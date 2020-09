Ce șanse are România să ia un Oscar? American Independent Film Festival continuă cu un weekend intens cu filme pentru toate gusturile

Miercuri seara în cadrul American Independent Film Festival a avut loc discuția cu Ryan Werner, expert în promovarea filmelor în campaniile pentru premiile Golden Globes și Oscar. Ryan Werner a lucrat, printre altele, la Parasite, filmul premiat cu Oscarul pentru cel mai bun film anul acesta dar și la Atlantics, Honey Boy, Invisible Life, The King, The Lighthouse, Marriage Story, Martin Eden, Portretul unei femei în flăcări, Vitalena ori Waves, dar și la filme românești precum 4 luni, 3 săptămâni și 2 zile și Bacalaureat ale lui Cristian Mungiu, La Gomera, în regia lui Corneliu Porumboiu iar pentru ediția 2021 a premiilor Academiei Americane de Film lucrează pentru promovarea filmului românesc Colectiv, regizat de Alexander Nanau.

,,Anul acesta s-au făcut unele dintre cele mai radicale schimbări la categoria Cel mai bun film internațional / într-o limbă străină – întreaga Academie putând să voteze filmele ce vor intra pe lista scurtă de 10 titluri. Acestea sunt alese din circa 80 de filme selecționate de comitete naționale și trimise să reprezinte cinematografia țării respective. Tot pentru prima dată, toți membrii Academiei vor putea să vadă filmele prin streaming online, de acasă, însă votul membrilor va fi condiționat de vizionarea unui anumit număr minim de filme. Sunt niște schimbări bine venite și pentru că în ultimii ani, Academia Americană de Film a invitat în sânul ei mulți cineaști non-americani. O parte din aceste schimbări s-au produs în urma celui mai mare scandal la categoria filmelor într-o limbă străină care a avut loc în ultimii ani, atunci când, în 2008, 4 luni, 3 săptamâni și 2 zile nu a ajuns pe lista scurtă pentru Oscar, după ce câștigase aproape toate premiile posibile în acel an. A fost un semnal de alarmă în ceea ce privește procesul de votare, și de aici, încet, au început schimbările în selecția filmelor. Ca rezultat, multe filme străine puternice, personale, de artă, care înainte ar fi avut șanse mici să ajungă pe lista finală, cum a fost și cazul cu Bacalaureat, au ajuns grație acestor modificări pe lista scurtă iar Parasite a și câștigat Oscarul pentru cel mai bun film deși nu este vorbit în engleză.” [...]

Un buget de promovare adecvat, un distribuitor american puternic, o strategie si o echipă inovativă, implicată și capabilă să facă un lobby eficient constituie alți factori fără de care șansele pentru un Oscar rămân reduse, indiferent de calitatea filmului. „Cred că acum există o deschidere mai mare și sunt optimist în privința șanselor pentru un Oscar pentru România” – a concluzionat Ryan Werner.

Pentru ediția 2021 a Premiilor Oscar, România are șanse să fie reprezentată de cel puțin două filme documentare: Colectiv, în regia lui Alexander Nanu și Acasă, în regia lui Radu Ciorniciuc. Filmul de ficțiune care va reprezenta România la Premiile Oscar anul acesta va fi anunțat în jurul datei de 2 noiembrie 2020.

Weekend-ul continuă la AIFF cu alte conferințe, sesiuni de întrebări și răspunsuri, master-class-uri și filme care mai de care mai interesante. Cinefilii amatori de revelaţii şi de filme de autor sunt invitaţi să descopere unul dintre cei mai originali și mai creativi tineri cineaști ai momentului - Benth Zeitlin - grație unui Double Bill unic. Debutul său ameţitor, Beasts of the Southern Wild, a devenit povestea cinematografică a anului şi i-a adus Marele Premiu al Juriului la Sundance, Camera d'Or, pentru cel mai bun debut la Cannes și o nominalizare la Oscar. Un succes cu atât mai surprinzător, cu cât a fost făcut cu un buget minimal și cu actori neprofesioniști, în cea mai mare parte copii. Wendy, cel de-al doilea film al său, e o reinterpretare liberă, fantezistă, a basmului Peter Pan. „Amplasată la poalele unui vulcan caraibian activ, pelicula combină din nou ritmuri obsedante și copleșitoare ca să transpună perspectiva despre viață a unui copil.

Ultimul film al lui Kelly Reichardt (prezent în selecţia festivalurilor de la Telluride şi Berlin) e şi cel mai recent triumf de critică al acesteia. First Cow, o adaptare liberă după romanul The Half-Life scris de Jon Roymond, îi dă din nou ocazia să-şi îndrepte privirea răbdătoare asupra regiunii Pacific Northwest, de data aceasta evocând viaţa din secolul XIX. De la o premiză simplă, regizoarea construieşte o interogare tulburătoare asupra felului de viaţă american şi descrie ca nimeni alta ritmurile stranii ale vieţii cotidiene şi acalmia neliniştitoare a Americii rurale. Filmul va putea fi văzut la Cinema Muzeul Țăranului, pe 20 septembrie.

Refuzul de-a juca după regulile establisment-ului cultural l-a transformat pe recluzivul scriitor J.D Salinger, autorul lui The Cather in the Rye, în mit literar şi în cel mai influent autor din istoria cinematografiei americane, deşi (sau tocmai pentru că) a respins mereu rugăminţile Hollywood-ului de a-i ecraniza operele. Iar legenda continuă să crească: numai în ultimii 7 ani s-au făcut un documentar (Salinger) și două ficțiuni: Rebel in the Rye (2017) și My Salinger Year (2020). Pe cel din urmă (prezentat în deschiderea Festivalului de la Berlin din acest an) despre o tînără angajată în anii `50 de un teribil agent literar (Sigourney Weaver) ca să răspundă scrisorilor primite de la fanii scriitorului, îl puteți viziona duminică, 20 septembrie, de la ora 20.00, la Muzeul Național de Artă – Curtea de Onoare.

În The Last Vermeer (regia, Dan Friedkin, 2019, proiectat la festivalurile de la Toronto și Telluride, și în care îl regăsim pe Claes Bang (The Square), un soldat investighează un renumit artist olandez acuzat că ar fi colaborat cu naziștii. „Povestea odinioară faimoasă, acum aproape uitată, te captează imediat și-ți ține interesul viu, iar regia subtilă și inspirată a lui Friedkin nu face decât s-o ajute.” Variety

Atunci când legendarul compozitor de muzică de film, Ennio Morricone a murit, Quentin Tarantino a scris pe Twitter: „Regele e mort. Trăiască Regele”, adăugând și o fotografie cu amândoi pe platourile lui The Hateful Eight, peliculă care i-a adus lui Morricone Oscarul pentru cea mai bună coloană sonoră. Binemeritata distincție a venit la nouă ani după Oscarul pentru întreaga activitate acordat pentru „contribuția sa magnifică și complexă la arta muzicii de film.” La rândul său, AIFF omagiază un geniu cum puțini au fost, proiectând această legendară colaborare într-un loc ce predispune la nostalgii după vechiul cinema: Cinema Drive-in din Militari Shopping.

Sofia Coppola este, de asemenea, o regizoare faimoasă pentru coloanele sale sonore, dar și pentru felul în care folosește tăcerea, prin alegerea conștientă de-a lucra cu absența interacțiunii, a zgomotului sau a dialogului. Lost In Translation, un portret profund personal despre dragoste, relații și izolare amplasat pe canavaua incredibilă a orașului Tokyo, merită văzut și revăzut și vă îndemnăm să nu pierdeți proiecția de dumincă, ora 22:30, de la Cinema Muzeul Țăranului în aer liber.

Duminică, de la ora, 21:00, la Drive In Militari Shoping, puteţi urmări un excelent film de gangsteri care-i prilejuieşte lui Robert Pattison un rol de zile mari: Good Times, prezent în competiţia Festivalului de la Cannes. Un spărgător de bănci încearcă tot posibilul să-şi scoată fratele din închisoare, lansându-se într-o odisee de o noapte prin lumea subterană, sumbră şi periculoasă, a New York-ului. „Un omagiu la genul de thrillere tenebroase, cu personaje memorabile, aşa cum azi nu se mai fac.” Empire. „Un film pe cât de răvăşitor, pe atât de exaltant.” Wall Street Journal