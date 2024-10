Câștigătorii BIEFF.14 prezentați într-o retrospectivă specială la Timișoara, în perioada 11 – 13 octombrie

Ediția cu numărul 14 a BIEFF s-a bucurat de un număr în creștere de spectatori, înregistrând inclusiv proiecții sold out, urmate de sesiuni de Q&A între cineaști și public, printre care cele două proiecții ale filmului TWST / Things We Said Today, regizat de Andrei Ujică, 8 ilustrate din lumea ideală, în regia lui Radu Jude, Christian Ferencz Flatz şi montat de Cătălin Cristuţiu și It’s Not Me, cel mai recent film al francezului Leos Carax. În 2024, BIEFF a adus un număr record de filme de scurt și lungmetraj, prezentate în premieră națională, imediat după premierele internaționale la marile festivaluri de film din lume, festivalul bucurându-se de asemenea de un interes din ce în ce mai crescut al publicului pentru discuțiile programate în jurul filmelor din programul său.

Filmele câștigătoare ale ediției de anul acesta a festivalului se vor bucura de proiecții speciale la Timișoara în perioada 11-13 octombrie, în cadrul unei retrospective BIEFF concepută special pentru publicul local.

bluish, cel de-al doilea lungmetraj al duo-ului austriac Lilith Kraxner și Milena Czernovsky, a fost desemnat câștigătorul Marelui Premiu BIEFF 2024, în valoare de 20.000 de euro, constând în servicii de post-producție pentru următorul film, oferite de Avanpost.

„Libertatea, curajul și spiritul ludic cu care este folosit limbajul cinematografic în transmiterea unui sentiment de malaise post-pandemic al tinerilor adulți” a convins juriul Competiției Internaționale de Lungmetraj, alcătuit la această ediție din Tsveta Dobreva, directoarea Festivalului Internațional de Film Documentar de la Marsilia (FID Marseille), Christopher Small, coordonatorul editorial al Festivalului de Film de la Locarno, și Ana David, consultant al comitetului de selecție al Berlinale.

O mențiune specială a juriului a fost acordată filmului Cu Li Never Cries, filmul de debut al regizorului vietnamez Phạm Ngọc Lân.

În secțiunea dedicată scurtmetrajelor românești, juriul format din Aleksandra Lawska - curatoare independentă de origine poloneză specializată în lucrul cu filmul de scurtmetraj, Michel Rensen - coordonator de program al festivalului Go Short Nijmegen și Radu Pervolovici - director al Fundației Culturale META, a ales să decerneze premiul pentru cel mai bun scurtmetraj românesc filmului Lucky Girl Syndrome, semnat de Raya Al Souliman pentru “capacitatea sa de a se folosi de toate aspectele mediului cinematografic pentru a reda într-o manieră deopotrivă simplă și emfatică starea suspendată a personajului. Stilul vizual estetizat este dublat de un voice over voit impersonal care creează un amestec antitetic de stări emoționale reușind să stârnească emoții puternice spectatorilor.”

Premiul constă în 1000 de euro în cash și este oferit de BIEFF.

Juriul a acordat de asemenea o mențiune specială pentru concept vizual scurtmetrajului Surge of Transference a regizoarei Geo Barcan pentru “felul în care îmbină imagini de arhivă cu elemente vizuale contemporane, explorând ascensiunea internetului într-un format mixed-media exemplar, în care imaginile provenite din surse diverse adaugă noi straturi tematice, conectând creșterea internetului cu peisajul politico-social în schimbare din România.”

Premiul constă în servicii de post-producție în valoare de 1000 de euro oferite de LUNO.

Like A Sick Yellow, în regia Norikăi Sefa, a obținut premiul pentru cel mai bun scurtmetraj din Competiția Internaționala de Scurtmetraja a BIEFF. Juriul format din Morena Faverin - co-directoare artistică a Lago Film Festival, Azin Feizabadi - membru al comitetul de selecție al Berlinale Shorts, și Niels Putman – co-fondator și redactor al revistei Talking Shorts, director artistic al platformei Kortfilm.be și colaborator al Film Fest Gent și Fantoche Int’l Animation Film Festival a acordat acest premiu “în semn de recunoaștere a utilizării unice și inventive a imaginilor de arhivă pentru a examina rolurile tradiționale de gen ale femeilor, folosind repetiții structurate și imagini subtile, și pentru folosirea excepțională a sunetului narativ care oferă o lectură neașteptată a formatului de home video.”

Premiul pentru cea mai bună regie i-a revenit Nataliyei Ilchuk, autoarea scurtmetrajului The Seventh Shift, un film produs independent despre lupta unei femei din Ucraina de a-și păstra integritatea în ciuda presiunilor sociale, “pentru o descriere plină de tandrețe a unei persoane care trece adesea neobservată, dar care aici devine multiplă și universală, și pentru compoziția poveștii, a punerii în scenă și a conceptului vizual și sonor, care ne poartă într-o călătorie în buclă prin diferite locuri de muncă dintr-un oraș ucrainean.”

Premiul pentru cel mai bun concept vizual a fost acordat filmului Towards The Sun, Far From The Center, în regia lui Luciana Merino, pentru „abordarea sa vizuală inteligentă, care găsește poezia închisă sub imensitatea clocotitoare a unei metropole.”

Juriul a ales să ofere și două mențiuni speciale care au mers către filmele Razeh-Del, în regia cineastei de origine iraniană Maryam Tafakory, și UNDR, în regia artistului de origine palestiniană Kamal Aljafari.

BIEFF continuă la Timișoara, în perioada 11 – 13 octombrie

Festivalul Internațional de Film Experimental București – BIEFF a pregătit o surpriză pentru cinefilii timișoreni, care vor putea vedea, în premieră în orașul lor, o mini-retrospectivă a filmelor câștigătoare BIEFF.14, și nu numai, în perioada 11 – 13 octombrie, la Cinema Victoria din Timișoara.

Pe 11 octombrie, de la ora 18.30, timișorenii vor putea vedea scurtmetrajele câștigătoare de la BIEFF.14, iar de la ora 20.30, Marelui Premiu BIEFF 2024, bluish, în regia lui Lilith Kraxner și Milena Czernovsky.

Mini-retrospectiva va continua pe 12 și 13 octombrie cu un program dedicat scurtmetrajelor românești recente, dar și cu proiecții speciale parte din programul focus Machinima: Gamepad Filmmaking, care explorează influența esteticii și tehnicilor audio-vizuale derivate din universul jocurilor video asupra cinemaului contemporan.

Printre surprize se numără și lungmetrajul Grand Theft Hamlet, de Pinny Grylls & Sam Crane, și un double bill conceput ca un omagiu adus lui Andy Warhol, intitulat sugestiv Desktop Warhol, în cadrul căruia vor fi proiectate Sleep #2, în regia lui Radu Jude (prezentat în premieră internațională la Festivalul de film de la Locarno în 2024) și Empire, în regia lui Phil Solomon (2008-2012).

Proiecțiile vor fi urmate de sesiuni de discuții speciale cu Vladimir Nadein, unul dintre cei doi curatori specializați în cinema experimental și intersecția dintre cinema și noile medii digitale care au conceput programul special Machinima: Gamepad Filmmaking.

Programul complet al retrospectivei și biletele vor fi disponibile pe site-ul Cinema Victoria începând cu săptămâna aceasta.

