Spre Nord, realizat de Mihai Mincan este inspirat din fapte reale. În 1996, Joel, un marinar credincios filipinez descoperă un pasager român urcat clandestin pe vasul pe care lucrează. Știind că tânărul Dumitru riscă să fie aruncat peste bord dacă va fi descoperit de căpitan și ofițeri, Joel intră într-un joc periculos de a-l salva, implicându-și echipajul, credința în Dumnezeu și deopotrivă, viața unui om nevinovat. Spre Nord este lungmetrajul de debut al regizorului, a cărui premieră mondială a avut loc în cadrul Festivalului de Film de la Veneția 2022, în secțiunea competitivă Orizzonti, unde a primit premiul Criticii de Film Independente - Bisato d’Oro - pentru cel mai bun film, acordat în afara secțiunii.

După o serie de comedii de succes, regizorul Paul Negoescu se întoarce la dramă cu Oameni de treabă, selectat în festivalurile de film de la Sarajevo, Namur, Varșovia și recompensat cu premiul pentru cel mai bun regizor la festivalul LIFFE din Serbia. Ilie este polițist într-un sat din Nordul României. Înconjurat de corupție (primarul și preotul din sat fac trafic cu țigări din Ucraina), Ilie are un moment de analiză și vrea să-și facă datoria, să se așeze la casa lui, să aibă o viață normală. În urma unor serii de evenimente violente la care asistă și a tensiunilor care se acumulează, e nevoit să ia decizii importante la muncă și în viața personală. „Ceea ce m-a interesat la aceste personaje a fost incapacitatea lor de a se adapta, pentru că toți sunt incapabili să se conecteze cu emoțiile lor, fugind de realitate până când soarta le forțează o verificare a realității” a declarat autorul pentru site-ul Aarc.ro.

Insula, cea mai nouă peliculă a uneia dintre cele mai celebrate cineaste europene (Anca Damian) este altă animaţie tulburătoare care se adaugă listei din ce în ce mai consistente de opere originale şi provocatoare ale regizoarei. Aici, ea ne invită să descoperim o fabulă muzicală inspirată din mitul lui Robinson Crusoe, ca şi când Micul Prinţ ar fuziona cu Monty Python. Robinson este medic, iar singurătatea lui este voluntară, într-o insulă invadată de migranți, ONG-uri și gardieni. El îl salvează pe Friday, un naufragiat, singurul supraviețuitor al unui grup de refugiaţi ilegali. În timpul călătoriei sale pe insulă, Robinson se întâlnește cu ființe și evenimente extraordinare, într-o lume în care fiecare își caută propriul paradis. „Mă gândeam la povestea lui Robinson Crusoe şi cunoscând concertul lui Alexandru Bălănescu şi Ada Milea (bazat pe o reinterpretare după poetul Gellu Naum), am avut ideea să fac un muzical cu noul Robinson, un doctor care are cele mai bune intenţii şi un Vineri al zilelor noastre, un refugiat de azi într-o realitate în care lumea colapsează”, povesteşte cineasta. Filmul a fost arătat pe marele ecrane ale festivalurilor din Busan, Rotterdam și Göteborg.



Prezentat în selecția Sarajevo IFF, Apropierea (regia Botond Püsök) vorbeşte despre ce se întâmplă atunci când frica devine o forţă. După un eveniment traumatizant în viața fiicei sale, o mamă luptă să vindece cicatricile trecutului, într-o comunitate mică de oameni care nu vor să înțeleagă ce s-a întâmplat. Botond Püsök a câştigat trofee în 2016 cu scurtmetrajul Angela pentru cea mai bună regie la festivalul Astra şi la DocuArt Film Festival. Apropierea este primul său documentar de lungmetraj. „Când am început să fac acest film și să vorbesc despre el cu cei pe care îi cunosc, am fost uimit să descopăr cum gândesc oamenii despre abuzul asupra copiilor și despre abuz în general: știu că este ceva teribil, dar atât de îndepărtat, în același timp, încât nu și-ar imagina niciodată că i s-ar putea întâmpla cuiva apropiat. Așa că am știut de la bun început că una dintre cele mai mari provocări a acestui film va fi cum să spun o poveste despre o problemă atât de îngrozitoare cu care mulți sunt reticenți la a se conecta”, spune cineastul.

Al cui câine sunt, în regia lui Robert Lakatos, este un eseu documentar satiric ce vorbește despre politică într-o lume în care cetățenii sunt câinii, politicienii - crescătorii de câini, funcționarii sunt proprietarii, națiunile - rasele naționale câinești, țările sunt federațiile naționale ale crescătorilor, iar forumul suprem internațional este FCI-ul, adică Federația Canină Internațională – regizorul fiind cel care interpretează realitatea și manipulează opinia publică. „Am dorit să fac un film pe care Caragiale ar fi invidios să-l vadă”, mărturiseşte acesta.

Vulturii din Ţaga (regia Iulian Manuel Ghervas şi Adina Popescu) urmărește evoluția echipei în timpul unui campionat în România, precum și la un turneu internațional în Slovacia, folosind fotbalul ca pretext pentru a explora poveștile de viață ale jucătorilor, cu speranțele și eșecurile lor personale, precum și povestea unei comunități rurale prinse într-o lume mică, anonimă și fără speranță. Filmul documentar are o abordare realistă, folosind un stil de filmare observațional, iar povestea este narată într-o manieră ironică, dar cu tandrețe și empatie.

Și de data acesta publicul Les Films de Cannes à Bucarest .13 va putea să se discute cu realizatorii filmelor din program și va putea vota filmul favorit, titlurile de mai sus intră în competiția ce va avea ca premiu un sprijin de distribuție în valoare de 2500 euro oferit de Dacin Sara. Discuțiile de după filmele din Avanpremierele Toamnei sunt prezentate de Institutul Cultural Român. Secțiunea este completată, în afara competiției, de alte două filme de lungmetraj și de șapte scurtmetraje grupate în două calupuri.

Alis (regia Clare Weiskopf şi Nicolás van Hemelryck) este o coproducție Columbia-Chile-Romania care a fost prezentă la Festivalul de Film de la Berlin din acest an, în secţiunea competiţională Generation. Pelicula îşi propune să răspundă la întrebarea cum îşi poate cineva imagina un viitor, atunci când se naşte fără oportunităţi? Două adolescente care au trăit pe străzile neiertătoare din Bogota, închid ochii și o visează pe Alis, o colegă de clasă fictivă. Narațiunea lor plină de suflet dezvăluie o putere uimitoare de a rupe ciclul violenței și de a îmbrățișa un viitor mai luminos.



Reflecții asupra României - 5 fețe ale identității, semnat de Andrei-Nicolae Teodorescu, invită spectatorii să descopere o altfel de Românie prin cinci personalități care activează în cinci domenii diferite, fiecare dintre ele adăugând la patrimoniul cultural, ecologic, tradițional, științific, tehnologic și artistic al unei țări care are un potențial extrem de bogat. „Ideea documentarului a pornit de la discuțiile cu producătorul meu, Dan Dimancescu – cetățean american de origine română, și consulul onorific al României la Boston. Dânsul a început să vină în România din ce în ce mai des, iar atunci când l-am întrebat ce îi place așa mult aici, mi-a răspuns că pentru el este o experiență uimitoare să vadă cum acest loc a revenit la viață după '89. Documentarul încearcă să surprindă tocmai aceste schimbări prin ochii a 5 personaje care au făcut ceva tangibil, pragmatic, după '90 în România și care au contribuit cumva la ceea ce ar putea deveni un brand, o imagine iconică pentru noua Românie.” explică regizorul.

Filmul românesc continuă să dovedească, prin premii internaționale și o paletă variată de viziuni originale, potențialul formatului de scurt-metraj în toate variațile sale posible – ficțiunea, documentarul și animația. În animaţia Sasha, regia Serghei Chiviriga, un melc adolescent confuzat de întreaga lume și de propriul său corp, este nevoit să descopere într-un mod ciudat adevărul despre identitatea sa sexuală. Locuri ascunse de Teona Galgoţiu observă cu intimitate emoțională relația unei adolescente cu mama sa, în urma unei dezvăluiri copleșitoare. Inspirat de instalația Section 28 a lui Derek Jarman, filmul lui Bogdan Balla, Eram somnambul când am văzut toate acele culori, compară povești din istoria recentă a comunității cu experiențe personale din prezent, distilând distanța dintre realitățile tăcute ale iubirii queer și isteria reprezentării ei publice. Premiat anul acesta la Annecy International Animation Film Festival și Sarajevo IFF, animația maghiaro-română, Amok, a lui Balázs Turai, descrie povestea lui Clyde care e nevoit să-și înfrunte demonul interior după ce și-a pierdut logodnica și frumusețea într-un accident ciudat. Ńeale azbuirătoare, în regia Alexandrei Gulea, este un documentar experimental care cultivă memoria trecerii aromânilor într-un exil permanent între munți și mări locuite de ecouri de voci răsunând puternic și totuși neauzite. Co-producția româno-germană a fost premiată la faimosul festival Oberhausen drept Cel mai bun film în competiția germană. Alt scurtmetraj documentar – Face-s-ar pământul cer, regizat de Ana Vîjdea, o surprinde pe Maria prinsă între două lumi – una ghidată de asceză, cealaltă de nevoia de comuniune familială. Prin cadre atent compuse și un peisaj sonor minimalist, filmul ne poartă prin viața de zi cu zi a Mariei, prin gândurile și emoțiile ei. Noul film al Roxanei Stroe, Appalachia, e amplasat într-o comunitate profund credincioasă din România provincială, în care doi adolescenți marginalizați se îndrăgostesc – însă totul în jurul lor se destramă. Scurtmetrajul a avut recent premiera la Festival International du Film Francophone de Namur.

Casting deschis în cadrul programului Managing Talents .7

La cea de-a 13-a ediție Les Films de Cannes à Bucarest revine și deja bine-cunoscutul program dedicat comunității actorilor din România – Managing Talents care își propune să le ofere instruire, contacte și să le faciliteze oportunități pentru cariera lor de film, în România dar și în străinătate. În cadrul ediției a 7-a va avea loc un casting deschis în urma căruia vor fi selectați actori pentru rolurile principale ale unui film românesc care va fi turnat anul viitor. Filmul va fi regizat de Teodora Ana Mihai, realizatoare care a fost prezentă în 2021 la Cannes, în selecția oficială, cu primul ei lungmetraj intitulat La Civil, pentru care a fost distinsă cu Prix de l’Audace în Un Certain Regard.



Sunt eligibili toți actorii români sau vorbitori de limba română cu vârste cuprinse între 18 și 48 de ani. Doritorii sunt invitați să trimită un self-tape (înregistrare video) cu un text prestabilit până la data de 15 octombrie. Toate detaliile se găsesc pe site-ul evenimentului www.filmedefestival.ro, în secțiunea Managing Talents.

Actorii înscriși sunt invitați să participe în cadrul festivalului la mai multe evenimente dedicate lor. În data de 22 octombrie, sâmbătă, de la ora 10:00, sunt așteptați la Cinema Muzeul Țăranului pentru o sesiune de lucru practic pe text cu regizoarea proiectului, Teodora Ana Mihai – pornind de la vizionarea self-tape-urilor trimise. Înainte de sesiunea de lucru ce va putea fi urmărită live, online, Dr. David Zitzlsperger, directorul general al companiei germane Denkungsart GmbH, va susține o prezentare despre platforma Castupload, cu care Les Films de Cannes à Bucarest face parteneriat pentru programul Managing Talents de anul acesta.

Denkungsart administrează propriile SAAS "Castupload" (www.castupload.com) și "filmmakers" (www.filmmakers.de). Aceste rețele sunt destinate exclusiv cineaștilor profesioniști și se adresează în special actorilor, agenților și directorilor de casting. Împreună, acestea reprezintă cel mai mare grup de actori, agenți și directori de casting profesioniști din Uniunea Europeană. Majoritatea rolurilor relevante din UE sunt distribuite direct sau indirect prin intermediul realizatorilor de filme sau al Castupload. Castupload colaborează pentru producții care variază de la mici filme studențești locale până la filme de lungmetraj produse de studiouri internaționale, companii de producție și de difuzori precum Netflix și AMAZON Studios.

Cheia pentru Denkungsart este parteneriatul direct cu asociațiile regionale de actori, agenți, directori de casting și producători. Oferta de software pentru comisiile/oficiile locale de film permite regiunilor mai mici, inclusiv din afara UE, să se integreze direct în rețeaua stabilită de realizatorii de film care lucrează cu sistemele pentru proiectele lor de film, televiziune, teatru și publicitate.

Totodată, masterclass-urile susținute de regizorii invitați la Les Films de Cannes à Bucarest .13 vor avea o componentă anume legată de lucrul cu actorul, iar actorii vor avea ocazia să intre în dialog cu realizatorii și să le adreseze întrebări legate de profesia lor și oportunitățile de a evolua spre o carieră internațională.

De-a lungul celor șase ediții anterioare Managing Talents a facilitat întâlniri în persoană cu regizori de film, actori și agenți de casting români și internaționali. Astfel participanții au avut ocazia să discute și să lucreze cu agenții internaționali: Avy Kaufman, Richard Cook, Debbie McWilliams, Anja Dihrberg, Frank Moiselle, Vicki Thomson, Nathalie Cheron, Elizaveta Shmakova, Victor Jenkins, William Conacher, Manuel Puro, directorii de casting români: Viorica Capdefier, Domnica Cîrciumaru, Cătălin Dordea, Floriela Grapini, actrița Anamaria Vartolomei, dar și cu regizorul Cristian Mungiu, inițiatorul programului.