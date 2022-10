Cea de-a X-a ediție a Dracula Film Festival și-a ales câștigătorii. Filmele din competiție se mai pot vedea online până pe 23 octombrie

În 2022, Dracula Film Festival a aniversat 10 ani de existență cu evenimente cinematografice unice, premiere europene, Q&A-uri cu autori ai filmelor, workshop-uri și expoziții. Festivalul a adus publicului și mai multe secțiuni competiționale, în care s-au înscris un număr record de aproape 3.000 de noi producţii cinematografice din aproape 100 de ţări: Dracula Trophy - premiul care se acordă pentru cel mai bun lungmetraj, Little Dracula și Vlădutz - premiile ce se acordă scurtmetrajelor internaționale și românești, iar Dracula Digital este secțiunea dedicată tinerilor amatori care realizează scurtmetraje cu telefonul mobil.

În competiția Dracula Digital au fost înscrise 21 de scurtmetraje pe site-ul www.draculadigital.ro, filme ce au fost votate de public dar și de un juriu de specialiști, format din actorul Eugen Neagu, actorul Ștefan Iancu și regizorul Florian Zapra. Echipele primelor 6 filme selecționate în finala competiției, plus alte 2 echipe care au primit un wildcard din partea Universității Transilvania Brașov, secția Media Digitală, au realizat un film de scurtmetraj cu telefonul mobil, în timpul festivalului.

Trofeul Dracula Digital a fost câștigat de filmul The Monk, Regia: Vlad Gherghel (București) iar echipa câștigătoare a primit un premiu în valoare de 500 euro. Atât filmul câștigător Dracula Digital 2022 dar și celelalte filme din competiție se pot vedea gratuit pe www.draculadigital.ro.

La categoria Scurtmetraj, 24 filme au concurat pentru trofeele Little Dracula și Vlădutz, selecționerul secțiunii de scurtmetraj, criticul de film Cristian Mărculescu, prezentând publicului 19 scurtmetraje internaționale și 5 scurtmetraje românești. Juriul format din Cristina Popa – video editor, Mara Oprișiu – manager cultural, producător de film și Mihai Dragolea - regizor, scenarist, director de fotografie au acordat următoarele premii:

Competiția Scurtmetraj Românesc

Mențiunea specială a juriului scurtmetraj românesc – Suruaika, Regia: Vlad Ilicevici, Radu C Pop

Trofeul Vlăduț - The Land of Nod, Regia: Manuel Cojocaru

Competiția Scurtmetraj Internațional

Mențiunea specială a juriului - Filter (USA, 2022), Regia: Brian Ferenchik

Trofeul Little Dracula - Embrace (Ungaria, 2022), Regia: Gabriel Motta

În competiția de lungmetraj în care au fost înscrise 376 de filme, 10 producţii din Germania, UK, Argentina, Franţa, Australia, Spania și Coreea au fost selecţionate de Ioan Big, director al festivalului, jurnalist și colaborator cu numeroase publicații românești și străine. Juriul internaţional al secțiunii competiționale a fost prezidat de actriţa Ana Ularu (România), cunoscută la nivel internațional, cu peste 50 de roluri în filme de cinema şi de televiziune, în diverse producții românești sau internaționale, Javier Garcia Caballero (Spania), fondatorul și directorul Festivalul European de Film Fantastic din Murcia - Sombra, manager cultural, publicist și muzician, cu o carieră de peste 25 de ani și Timo Vuorensola (Finlanda), regizor care a cunoscut succesul internațional semnând regia filmului cult Iron Sky (2012), iar anul acesta va lansa două filme in cinematografe: Jeepers Creepers: Reborn si 97 Minutes.

Mențiunea specială a juriului competiției de lungmetraj a fost acordată filmului After she died (Australia, 2022), Regia: Jack Dignan, iar câștigătorul trofeului Dracula este filmul The Creeping (UK, 2021), Regia: Jamie Hooper iar Ana Ularu, președintele juriului, a transmis despre producția câștigătoare: “Câștigătorul Trofeului Dracula este o reverență modernă și puternică făcută unui tip de cinema elegant, clasic. Excelent jucat de personajele principale, estetic aproape perfect, bine dozat ca ritm și cu o doză organică de suspans inteligent – “The Creeping” este alegerea unanimă a juriului.”

De asemenea, în fiecare an la Dracula Film Festival a devenit o tradiție acordarea unui titlu onorific de ‘Conte Dracula’ pentru întreaga activitate, iar printre recipienţii trofeului, celebraţi astfel pentru realizările lor memorabile în spaţiul filmului fantastic, se numără regizorii Lamberto Bava şi Ruggero Deodato, actriţa Debbie Rochon, maestrul efectelor speciale Sergio Stivaletti şi actorul Armand Assante.

La cea de-a 10-a ediţie a Dracula Film Festival, titlul de Conte Dracula a fost oferit, în premieră, unei personalități din industria cinematografică românească, Vlad Păunescu, unul dintre cei mai respectaţi cineaşti şi producători din întreaga Europă, fondator cu 30 de ani în urmă al studioului Castel Film şi responsabil până în clipa de faţă de materializarea a peste 350 de filme artistice, printre care numeroase producţii din spectrul cinefanteziei, indiferent că ne gândim la SF, Horror, Thriller, Actioner sau Fantasy. În calitate de director general al studioului şi de producător, Vlad Păunescu s-a ocupat de toate aspectele de planificare, pregătire şi derulare a producţiei pentru sute de filme de gen, coproducţii internaţionale, dintre care e suficient să amintim SF-ul Oblivion, premiat cu medalia de aur la WorldFest Houston în 1994, Beowulf, fantasy-ul cu Christopher Lambert şi Rhona Mitra, Dark Prince: The True Story of Dracula (2000) sau Dying of the Light (2014), thriller-ul cu Nicolas Cage şi Anton Yelchin.

