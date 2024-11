Predoiu: România este un furnizor de siguranţă în Europa şi intrarea României în Schengen va consolida acest spaţiu

"Era foarte important pentru noi toţi ca această întâlnire să rezulte într-un acord şi să fie un succes pe calea noastră către lărgirea Spaţiului Schengen cu graniţele terestre ale României şi Bulgariei. Şi după discuţii substanţiale, aşa cum a spus şi colegul şi prietenul Sandor Pinter, am ajuns la un acord. Întâlnirea este un succes", a spus Predoiu.



Predoiu a arătat că România a probat cu cifre că este un furnizor de securitate, iar munca depusă în acest sens s-a desfăşurat în cooperare cu Comisia Europeană, cu partenerii austrieci, maghiari, sârbi şi bulgari, prin programe bilaterale, investiţii pentru protejării frontierei.



"Am alocat multă energie pentru ridicarea acestui nivel de pregătire profesională şi consolidarea unei mentalităţi de responsabilitate faţă de siguranţa cetăţeanului român, faţă de siguranţa frontierelor româneşti şi, implicit, a celor europene. Acestea au fost elementele care ne-au consolidat încrederea, încredere pe care am construit-o pas cu pas, împreună cu domnul Gerhard Karner, începând de anul trecut, de la întâlnirea din 23 august de la Viena, pe care am construit-o împreună cu Sandor Pinter, cu ministrul Atanas Ilkov, cu predecesorul său, Kalin Stoianov, evident cu doamna Johansson, cu toţi colegii din Europa", a mai declarat Predoiu.



El a precizat că în cadrul întâlnirii de vineri a fost convenit un pachet de măsuri de consolidare a frontierelor, iar ţara noastră va contribui, alături de celelalte ţări, inclusiv Bulgaria, la contingentul comun de 100 de poliţişti de frontieră care vor fi dislocaţi pe graniţa turco-bulgară şi la celelalte măsuri de cooperare poliţienească.



"Cred că a fost o muncă bună pe care am depus-o şi le mulţumesc încă o dată colegilor şi prietenilor mei, domnii miniştri, doamnei comisar. Rămânem concentraţi mai departe pe munca noastră, şi cea din teren, şi cea din cancelariile diplomatice, rămânem în contact şi, aşa cum spunea colegul şi prietenul Gerhard Karner, a rămas de trecut un ultim pod. Dar, aş vrea să completez - astăzi, la Budapesta, am trecut un pod foarte important împreună şi cred că acest lucru reprezintă un obiectiv realizat pentru noi. Toţi ne-am dorit acest lucru", a afirmat ministrul român.