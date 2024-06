Cactus Hotel este câștigătorul celei de-a doua ediții a LYNX Festival

În perioada 4 – 9 iunie s-a desfășurat la Brașov cea de-a doua ediție LYNX Festival, singurul festival de fotografie și film documentar dedicat exclusiv naturii, de la noi din țară. Evenimentul a inclus în programul său 13 documentare lansate în ultimul an și apreciate în festivalurile din întreaga lume, inclusiv premiera Wild Transylvania, a cărei producție fusese anunțată chiar la festival, în cadrul ediției anterioare, de regizorul și producătorul John Murray. Pe lângă filme, programul a inclus și 5 expoziții de fotografie de natură, 3 masterclass-uri cu invitați speciali internaționali (Morten Hilmer, John Murray) și locali (Cosmin Dumitrache, Daniel Mîrlea și László Potozky), o serie variată de activități educaționale pentru copii, precum și numeroase întâlniri și dezbateri cu specialiști din cadrul mai multor ONG-uri de mediu la finalul fiecărei proiecții.

Peste 2.000 de spectatori au participat la proiecțiile documentarelor de la Cinema Astra și Cinema City, toate fiind sold-out cu câteva zile înainte de începerea festivalului. Biletele gratuite au putut fi rezervate online, pentru a permite tuturor accesul la documentarele despre natură și dezbaterile organizate în jurul subiectelor importante puse în prim-plan de acestea. Organizatorii au promovat în cadrul campaniei de comunicare un comportament responsabil din partea spectatorilor, încurajându-i să anunțe dacă nu vor ajunge la proiecțiile la care și-au rezervat loc. Toate rezervările neonorate sau anulate au fost făcute disponibile publicului venit direct la cinema, astfel că sălile au fost mereu pline.

Printre invitații cu care spectatorii au putut discuta direct s-au numărat specialiști din cadrul ONG-urilor sau fundațiilor de mediu precum Barbara și Christoph Promberger (directorii Fundației Conservation Carpathia), Camelia Ionescu (coordonatorul programului de ape al WWF România), Mihai Pop (membru în IUCN Bear Specialist Group), Bogdan Papuc (directorul executiv al Asociației de Ecoturism din România), Teodora Sin (Responsabil conservare și ecolog în cadrul ACDB), Adrian Aldea și Liviu Ungureanu (specialiști ai Fundației Conservation Carpathia pe castor și zimbru), dar și regizorii de film documentar Zoltan Török, John Murray și Michael Schlamberger.

„Festivaluri ca LYNX sunt o minune care, exact ca o minune a naturii, trebuie protejată. Evenimente ca acesta conectează realizatorii de film de natură din mai multe părți ale lumii, care au șansa să discute între ei despre filmele lor și uneori să gândească împreună noi proiecte sau abordări. Dar, cel mai important, expun publicul larg la acest gen de filme și le arată natura așa cum poate nu au avut oportunitatea vreodată să o vadă. Am observat că la LYNX au fost prezenți foarte mulți tineri, mulți copii, care au avut șansa să ne pună întrebări - aceste sesiuni de Q&A după fiecare proiecție sunt incredibil de utile pentru toți cei implicați. Am fost impresionat de întrebările extrem de inteligente pe care copiii le-au ridicat la fileu, mi-a dat speranță că ceea ce facem are impact pentru noua generație.”, a declarat Michael Schlamberger după premiera The Raven’s Tale / Povestea corbului.

Pe durata celor 6 zile de festival, spectatorii au putut vota documentarele preferate, iar în cadrul Galei de Închidere din 8 iunie, Cactus Hotel a fost laureat cu Premiul Publicului. Regizat de Yann Sochaczewski, în doar 50 de minute de povești construite în jurul unui cactus Saguaro, filmul a reușit să impresioneze audiența de toate vârstele. Trofeul a fost înmânat de Delia Cioc, Corporate Communication Division Garanti BBVA.

Tot în cadrul Galei de Închidere, cea de-a 15-a ediție a Concursului Internațional de Fotografie Milvus, cel mai important concurs de fotografie de natură din România, și-a desemnat câștigătorii. Marele Premiu a fost acordat lucrării intitulate „Silhouette”, a fotografului Ervin Horesnyík din Slovacia, o imagine care a impresionat juriul prin simplitate și sensibilitate. Prezent la festival, Ervin a mulțumit organizatorilor pentru șansa de a primi această distincție și a povestit celor prezenți la gală despre prima sa participare în concurs, în urmă cu câțiva ani, când a primit Premiul Publicului și a crezut că nu poate fi mai bine de atât: „Dar când am fost informat că anul acesta imaginea trimisă de mine primește marele premiu, aproape că nu mi s-a părut real. Este o uriașă onoare și fericire pe care o simt și o bucurie deosebită că fotografia mea din lumea montană, care îmi este atât de dragă, a primit acest premiu.”.

Trofeul i-a fost înmânat lui Ervin chiar de către Morten Hilmer, unul dintre cei mai cunoscuți fotografi de natură din Europa și printre cei mai așteptați invitați speciali ai ediției de anul acesta. În urmă cu doar o zi el a susținut masterclass-ul „Chasing my Lost Spirit” (powered by Nikon), descoperind foarte multe detalii din culisele carierei sale și având o abordare foarte onestă și personală în dialogul cu fotografii prezenți. „Fotografia are rolul de a aduce frumusețe în viețile oamenilor. Fotografia de natură aduce și conștientizare - atât pentru cel care o face, cât și pentru cel care o privește. Avem nevoie de natură, este în ADN-ul nostru, chiar dacă ritmul ultimelor decenii pare că i-a deconectat pe oameni de la ea. E nevoie să ne amintim că NOI suntem natură. Fiecare expoziție de fotografie de natură, fiecare proiecție de documentar de natură, fiecare eveniment care facilitează accesul la acest tip de conținut este, de fapt, o formă prin care aducem natura mai aproape de oameni, prin care le expunem frumusețea ei, în speranța că se vor îndrăgosti de ea. Pentru că nu poți iubi ceea ce nu cunoști. Și nu poți apăra ceea ce nu iubești.”, a spus Morten Hilmer.

Câștigătorii celorlalte categorii – Natură, Animale Sălbatice și Natura României - au fost Thomas Vijayan („Austfonna ice cap”), Fáth Ádám („Flowers of the drained lake”), Miguel José Ávalos González („Microcosm”), Willem Kruger („Ostrich two in dust”), Gianluca D'Amico („Chasing shadows: the thin pursuit”), Stanislao Basileo („The Fox”), Claudiu Mircea Bîrliba („Into the light”), Peter Levente („A foggy day”) și Radu Pătrașcu („Medusa”). Anul acesta a fost acordat și un premiu special, la categoria Junior, care a ajuns la Mara Cornelia Puiu pentru lucrarea intitulată „Barn owl from Livermere village in United Kingdom”. Premiul Publicului a rămas tot în România, lucrarea „A foggy day”, a fotografului Peter Levente, fiind laureată și cu această distincție.

Expoziția, care prezintă frumusețea naturii și a vieții sălbatice, mai poate fi vizitată până pe 28 iunie, în aer liber, în zona din fața Primăriei Brașov sau online pe https://photocontest.milvus.ro/gallery/2024/.

„Trăiesc un sentiment luminos de împlinire la finalul ediției a II-a a LYNX festival. Și sunt recunoscător pentru reacțiile publicului și feedback-ul invitaților, care au fost copleșitor de bune, pentru dedicarea echipei și voluntarilor, care au pus câte o părticică din ce aveau mai bun la temelia LYNX, pentru experiența catalizatoare a festivalului, care ne-a apropiat atât de natură cât și de noi înșine. Deși pare că mai e mult până în 2025, pregătirile și entuziasmul pentru ediția III deja au început! Pe curând!”, a declarat Matei Truța, directorul festivalului.

Ediția următoare se va desfășura în iunie 2025 și va include un program mai complex de proiecții, inclusiv în aer liber, precum și o diversificare a activităților legate de fotografie și producție de film documentar. Detaliile vor fi anunțate pe site-ul oficial și pe pagina de Facebook a festivalului.

***

Proiectul România Sălbatică a luat naștere în 2010, la inițiativa fotografului de natură Dan Dinu, iar printre proiectele realizate se numără cel mai amplu documentar despre natura României, lansat în 2021 și multi-premiat în festivaluri naționale și internaționale, numeroase proiecții speciale cu scop educativ, expoziții de fotografie organizate în România și străinătate, un album de fotografie unic tipărit în 9.000 de exemplare din care aproximativ 10% au fost donate pentru a sprijini educația, o aplicație mobilă cu peste 6.000 de utilizatori și o comunitate online interactivă de aproape 150.000 de utilizatori. Din 2022 inițiativa a luat forma unei Asociații, având ca scop conservarea naturii prin informarea și educarea oamenilor cu ajutorul fotografiei și filmului documentar.

FORONA (Organizația Fotografilor de Natură din România) a fost înființată în 2015 cu scopul de a dezvolta și promova domeniul fotografiei de natură și de a sprijini conservarea zonelor naturale prin implicarea membrilor în proiecte ce vizează arta fotografică și protecția mediului. Din asociație fac parte unii dintre cei mai cunoscuți și apreciați fotografi autohtoni, iar cei peste 130 de membri sunt implicați în diverse proiecte de conservare a naturii. Asociația a susținut până acum 5 expoziții naționale itinerante în aer liber.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹