Bucharest International Dance Film Festival - filme de dans, ateliere, filme VR și live video mapping între 1-5 septembrie la București

Scurtmetraje electrizante, filme documentare fabuloase, experiențe VR imersive, live video mapping, ateliere intensive și conferințe cu specialiști din domeniu, reunite sub tema Potential Worlds, fac parte din programului celei de-a șaptea ediții BIDFF - Bucharest International Dance Film Festival , care va avea loc în perioada 1-5 septembrie, în șapte locații din București.

Documentarul „Ailey” (r. Jamila Wignot), care spune fascinanta poveste a celebrului dansator, regizor, coregraf și activist american Alvin Ailey, va deschide ediția din acest an a BIDFF, miercuri, 1 septembrie, de la 20:30, la Cinema Elvire Popesco.

Alte trei documentare, puternice și captivante, despre deschizători de drumuri și evenimente artistice memorabile vor fi prezentate în cadrul BIDFF: „Sisters with Transistors” (r. Lisa Rovner), despre pionierele din industria muzicii electronice și sexismul care le-a răpit de lauri, „512 Hours” (r. Adina Istrate, Giannina La Salvia), care are în centru faimoasa expoziție-experiment a Marinei Abramović din vara anului 2014, și „Summer of Soul”, aclamatul debut în regie al muzicianului Ahmir „Questlove” Thompson, câștigător a două premii la Sundance 2021, care prezintă povestea nespusă a Harlem Cultural Festival, evenimentul istoric de proporții care a sărbătorit moștenirea, cultura și moda afro-americană în vara lui 1969.

34 de filme din 21 de țări se regăsesc în cele două competiții, națională și internațională, pentru care BIDFF oferă premii în valoare de 1500 de euro pentru Cel mai bun film românesc și Cel mai bun film internațional. Din juriul BIDFF 2021 fac parte: Marlene Millar, una dintre cele mai renumite creatoare de film de dans din Canada, Saddo, artist, ilustrator și muralist român și Bogdan Theodor Olteanu, regizor român de film și teatru.

Accesul la filmele din Competiția Internațională se realizează pe bază de bilete, achiziționate de pe platforma Eventbook. La Competiția Românească accesul publicului este gratuit.

„Cosmogony”, un inedit performance digital live , în care dansatori virtuali apar prin video mapping pe fațada Teatrului Odeon din București, va putea fi văzut pe 4 septembrie, de la ora 21.00 (acces gratuit). Inovativul spectacol al companiei de dans elvețiene Cie Gilles Jobin folosește tehnologia de captare a mișcării în timp real pe care compania a dezvoltat-o, iar dansatorii își conectează avatarurile în spațiile 3D de pe ecrane pentru a compune cosmogonia unei lumi virtuale în suspensie. Cie Gilles Jobin, compania de dans condusă de Gilles Jobin, dansator, coregraf și regizor, este renumită pentru realizarea de proiecte în realitate virtuală (VR), realitate augmentată (AR) și realitate mixtă (XR).



BIDFF VR ‘21 , un alt eveniment inedit din cadrul BIDFF, susținut de Conceptual Lab, va avea loc între 3-5 septembrie la /SAC @ MALMAISON. O selecție de 9 lucrări cinematografice ale unor artiști consacrați și premiați vor compune un caleidoscop de lumi potențiale, în care spectatorii vor călători în mijlocul triburilor din Kenya și al pădurilor amazoniene, în inima Indiei contemporane, pe alte planete și în realități paralele.

Despre inovație și provocări se vorbește și în cele șase scurtmetraje avangardiste japoneze care alternează între film și digital, tradiție și modern, palpabil și abstract. Acestea se vor putea vedea duminică, 5 septembrie, de la ora 21:00, la MARe/Muzeul de Artă Recentă.

Două evenimente adresate industriei de film și dans și deschise publicului - Immersive Storytelling Lectures - vor avea loc la Mare/Muzeul De Artă Recentă. Creatori de film de dans renumiți precum Gilles Jobin și Weronika Lewandowska vor susține conferințe intensive și imersive prin care să contribuie la dezvoltarea profesională a industriei creative locale. Astfel, pe 3 septembrie, de la ora 17:00, la MARe/Muzeul de Artă Recentă, are loc întâlnirea cu dansatorul, coregraful și regizorul elvețian Gilles Jobin, iar pe 4 septembrie, de la ora 16:00, prezentarea susținută de Weronika Lewandowska (regizoare, scriitoare și producătoare executivă „VR Nightsss”, doctor în studii culturale).