate producții ale acelui an, câștigătoare a Ursului de Aur la Festivalul de la Berlin.

WATCH DOCS este unul dintre cele mai mari două evenimente cinematografice din lume dedicate drepturilor omului, prezentând creații documentare în care angajamentul față de drepturile individuale este combinat cu arta cinematografică.

În fiecare an, în cadrul manifestării sunt proiectate peste cincizeci de filme de talie mondială. Festivalul internațional de la Varșovia, urmat de festivalul itinerant în peste treizeci de localități poloneze și proiecțiile în format online sunt vizionate de peste o sută de mii de spectatori în fiecare an. WATCH DOCS este cel mai vechi festival de film documentar din Varșovia – prima ediție a evenimentului a avut loc în anul 2001.

