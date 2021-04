BAFTA 2021: road-trip-ul american Nomadland triumfă 

Cea de-a 74-a ediție a Premiilor BAFTA s-a desfășurat fără public, la Royal Albert Hall din Londra, și a fost prezentată de Dermot O’Leary și Edith Bowman. Filmul Nomadland, al lui Chloé Zhao, a plecat acasă cu patru trofee, fiind marele câștigător al serii.

Chloé Zhao devine a doua regizoare premiată la Bafta

Mai puțin de două ore a durat ceremonia, marcată fiind de umor britanic și eficiență. Cu artiștii nominalizați, în transmisie live, de pe canapele lor de acasă, și cei ce anunțau premiile, singuri, pe scena londoneză de la Royal Albert Hall.

O ediție mai puțin revoluționară decât ne-am fi așteptat, Gala Premiilor Bafta au confirmat statutul de favorită la Oscar a poveștii rătăcitoare a lui Chloé Zhao, Nomadland, iar regizoarei americane - care a făcut marele slam în ultimele minute ale galei, câștigând statuetele pentru Cel mai bun film, Cel mai bun regizor (regizoare), Cea mai bună actriță: extraordinara Frances McDormand... - i-a întărit statutul de favorită a sezonului de premiere ce va urma. The Father/Tatăl lui Florian Zeller și thrillerul feminist Promising Young Woman au fost, și ele, apreciate.

Frances McDormand în Nomadland

Gala Premiilor Bafta de anul acesta a avut, de asemenea, un gând pentru Prințul Filip, Ducele de Edinburgh. Seara a început cu un tribut adus Ducelui, cel care fusese primul Președinte al Bafta, începând din 1959. Prințul Filip a plecat dintre noi vinerea aceasta, la vârsta de 99 de ani. „În numele BAFTA, ne exprimă profunda tristeţe la vestea dispariţiei prinţului Philip. Ducele a fost primul preşedinte al BAFTA. Susţinerea primită din partea prinţului Philip şi a majestăţii sale Regina de-a lungul acestor ani a făcut ca BAFTA să poată fi aici în 2021. Ducele de Edinburgh ocupă un loc foarte special în istoria BAFTA şi i se va simţi lipsa. Gândurile noastre se îndreaptă către familia acestuia”, a spus prezentatoarea de radio şi televiziune Clara Amfo, una dintre gazdele Ceremoniei de sâmbătă, găzduită virtual de de la Royal Albert Hall din Londra.

Viola Davis în Ma Rainey’s Black Bottom





Trebuie să menționăm faptul că premiile pentru realizări tehnice au fost acordate sâmbătă, triumful aparținându-i peliculei Ma Rainey’s Black Bottom. Cu Viola Davis în rolul principal, interpretând-o pe cântăreața de blues Ma Rainey, filmul a primit premiile pentru Cel mai bun design de costume și pentru Cel mai bun machiaj/cele mai bune coafuri. Printre alți câștigători se numără Mank, Rocks și Tenet.

Un spectacol desfășurat în realitate virtuală, susținut de fostul membru al One Direction, Liam Payne, a precedat monologul de deschidere al Galei, concis, cu trei jocuri de cuvinte, ce asemăna cinematografia ce a travesat acest an marcat de pandemie cu o navă de marfă blocată în nămol, în Canalul Suez. „În curând îl vom vedea pe James Bond și pe cel mai mare dușman al său: o dată de lansare fixă. Multe dintre filmele numite anul acesta au avut o rezonanță deosebită - cum ar fi Drunk, film care ne-a amintit cât de mult ne era dor de băutură la serviciu. În acest an, când nu am putut merge nicăieri, magia cinematografului ne-a plimbat peste tot”.

Lista câștigătorilor BAFTA 2021

Cel mai bun film: Nomadland (regia Chloe Zhao)

Cel mai bun film britanic: Promising Young Woman (regia Emerald Fennell)

Cel mai bun regizor: Chloe Zhao (Nomadland)

Cel mai bun actor în rol principal: Anthony Hopkins (The Father)

Cea mai bună actriţă în rol principal: Frances McDormand (Nomadland)

Cel mai bun actor în rol secundar: Daniel Kaluuya (Judas and the Black Messiah)

Cea mai bună actriţă în rol secundar: Yuh-Jung Youn (Minari)

Cel mai bun scenariu original: Promising Young Woman (Emerald Fennell)

Cel mai bun scenariu adaptat: The Father (Christopher Hampton, Florian Zeller)

Cel mai bun film străin: Another Round (Thomas Vinterberg)

Cel mai bun documentar (categorie la care a concurat și filmul colectiv, al lui Alexander Nanau): My Octopus Teacher (Pippa Ehrlich, James Reeda)

Cel mai bun lungmetraj animat: Soul (Pete Docter, Dana Murray)

Cel mai bun debut al unui regizor, scenarist sau producător britanic: His House (Remi Weekes)

Cea mai bună coloană sonoră: Soul (Jon Batiste, Trent Reznor, Atticus Ross)

Cea mai bună imagine: Nomadland (Joshua James Richards)

Cel mai bun montaj: Sound of Metal (Mikkel E.G. Nielsen)

Cea mai bună scenografie: Mank (Donald Graham Burt, Jan Pascale)

Cel mai bun design de costume: Ma Rainey’s Black Bottom (Ann Roth)

Cel mai bun machiaj/cele mai bune coafuri: Ma Rainey’s Black Bottom (Matiki Anoff, Larry M. Cherry, Sergio Lopez-Rivera, Mia Neal)

Cel mai bun sunet: Sound of Metal (Jaime Baksht, Nicolas Becker, Phillip Bladh, Carlos Cortés, Michelle Couttolenc)

Cele mai bune efecte vizuale: Tenet (Scott Fisher, Andrew Jackson, Andrew Lockley)

Cel mai bun scurtmetraj britanic de animaţie: The Owl and the Pussycat

Cel mai bun scurtmetraj britanic: The Present

Cea mai bună distribuţie: Rocks (Lucy Pardee)

Rising Star Award (trofeu votat de public): Bukky Bakray