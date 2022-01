Ce filme vedem la cinema in 2022

Independența Film, casa de distribuţie care promovează în România de 25 de ani filme independente de referință, premiate sau prezentate la marile festivaluri de film, anunță titlurile care vor fi lansate în cinema în primăvara anului 2022: Trei etaje / Tre piani (r. Nanni Moretti), Cea mai rea fată din lume / The Worst Person in The World (r. Joachim Trier), Un erou / A Hero (r. Asghar Farhadi), Paris, arondismentul 13 / Paris, 13th District (r. Jacques Audidard) și Madres Paralelas (r. ​​Pedro Almodóvar).

Ianuarie

Trei etaje / Tre piani - nominalizat la Palme d'Or 2021, cel mai nou film al cineastului italian Nanni Moretti, ajunge pe marile ecrane din România din 7 ianuarie.

Trei etaje/ Tre piani urmărește viețile a trei familii care locuiesc în aceeași clădire și ale căror povești se intersectează într-un mod tulburător, cu urmări nefaste pentru toată lumea. În distribuția filmului se regăsesc nume sonore precum Margherita Buy (Mia Madre, r. Nanni Moretti), Alba Rohrwacher (Minuni / Le meraviglie, r. Alice Rohrwacher) sau Riccardo Scamarcio (Traducătorii / Les Traducteurs, r. Régis Roinsard), precum și debutanta Denise Tantucci sau chiar autorul filmului, Nanni Moretti.

Februarie

Cea mai rea fată din lume / The Worst Person in The World (r. Joachim Trier) - descris de publicația americană Variety drept „un studiu ironic și pătrunzător al anxietăților generației milenialilor”, filmul urmărește patru ani din viața lui Julie (Renate Reinsve), o tânără de 30 de ani care luptă pentru a-și face o carieră și încearcă să-și dea seama, cu luciditate, cine e cu adevărat, în timp ce trece prin două relații amoroase complicate. Pentru rolul din acest film, Renate Reinsve a câștigat premiul pentru cea mai bună actriță la Cannes 2021. Cea mai rea fată din lume / The Worst Person in The World va fi lansat în cinema pe 4 februarie.

Un erou / A Hero (r. Asghar Farhadi) este câștigătorul Grand Prix 2021, al doilea cel mai important premiu al festivalului de la Cannes, și spune povestea lui Rahim, care se află în închisoare pentru o datorie neplătită. În timpul unei permisii de două zile, acesta încearcă să-şi convingă creditorul să îşi retragă plângerea în schimbul returnării unei părţi din datorie, dar se confruntă cu o situație pe care nu şi-o imagina. Filmul reprezintă propunerea Iranului la Oscar, Farhadi fiind deja câștigător a două Oscaruri pentru film străin, și va avea premiera în cinematografe pe 25 februarie.

Martie

Paris, arondismentul 13 / Paris, 13th District - cunoscutul cineast francez Jacques Audidard a transformat și adaptat trei romane grafice, realizate de ilustratorul american Adrian Tomine, într-o poveste alb-negru despre patru personaje ale căror vieți se intersectează. Émilie o întâlneşte pe Camille care e atrasă de Nora, care îşi încrucişează drumul cu Amber. Trei fete şi un băiat - sunt prieteni, uneori iubiţi, de cele mai multe ori şi una şi alta. Filmul, “un soi de Jules et Jim cu un soundtrack synth-pop”, după cum îl descrie The Playlist, a primit la Cannes 2021 premiul pentru cea mai bună coloană sonoră. Premiera în cinema va avea loc pe 11 martie.

Aprilie

Madres paralelas - noul film al lui Pedro Almodóvar o are în rolul principal pe Penélope Cruz, câștigătoarea Cupei Volpi pentru cea mai bună actriță la Veneția 2021, unde filmul a fost prezentat în deschiderea festivalului.

Madres paralelas prezintă un trio de mame, interpretat de Penélope Cruz, Aitana Sánchez-Gijón și Milena Smit, și continuă una dintre temele principale ale filmelor lui Almodóvar, concentrându-se asupra mamelor imperfecte. Filmul va fi lansat în cinematografe pe 1 aprilie.

Printre titlurile pe care Independența Film urmează să le lanseze în cursul acestui an se mai regăsesc: L’Evénèment (r. Audrey Diwan), fimul care a câștigat marele premiu la Festivalul de Film de la Veneția și care o are în rolul principal pe actrița româno-franceză Anamaria Vartolomei; Illusions perdues (r. Xavier Giannoli), al cărui protagonist este Xavier Dolan; La croisade (r. Louis Garrel), un manifest pentru protejarea mediul înconjurător, prezentat la Cannes în secțiunea Cinema for the climate, cu Laetitia Casta în rolul principal; Cow, documentarul prezentat la Cannes 2021 și realizat de Andreea Arnold, regizoarea filmelor Fish Tank și American Honey; L'infiltré (r. Thierry de Peretti), film câștigător al premiului juriului pentru cea mai bună regie la festivalul de la San Sebastián 2021.