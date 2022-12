„Avatar: The Way of Water” se apropie de 900 de milioane de dolari la nivel global

Scăderea vânzărilor de bilete este obișnuită pentru titlurile de mare succes, majoritatea înregistrând o scădere de 50% până la 70%. Această evoluție, cunoscută sub numele de scăderea din a doua săptămână, este adesea folosită ca un indicator pentru a determina dacă un film va avea longevitate în box office.

Se așteaptă ca filmele care scad cu mai puțin de 50% să aibă un parcurs solid și de lungă durată, în timp ce cele care depășesc 70% vor continua să vadă cum vânzările de bilete continuă să scadă.

"Scăderea din al doilea weekend pentru „Avatar: The Way of Water" îl plasează exact în zona în care trebuie să se afle, deoarece această performanță va da tonul pentru călătoria continuă a filmului în box office", a declarat Paul Dergarabedian, analist senior de media la Comscore.

Analiștii de box office au remarcat că vremea rece de iarnă și furtunile din timpul weekend-ului de Crăciun au dus probabil la scăderea vânzărilor de bilete pe plan intern.

În plus, vânzările internaționale de bilete continuă să meargă nine. Scăderea din a doua săptămână pentru piețele din afara Statelor Unite și Canadei a fost de 43,9%. "The Way of Water" a generat 855 de milioane de dolari în vânzări de bilete la nivel mondial de la lansarea din 16 decembrie - 254 de milioane de dolari pe plan intern și 601 milioane de dolari de pe piețele internaționale. În prezent, este al cincilea film cu cele mai mari încasări lansat în 2022.

"Top Gun: Maverick" este liderul actual, cu 1,48 miliarde de dolari la nivel mondial, urmat de "Jurassic World: Dominion" (1 miliard de dolari), "Doctor Strange in the Multiverse of Madness" (952 milioane de dolari) și "Minions: The Rise of Gru" (939 milioane de dolari).

Încasările "The Way of Water" se ridică la mai puțin de jumătate din ceea ce Cameron a spus că filmul trebuie să genereze pentru a fi considerat profitabil.

Următorul mare blockbuster - "Ant-Man and the Wasp: Quantumania", de la Disney și Marvel ajunge în cinematografe abia pe 17 februarie, ceea ce îi lasă lui "The Way of Water" o lungă perioadă de timp la box office fără concurență puternică.