Brendan Fraser nu va participa la Globurile de Aur. Actorul protestează pentru că a fost atins pe fund de președintele galei

În urma verificării acestor acuzații, s-a constatat că Berk într-adevăr „l-a atins în mod necorespunzător” pe Fraser, dar că „a fost o glumă și nu un avans sexual”.

Întrebat într-un nou interviu acordat GQ dacă va merge la Globurile de Aur de anul viitor, Fraser a răspuns: „Am o istorie cu Asociația Presei Străine de la Hollywood și nu îi respect. Nu, nu voi participa. Iar mama nu a crescut un ipocrit. Poți să spui multe lucruri desre mine, dar nu asta".

Incidentul din 2003 s-a petrecut la un eveniment la Hotelul Beverly Hills, despre care actorul a declarat:

„M-am simțit rău. M-am simțit ca un copil mic. Am simțit că am un nod în gât. Am crezut că o să plâng”.

Potrivit BBC, vedeta, cunoscută din filmele The Mummy, este printre favoriți pentru rolul său din filmul The Whale.

Fraser a primit recenzii strălucitoare pentru The Whale, în care joacă rolul unui profesor de literatură cu obezitate morbidă, iar mulți critici de film consideră că are șanse la premiul Oscar.

