BIFF prezintă filmele din competiție ale ediției aniversare XX. Toate filmele sunt premiate sau nominalizate la Cannes, Veneția și la alte festivaluri internaționale de anvergură

”Competiția celei de-a 20-a ediții a Festivalului Internațional de Film de la București va aduce filme ale unor cineaști care au reușit să uimească critica și juriile celor mai bune festivaluri cu debuturile lor. Un cinema plin de talent și originalitate care ajunge pentru prima dată în România, care în ciuda prestigiului internațional nu a avut până acum o fereastră în Capitala țării pentru a fi proiectat pe ecran mare”, declară Jose Cabrera, curatorul secțiunii COMPETIȚIE - BIFF 2024.

Filmele din competiția BIFF 2024:

VIET AND NAM

Este o dramă romantică vietnameză-filipineză din 2024, regizată de Minh Quy Truong. Nam și Viet se iubesc. Amândoi sunt mineri, lucrând la 1000 de metri sub pământ, unde pericolul pândește și întunericul predomină. Cărbunele le asigură traiul, dar poluează pământul și marea. Mare neagră. Cărbune negru. Cărbune ars. Cărbune ud. Cărbune prăfuit. Când Nam decide să părăsească țara prin intermediul unui agent care introduce ilegal oameni în containere de transport, aceasta provoacă o ruptură între dragostea sa pentru Viet și dorințele pentru propriul viitor.

Filmul a avut premiera mondială la secțiunea ”Un Certain Regard” a Festivalului de Film de la Cannes 2024, unde a fost nominalizat la secțiunile ”Un Certain Regard” și ”Queer Palm”. La Festivalul de Film de la Munchen a câștigat premiul ”Cine Rebels”, la Festivalul de la Sydney a fost nominalizat la ”Best Film” iar la Guanajuato International Film Festival (Mexic) a fost nominalizat la ”Best International Feature Film”.

September Says

Este un film dramă din 2024, coprodus la nivel internațional, scris și regizat de Ariane Labed, în debutul său regizoral. Se bazează pe romanul Surori de Daisy Johnson. Când September este suspendată de la școală, sora ei, July, începe să-și afirme propria independență. Tensiunea în familie crește în timpul vacanței în Irlanda, pe măsură ce o serie de întâlniri neobișnuite îi testează pe toți până la limită.

A avut premiera mondială la Festivalul de Film de la Cannes 2024 pe 21 mai 2024, în secțiunea ”Un Certain Regard”. A fost nominalizat la Cannes la secțiunile ”Un Certain Regard”, la London Film Festival la ”Sutherland Award”, la Sydney Film Festival la ”Best Film” și la ”New Horizons International Film Festival” (Polonia), la Marele Premiu.

Blue Sun Palace

Drama intimă în limba mandarină ”Blue Sun Palace ” (2024) a câștigat premiul French Touch din partea juriului Săptămânii Criticii de la Cannes, punând-o pe regizoarea-scriitoare chinezo-americană Constance Tsang ca un talent de urmărit după debutul ei în lungmetraj. Când tragedia lovește, se formează o legătură neașteptată între doi migranți din comunitatea chineză din Queens. Departe de casă, viețile lor se împletesc pe măsură ce își jelesc pierderile și caută conexiuni familiale. De asemenea, pelicula a mai fost nominalizată pentru premiul ”French Touch” din partea juriului Săptămânii Criticii și pentru ”Golden Camera” la Cannes și pentru Marele Premiu la ”New Horizons International Film Festival” (Polonia).

Good One

Good One este un film dramă american din 2024, scris, regizat și produs de India Donaldson în debutul său regizoral. În timpul unei excursii de weekend cu rucsacul în spate, în Catskills, Sam, în vârstă de 17 ani, gestionează ciocnirea egourilor dintre tatăl ei și cel mai vechi prieten al acestuia. Filmul a avut premiera mondială la Festivalul de Film Sundance din 2024 pe 21 ianuarie 2024 și a fost lansat pe 9 august 2024 de Metrograph Pictures. A câștigat Marele Premiu al Juriului la Festivalul de Film Independent de la Boston pentru cea mai bună caracteristică narativă și Premiul Juriului Festivalului de Film Champs-Élysées la secțiunea lungi metraje americane. De asemenea, pelicula are nominalizări la festivalurile de film Cannes, Melbourne, Sundance (Utah, SUA) și Pingyao (China).

Black Dog

”Black Dog” este un film chinezesc din 2024 regizat de Guan Hu și cu Eddie Peng în rol principal. Filmul a avut premiera mondială la cea de-a 77-a ediție a Festivalului de Film de la Cannes pe 18 mai 2024, unde a câștigat premiul Un Certain Regard. Eliberat din închisoare, Lang se întoarce în orașul său natal din nord-vestul Chinei. Ca parte a unei patrule de hingheri însărcinată cu eliminarea câinilor vagabonzi înainte de Jocurile Olimpice din 2008, el se împrietenește cu un câine negru vagabond. Cele două suflete singuratice pornesc împreună într-o nouă călătorie. De asemenea, pelicula a fost premiată la Festivalul de Film Ierusalim (cel mai bun film internațional) și la Weibo Awards Ceremony din China (tehnicianul anului, cel mai popular film și cel mai bun director de film), fiind nominalizată și la alte categorii.

ANUL NOU CARE N-A FOST (The New Year That Never Came)

Filmul regizat de Bogdan Mureșanu surprinde momentele dramatice și tensionate din preajma Revoluției din 1989, explorând teme precum libertatea, iubirea și speranța într-o societate dominată de frică și incertitudine. Pelicula, o tragicomedie emoționantă, se bucură de recunoaștere internațională după ce a câștigat patru premii importante la Bienala de la Veneția: Cel mai bun film din secțiunea Orizzonti și Premiul FIPRESCI pentru cel mai bun film din secțiunea Orizzonti și secțiunile paralele. De asemenea, scenaristul și regizorul Bogdan Mureșanu a fost recompensat cu Premiul Bisato d’Oro 2024 pentru cel mai bun scenariu din partea criticilor independenți. În plus, imaginea filmului, semnată de directoarea de imagine Boróka Biró, a primit o mențiune specială în cadrul Authors under 40 Award „Valentina Pedicini”. Filmul, produs de Ada Solomon, va fi distribuit în România de Forum Film.

ARMAND

Este un film dramă din 2024 scris și regizat de regizorul norvegian Halfdan Ullmann Tøndel, în debutul său în regie. Armand, un băiat de 6 ani, este acuzat că a depășit limitele față de cel mai bun prieten al său la școala primară. Pelicula a fost premiată la Festivalul de la Cannes la secțiunea ”Camera d’ Or” și a fost nominalizată la același eveniment la secțiunea ”Un Certain Regard”.

STRANGER EYES

Stranger Eyes este un film thriller misterios, coproducție internațională din 2024 regizată de Siew Hua Yeo. Un bărbat își caută obsesiv fiica dispărută după ce primește videoclipuri tulburătoare care declanșează o confruntare înfiorătoare cu voyeurul. Filmul a avut premiera în competiția oficială a celui de-al 81-lea Festival Internațional de Film de la Veneția, devenind primul film din Singapore care a concurat pentru ”Leul de Aur”.

LA HOJARASCA/THE UNDERGROWTH

Un film hibrid între documentar și ficțiune, cu elemente de suspans și mister, în care joacă familia reală a regizoarei Macu Machín: cele două mătuși și mama ei. Trei surori care locuiesc în Insulele Canare își găsesc rutinele transformate de un sentiment de magie și meditație. Fiecare soră face față în felul ei, fără un susținător financiar, exprimându-se prin corpul lor, amestecând realismul și fantezia. Pelicula a obținut șase premii în acest an, la festivalurile de film de la Guadalajara (cel mai bun regizor la secțiunea ibero-americană), Malaga (cel mai bun film spaniol și cel mai bun regizor), Lessinia (cel mai bun lungmetraj), Madrid Documenta (cel mai bun film național) și la festivalul internațional de film documentar MiradasDoc (cel mai bun film). De asemenea, filmul a fost nominalizat la festivalul de la Berlin, la secțiunea de film documentar.

Președintele onorific al ediției aniversare BIFF XX este criticul de film Irina-Margareta Nistor, iar membrii Juriului internațional BIFF 2024 sunt: regizorul și scenaristul canadian Philippe Lesage, președintele Juriului BIFF din acest an, Paul Cozighian, regizor și jurnalist independent franco-român, actrița Ana Ularu, regizorul, scenaristul și actorul Valeriu Andriuță și producătoarea de film lituaniană Marija Razgutė.

La Gala de Închidere Panorama care va avea loc la Cinema Muzeul Țăranului, pe 29 septembrie 2024, începând cu orele 19.30, vom afla care sunt filmele premiate din cadrul secțiunii Competiția.

BIFF rămâne un punct de reper în peisajul cinematografic, fiind singura competiție internațională dedicată filmelor de lungmetraj din Capitală iar filmele sunt premiere naționale, mai puțin cele din secțiunea autori români.

Filmele care vor purta amprenta BIFF 2024 vor rula anul acesta în patru locații: Cinema Muzeul Țăranului, Cinema Union, CREART - Grădina cu filme și Cinemateca Eforie.

BIFF este singurul festival de film internațional din București care are secțiunea de documentar și film istoric pentru a onora Centenarul Regele Mihai din 2021, la 100 ani de la naștere, inițiată de către Dan Drăghicescu. Sectiunea de film istoric este prezentată de Regina Maria Dental Clinics.